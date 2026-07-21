وزارت دفاع بحرین، در صفحه رسمی خود در ایکس اعلام کرد ارتش این کشور حملات موشکی و پهپادی سهشنبه جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم است.
در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی همچنان غیرنظامیان را در بحرین هدف قرار میدهد، این رویکرد خصمانه و نظاممند ادامه دارد.
وزارت دفاع بحرین نوشت: «استفاده عمدی از موشکها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال خصوصی، نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشود.»
فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) تحقیقات رسمی خود را درباره درگیریهای پس از دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ میان اسپانیا و آرژانتین آغاز کرده است؛ اتفاقی که میتواند به محرومیت چند بازیکن تیم ملی آرژانتین منجر شود.
به گزارش گاردین، پس از پایان دیدار فینال که با قهرمانی اسپانیا همراه شد، ناهوئل مولینا پس از ورود به زمین، ظاهرا با ضربهای به شکم رودری، کاپیتان اسپانیا، تنشها را آغاز کرد. همزمان در میانه میدان نیز درگیری گستردهای شکل گرفت که در جریان آن، لئاندرو پاردس ابتدا اریک گارسیا را از ناحیه گلو گرفت و سپس گاوی را به زمین انداخت.
اسلاوکو وینچیچ، داور مسابقه، پس از پایان بازی پاردس را با کارت قرمز اخراج کرد. او پیشتر نیز در دقایق پایانی وقت قانونی، انزو فرناندز را از زمین اخراج کرده بود. علاوه بر این، سه بازیکن دیگر آرژانتین و لیونل اسکالونی، سرمربی این تیم، نیز از داور کارت زرد دریافت کردند.
فیفا در بیانیهای اعلام کرد: «پس از بررسی گزارشهای رسمی مسابقه فینال جام جهانی میان اسپانیا و آرژانتین و مطابق ماده ۳۶ آییننامه انضباطی فیفا، کمیته انضباطی این نهاد یک دادستان انضباطی و اخلاق را برای بررسی احتمال نقض مقررات انضباطی در ارتباط با حوادث پس از مسابقه منصوب کرده است.»
فیفا همچنین رفتار بازیکنان آرژانتین پس از پیروزی مقابل انگلیس در مرحله نیمهنهایی را بررسی میکند.
بازیکنان آرژانتین پس از آن مسابقه با بنری که روی آن نوشته شده بود «Las Malvinas son Argentinas» (جزایر مالویناس متعلق به آرژانتین هستند)، جشن گرفتند. این بنر از سوی هواداران به ورزشگاه آتلانتا آورده شده بود.
با توجه به اینکه فیفا نمایش پیامها و شعارهای سیاسی از سوی بازیکنان و تیمها را ممنوع کرده است، بازیکنان یا اعضای تیمی که در این اقدام نقش داشتهاند، ممکن است با محرومیتهای انضباطی روبهرو شوند.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای کازرونی، زندانیان سیاسی، را بهدلیل کمکرسانی به معترضان مجروح در جریان خیزش دیماه به اعدام محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، اتهامات دهبندی و همزهای «اقدام علیه امنیت ملی از طریق پناه دادن به معترضان» و «محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی و سوزاندن قرآن» عنوان شده است.
یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «مجتبی همراه برادرش پردهفروش و کیانوش خواروبارفروش بود. آنها چند معترض زخمی را برای مداوا به داخل مغازه برده بودند.»
او افزود: «نیروهای امنیتی با استفاده از تصاویر دوربینهای مداربسته داخل مغازه هویت آنها را شناسایی کردند و هشت روز بعد، مجتبی و کیانوش را در خانههایشان بازداشت کردند. چهار معترض زخمی که داخل مغازه بودند نیز بازداشت شدند.»
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حکم بدوی این دو زندانی سیاسی اهل شیراز بیش از دو ماه پیش صادر شد.
دهبندی و همزهای هماکنون در زندان مرکزی شیراز (عادلآباد) محبوس هستند.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده است و از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، دستکم ۲۳ معترض در ارتباط با خیزش دیماه اعدام شدهاند.
۲۸ تیر، حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن از بازداشتشدگان در جریان اعتراضات سال گذشته در اصفهان، به اجرا درآمد.
ائتلاف «ایمپکت ایران» ششم تیر در بیانیهای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهد.
محرومیت معترضان بازداشتشده از دادرسی عادلانه
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود، نسبت به موارد متعدد «نقض نظاممند حق دادرسی عادلانه و تشریفات قانونی در پروندههای مجازات اعدام» هشدار داد.
به گفته این سازمان، قوه قضاییه با استفاده از وکلای مورد تایید جمهوری اسلامی، روند صدور و اجرای احکام اعدام شهروندان معترض را تسهیل و تسریع میکند.
سازمان حقوق بشر ایران نوشت: «همچنین خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام بهطور مستمر با تهدید و اعمال فشار روبهرو میشوند تا از اطلاعرسانی درباره پرونده عزیزان خود خودداری کنند.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۲۳ تیر در بیانیهای، افزایش شمار اعدامها در ماههای اخیر را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از آغاز دوباره اعتراضات مردمی دانست.
این کارزار ضمن هشدار نسبت به صدور احکام سنگین برای معترضان افزود علاوه بر شهروندانی که در ارتباط با اعتراضات سال گذشته اعدام شدند، بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی دیگر نیز هماکنون با حکم اعدام روبهرو هستند.
از سوی دیگر، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال از وضعیت وخیم بازداشتشدگان انقلاب ملی در زندان تهران بزرگ حکایت دارد.
شاهدان عینی گفتند زندانیان به آب گرم، جای خواب کافی و دارو دسترسی ندارند و در معرض انواع بیماریها قرار گرفتهاند.
همزمان با تشدید تنشها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، حوثیهای یمن از آغاز محاصره دریایی علیه عربستان سعودی خبر دادند؛ اقدامی که به گفته آنها با اصل «چشم در برابر چشم» انجام میشود.
در صورت اجرای این اقدام، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان با اختلال روبهرو خواهد شد و نگرانیها درباره افزایش قیمت انرژی تشدید میشود.
مریم رحمتی، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد
علیرضا پناهیان، سخنران دفتر خامنهای، در مراسمی در قم گفت: «ما جنگطلب نیستیم اما هر روز و هر لحظه باید از خدا درخواست و تمنا کنیم که به ما فرصت بدهد تا اسرائیل را ریشهکن کنیم.»
او ادامه داد: «ما جنگطلب نیستیم اما بدانیم که حق جهاد به معنای جنگطلبی نیست. اگر ذرهای کوتاه بیاییم، دچار فتنهها خواهیم شد.»
پناهیان اضافه کرد: «خوشبختانه آمریکا با بدعهدیها و جنایتها این فرصت را برای ما مهیا کرده که با اسرائیل و ترامپ بجنگیم و انتقام خون همه مظلومان جهان را بگیریم.»
اسکندر مومنی، وزیر کشور، در سفر به پاکستان گفتوگو درباره تبادلات تجاری را در دستور کار دارد و گزارشها حاکی است حامل پیام مسعود پزشکیان درباره مذاکرات با آمریکا و وضعیت تنگه هرمز است.
جواد همدانی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد