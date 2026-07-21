دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در واکنش به اظهارات زهران ممدانی درباره احتمال بازداشت بنیامین نتانیاهو در نیویورک، در شبکه ایکس نوشت اگر قرار باشد کسی بازداشت شود، آن فرد باید شهردار نیویورک باشد.

او تاکید کرد ابتدا به این دلیل که ممدانی سازمان‌های یهودی را «هیولاهایی که میلیون‌ها دلار پول سیاه جابه‌جا می‌کنند، خوانده و این ادبیات کلاسیک ضدیهودی است».

سفیر اسرائیل افزود: «دوم اینکه ممدانی برای تروریست‌های حماس سوگواری کرد و به آنها مشروعیت بخشید. و سوم، او از برگزاری دیدار میان مقام‌های شهر نیویورک و نمایندگان حکومت آیت‌الله در سازمان ملل حمایت کرد.»