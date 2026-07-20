او دوشنبه ۲۹ تیر در مصاحبه با خبرگزاری رویترز در پاریس گفت: «من مقصد نیستم؛ پلی هستم برای رسیدن به مقصد هستم. برای ایفای نقش یک داور بی‌طرف، کاملا فراتر از مناقشه می‌ایستم. نه جانب پادشاهی را می‌گیرم و نه جمهوری را. وظیفه من این است که زمینه بحثی سالم را فراهم کنم تا در نهایت مردم تصمیم بگیرند چه نوع حکومتی را به‌عنوان ساختار نهایی ترجیح می‌دهند.»

شاهزاده پهلوی در عین حال گفت: «مرزهایی وجود دارد که من از آنها عبور نخواهم کرد. خیلی صریح می‌گویم که سه گروه مشخص وجود دارند که به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم با آنان همکاری کنیم: حامیان حکومت، سازمان مجاهدین خلق و جدایی‌طلبان.»

مداخله خارجی برای تضعیف سرکوب

فرزند ارشد آخرین پادشاه ایران در بخش دیگری از این مصاحبه از مداخله خارجی برای تضعیف توان سرکوب جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت بدون حمایت یا فراهم شدن ابزار لازم برای خنثی کردن نیروهای حکومتی، نمی‌توان از مردم انتظار داشت بار دیگر به خیابان‌ها بازگردند.

او گفت: «نمی‌توان انتظار داشت مردم بدون برخورداری از حدی از حمایت یا ابزار لازم برای خنثی کردن نیروهای متخاصم، بتوانند با امنیت به خیابان‌ها بازگردند و نبرد نهایی را آغاز کنند.»

شاهزاده رضا پهلوی حملات اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی را اقدامی احتمالا ضروری برای جلوگیری از خون‌ریزی بیشتر و متعادل کردن شرایط میان مردم و نیروهای سرکوبگر توصیف کرد.

او افزود: «حملات، ساز و کار سرکوب حکومت را تضعیف کرد؛ بدون چنین اقدامی، رهایی مردم از چنگ این حکومت بسیار دشوار بود. این حملات کمک مضاعفی بود. چنین مداخلاتی از خارج ممکن است ضروری باشد.»

او در ادامه گفت مداخله خارجی می‌تواند از کشته شدن شمار بیشتری از مردم جلوگیری کند: «مساله اصلی تلاش برای جلوگیری از کشته شدن شمار بیشتری از مردم به دست حکومتی است که نشان داده برای کشتن شهروندان خود هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد.»

شاهزاده پهلوی با اشاره به اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی گفت مردم در آن مقطع مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها آمدند و فقط شعار دادند، اما با توجه به رفتار جمهوری اسلامی، نمی‌توان انتظار داشت ادامه همان روش بدون خشونت به نتیجه‌ای متفاوت بینجامد.

مقررات سخت‌گیرانه برای اعضای سامانه

او همچنین از تدوین مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای کنترل اظهارات افراد نزدیک به خود خبر داد و گفت: «اکنون در حال تدوین مقررات بسیار سخت‌گیرانه‌تری هستیم تا مشخص شود افراد نزدیک به من تا چه اندازه باید گفته‌های خود را کنترل کنند.»

او افزود این محدودیت‌ها از یک سو ناعادلانه و مغایر آزادی بیان است، اما افراد نزدیک به او دیگر نمی‌توانند کاملا مستقل عمل کنند: «اعضای تیم باید درباره آنچه می‌گوییم یا نمی‌گوییم، بسیار محتاط‌تر باشند.»

شاهزاده رضا پهلوی در عین حال خود را متعهد به تکثرگرایی، مدارا، رفتار مدنی و احترام در گفت‌وگوهای سیاسی دانست و گفت هیچ‌گونه خصومت و خشونتی را از سوی حامیان خود نمی‌پذیرد.

او تاکید کرد: «هر کسی که خود را حامی من می‌داند، باید بداند اینها اصول راهنمای ما هستند. کسی را که این اصول را زیر پا بگذارد، حامی خود نمی‌دانم و نخستین کسی خواهم بود که رفتارش را محکوم می‌کند.»

او افزود اگر رفتار یکی از حامیانش مجرمانه باشد، آن فرد باید در کشوری که جرم در آن اتفاق افتاده است، با مجازات کامل قانونی روبه‌رو شود.

همکاری با مخالفان سابق سلطنت پهلوی

شاهزاده رضا پهلوی در بخشی از این مصاحبه به همکاری شماری از مخالفان سابق حکومت پدرش اشاره کرد که با هدف گسترش ائتلاف مخالفان جمهوری اسلامی صورت گرفته است؛ از جمله مارکسیست‌های سابق، اعضای پیشین حزب توده و سازمان فداییان خلق و اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق.

او گفت: «نمی‌دانم برای اثبات اینکه امروز، به‌ویژه در داخل ایران، وحدت بسیار بیشتری وجود دارد، دایره این ائتلاف را تا کجا دیگر می‌توان گسترده‌تر کرد.»

شاهزاده پهلوی در عین حال میان اعضای سابق مجاهدین خلق و خود این سازمان تفکیک قائل شد و سازمان مجاهدین خلق را در کنار حامیان جمهوری اسلامی و جدایی‌طلبان، جزو گروه‌هایی قرار داد که همکاری با آنها را رد می‌کند.

او هدف کارزار سیاسی خود را فراهم کردن امکان تعیین سرنوشت به دست مردم ایران دانست و گفت: «این کارزار هرگز درباره من نبوده، بلکه درباره مردم ایران و حق آنان برای تعیین سرنوشت خود بوده است. هیچ دولت خارجی نباید تصمیم بگیرد چه فرد یا جریانی جایگزین حکومت ایران شود. این تصمیم بر عهده مردم ایران است.»

شاهزاده پهلوی گفت خواست اکثریت ایرانیان برای برخورداری از آینده‌ای دموکراتیک را بدیهی می‌داند، اما شکل‌گیری فرهنگ دموکراتیک در ایران به زمان نیاز خواهد داشت.

ارتباط با اعضای بسیج، سپاه و ارتش

او در بخش‌هایی از این مصاحبه به انتقادها درباره ارتباط خود و سامانه پادشاهی با نیروهای نظامی پرداخت و گفت پس از جنبش سبز و در آستانه آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، پیام‌هایی خصوصی از اعضای بسیج، سپاه پاسداران و ارتش دریافت کرده است که از جمهوری اسلامی ابراز انزجار می‌کردند و در پی فرصتی برای جدا شدن از حکومت بودند.

او تاکید کرد این ارتباط‌ها غیررسمی و محرمانه بوده است و به معنای گفت‌وگو با فرماندهی سپاه پاسداران نیست.

پهلوی در پایان گفت دست‌کم در ۱۰ سال گذشته از قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی حمایت کرده است: «رفتار سپاه در داخل و خارج از کشور چیزی جز تروریسم نیست.»

او تروریستی شناخته شدن سپاه را بخشی از برنامه پنج‌ماده‌ای خود برای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی خواند و گفت: «سپاه ستون اصلی حفظ این حکومت است.»