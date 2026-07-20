روحالله متفکرآزاد، عضو هیاترییسه مجلس، به حملات اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد و به خبرگزاری مهر گفت خارج کردن تنگه هرمز از کنترل ایران امکانپذیر نیست و جمهوری اسلامی در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.این نماینده مجلس اضافه کرد: «اگر جنگ ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی بهشکلی تهاجمیتر وارد خواهد شد و آن زمان آمریکاییها باید جدیتر و سریعتر به فکر خروج از منطقه باشند.»او افزود: «آمریکاییها باید این واقعیت را درک کنند و اگر درک نکنند، ما با ادبیاتی که آنها میفهمند، این موضوع را به آنها خواهیم فهماند. اگر آمریکاییها ذرهای عقل داشتند، از ابتدا وارد این میدان و جنگ علیه جمهوری اسلامی نمیشدند.»
خبرگزاری رویترز گزارش داد پس از یک دهه آشفتگی سیاسی در بریتانیا، حزب کارگر سرنوشت خود را به اندی برنهام گره زده است؛ سیاستمداری که دوشنبه ۲۹ تیر بهطور رسمی بهعنوان هفتمین نخستوزیر بریتانیا در ۱۰ سال گذشته، آغاز به کار میکند.
به گزارش رویترز، دورهای از بیثباتی سیاسی در بریتانیا با رای مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) در سال ۲۰۱۶ آغاز شد.
طی یک دهه پس از آن، رهبران بریتانیا در ترسیم مسیری روشن برای کشور با دشواری روبهرو شدند و نتوانستند تحرک قابل توجهی در اقتصاد کمرشد این کشور به وجود آورند.
بدهیهای سنگین، افزایش هزینههای رفاهی و تشدید تهدیدهای جهانی نیز در این سالها بر چالشهای اقتصادی و سیاسی بریتانیا افزودند.
در ادامه، مهمترین تحولات سیاسی بریتانیا از همهپرسی برگزیت تا نخستوزیری برنهام مرور شده است.
ژوئن ۲۰۱۶؛ رای به برگزیت و استعفای کامرون
مردم بریتانیا در نتیجهای که جهان را شگفتزده کرد، با ۵۲ درصد رای موافق در برابر ۴۸ درصد رای مخالف، به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند.
این نتیجه بریتانیا را وارد بزرگترین بحران سیاسی خود از زمان جنگ جهانی دوم کرد.
دیوید کامرون، نخستوزیر وقت، از سمت خود کناره گرفت و حزب محافظهکار، ترزا می را بهعنوان جانشین او برگزید.
ژوئن ۲۰۱۷؛ ناکامی قمار انتخاباتی می
می که از موقعیت مناسبی در نظرسنجیها برخوردار بود، با هدف افزایش اکثریت حزب محافظهکار در پارلمان و تسهیل تصویب قوانین مربوط به برگزیت، انتخابات زودهنگام برگزار کرد.
این تصمیم نتیجه معکوس داد و محافظهکاران اکثریت پارلمانی خود را از دست دادند. دولت می تنها از طریق توافق با حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی توانست به کار خود ادامه دهد.
مه ۲۰۱۹؛ بنبست برگزیت و انتقال قدرت به جانسون
می پس از آنکه نتوانست بنبست پارلمانی بر سر شرایط خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را بشکند، از مقام خود کنارهگیری کرد.
بوریس جانسون، از چهرههای اصلی کارزار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، در رقابت درونحزبی محافظهکاران پیروز شد و به قدرت رسید.
دسامبر ۲۰۱۹؛ پیروزی قاطع محافظهکاران
در حالی که پارلمان بر سر برگزیت با بنبست روبهرو بود، جانسون دستور برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد و با شعار «برگزیت را به سرانجام برسانیم» وارد کارزار انتخاباتی شد.
محافظهکاران در این انتخابات به بزرگترین موفقیت خود از زمان پیروزی قاطع مارگارت تاچر در سال ۱۹۸۷ دست یافتند.
ژانویه ۲۰۲۰؛ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
جانسون با تکیه بر اکثریت پارلمانی تازه خود، توافق برگزیت را از مسیر پارلمان بریتانیا و مذاکرات با بروکسل پیش برد.
بریتانیا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ رسما از اتحادیه اروپا خارج شد و به نخستین کشوری تبدیل شد که این اتحادیه را ترک میکند.
ژوئیه ۲۰۲۲؛ پایان دوران جانسون
جانسون در دوران همهگیری کرونا، رهبری بریتانیا را بر عهده داشت و خود نیز پس از ابتلا به این بیماری، مدتی در بیمارستان بستری شد.
با این حال، مجموعهای از رسواییها و اشتباهات سیاسی بهتدریج موقعیت او را تضعیف کرد.
موج استعفای وزیران و نارضایتی در دولت سرانجام او را وادار به کنارهگیری کرد.
سپتامبر ۲۰۲۲؛ نخستوزیری ۴۴ روزه لیز تراس
لیز تراس در رقابت درونحزبی برای جانشینی جانسون، ریشی سوناک را شکست داد و نخستوزیر شد.
طرح اقتصادی دولت او که شامل کاهش مالیاتها بدون پیشبینی منابع مالی لازم بود، بازارهای مالی را بهشدت متلاطم کرد، هزینه استقراض را افزایش داد و به اعتبار بریتانیا در زمینه ثبات سیاسی و مالی آسیب زد.
تراس تنها ۴۴ روز در مقام نخستوزیری باقی ماند و سپس استعفا کرد.
اکتبر ۲۰۲۲؛ آغاز نخستوزیری سوناک
سوناک بهعنوان سومین نخستوزیر بریتانیا در عرض سه ماه روی کار آمد و وعده داد ثبات را به کشور بازگرداند.
او پنج اولویت اصلی را با تمرکز بر اقتصاد، مقابله با مهاجرت غیرقانونی و بهبود نظام سلامت تعیین کرد.
سوناک در فوریه ۲۰۲۳ با اتحادیه اروپا بر سر مقررات تجاری ایرلند شمالی به توافق رسید؛ توافقی که به بهبود روابط لندن و بروکسل کمک کرد.
مه ۲۰۲۴؛ فراخوان انتخابات سراسری
در حالی که محافظهکاران در نظرسنجیها حدود ۲۰ درصد از حزب کارگر عقب بودند و دوره پنج ساله پارلمان نیز به پایان خود نزدیک میشد، سوناک اعلام کرد انتخابات سراسری در ماه ژوئیه برگزار میشود.
ژوئیه ۲۰۲۴؛ بازگشت حزب کارگر به قدرت
حزب کارگر به رهبری کییر استارمر در انتخابات به پیروزی قاطعی دست یافت و پس از سالها حضور محافظهکاران در قدرت، دولت را در دست گرفت.
استارمر در آن زمان خطاب به هواداران خود گفت: «وعده دادیم به آشفتگی پایان میدهیم و این کار را به انجام میرسانیم.»
با وجود کسب اکثریت در پارلمان، حزب کارگر با کمترین سهم آرای ثبتشده برای یک دولت دارای اکثریت پارلمانی در تاریخ معاصر بریتانیا به قدرت رسید.
اوت ۲۰۲۴؛ هشدار درباره وخامت اوضاع
استارمر اعلام کرد دولت او یک «حفره سیاه اقتصادی» را به ارث برده است و به رایدهندگان هشدار داد پیش از بهبود شرایط، اوضاع رو به وخامت خواهد رفت.
اکتبر ۲۰۲۴؛ نخستین بودجه دولت کارگر
ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، در نخستین بودجه دولت کارگر از افزایش سالانه ۴۰ میلیارد پوندی مالیاتها خبر داد.
بخش عمده این عدد از طریق افزایش سهم کارفرمایان در پرداختهای تامین اجتماعی تامین شد.
این تصمیم، بار مالیاتی در بریتانیا را به بالاترین سطح ثبتشده در دوران صلح نزدیک کرد و اعتراض گسترده صاحبان کسبوکار را برانگیخت.
فوریه ۲۰۲۵؛ اوجگیری حزب اصلاح بریتانیا
حزب راستگرای «اصلاح بریتانیا» که مواضعی ضد مهاجرتی دارد، برای نخستین بار در یک نظرسنجی سراسری از حزب کارگر پیشی گرفت.
این حزب به رهبری نایجل فاراژ، از چهرههای اصلی کارزار برگزیت، پس از آن نیز جایگاه پیشتاز خود را در نظرسنجیها حفظ کرد.
ژوئن ۲۰۲۵؛ شورش درونحزبی بر سر هزینههای رفاهی
استارمر پس از آنکه شماری از نمایندگان حزب کارگر تهدید کردند به طرح دولت در پارلمان رای نخواهند داد، ناچار شد از برنامه کاهش بودجه رفاهی عقبنشینی کند.
این عقبنشینی نشانهای از افزایش فشارهای درونحزبی بر رهبری استارمر بود.
سپتامبر ۲۰۲۵ تا آوریل ۲۰۲۶؛ رسوایی پیتر مندلسون
فشارها بر استارمر بهدلیل انتصاب پیتر مندلسون بهعنوان سفیر بریتانیا در واشینگتن افزایش یافت.
مندلسون بهدلیل ارتباطش با جفری اپستین، مجرم جنسی آمریکایی، برکنار شد و این ماجرا پرسشهایی جدی درباره قضاوت سیاسی استارمر و روند بررسی صلاحیت مندلسون برای این سمت برانگیخت.
مه ۲۰۲۶؛ شکست انتخاباتی حزب کارگر
حزب کارگر در انتخابات محلی انگلستان و انتخابات پارلمانهای اسکاتلند و ولز متحمل شکستی سنگین شد و حزب اصلاح بریتانیا بیشترین بهره را از ریزش آرای حزب حاکم برد.
نتایج این انتخابات فشارها را بر استارمر افزایش داد و تردیدها را درباره توانایی او برای ادامه رهبری دولت و حزب کارگر تشدید کرد.
مه و ژوئن ۲۰۲۶؛ موج استعفای وزیران ارشد
وس استریتینگ، وزیر بهداشت، از سمت خود استعفا کرد و گفت اعتماد خود را به استارمر از دست داده است.
چند هفته بعد، جان هیلی، وزیر دفاع، ضمن کنارهگیری از دولت، استارمر را متهم کرد بودجه لازم را برای محافظت از امنیت بریتانیا در برابر تهدیدهای فزاینده تامین نکرده است.
ژوئن ۲۰۲۶؛ بازگشت برنهام به وستمینستر
اندی برنهام، شهردار منچستر بزرگ، در انتخابات یک کرسی پارلمانی در شمال انگلستان به پیروزی رسید و نامزد حزب اصلاح بریتانیا را با اختلافی چشمگیر شکست داد.
بازگشت برنهام به پارلمان بریتانیا راه را برای به چالش کشیدن رهبری استارمر در حزب کارگر هموار کرد.
سه روز بعد، استارمر از رهبری حزب کارگر استعفا کرد. او گفت پس از شنیدن دیدگاههای اعضای حزب به این نتیجه رسیده است که دیگر فرد مناسبی برای رهبری حزب در انتخابات سراسری بعدی که باید تا سال ۲۰۲۹ برگزار شود، نیست.
ژوئیه ۲۰۲۶؛ رهبری برنهام بر حزب کارگر
برنهام در شرایطی که هیچ رقیبی برای رهبری حزب نداشت و اکثریت نمایندگان حزب کارگر در پارلمان از نامزدی او حمایت کردند، رهبری حزب حاکم را به دست گرفت.
عباس علیآبادی، وزیر نیرو، در گفتوگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد حملات آمریکا «مقدار زیادی از ظرفیت انرژی و آب کشور را تحت تاثیر قرار دادهاست.»
وزیر نیرو گفت: «برق صرفهجویی شده از سوی مردم را به مناطق جنوبی اختصاص میدهیم.»
علیآبادی همچنین افزود «تلاشهایی در حال انجام است» که تا پنج هفته آینده، خاموشیها در جنوب کشور تمام شود.
مجید ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی، در نشست مشترک با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اعلام کرد تولید موشک، پهپاد و سایر تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح در طول جنگ «نهتنها متوقف نشده، بلکه در برخی حوزهها چند برابر افزایش یافته است.»
سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی گفت: «صنعت دفاعی ستون اصلی قدرت ملی و بازدارندگی جمهوری اسلامی است و تجربه جنگ نشان داد فاصله جغرافیایی با دشمن تنها با اتکا به فناوریهای پیشرفته قابل جبران است.»
ابنالرضا افزود دشمن با بهرهگیری از ظرفیت کامل شرکتهای فناور جهان، در جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه وارد میدان شد، اما جمهوری اسلامی از این نبرد «فناورانه سربلند بیرون آمد.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، قهرمانی تیم ملی فوتبال اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ را به ملت و دولت این کشور تبریک گفت.
پزشکیان در این پیام، با اشاره به قهرمانی اسپانیا در فینال جام جهانی، نوشت: «موفقیت تیم ملی فوتبال اسپانیا و کسب عنوان قهرمانی جام جهانی را که در کمال شایستگی به دست آمد، به ملت و دولت این کشور تبریک میگویم.»
پزشکیان همچنین با تاکید بر روابط دوستانه دو کشور نوشت: «شادمانی ملت و دولت دوست اسپانیا، شادمانی ملت و دولت ایران است.»
تیم ملی اسپانیا با پیروزی در دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶، برای دومین بار در تاریخ خود جام قهرمانی این رقابتها را بالای سر برد.
حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت: «اگر آمریکا سناریوی تغییر حکومت در ایران را در برنامه خود داشته باشد، این حملات به تنهایی کافی نیست. اسرائیل باید وارد این جنگ شود و مراکز ثقل جمهوری اسلامی، از جمله رهبران سیاسی، نهادهای امنیتی، توان اقتصادی و ساختار حکمرانی را هدف قرار دهد. در این صورت، آمریکا این سیگنال را ارسال میکند که برنامه کلانی برای تغییر حکومت دارد.
همه چیز به این بستگی دارد که آمریکا این جنگ را چگونه میبیند. اگر آمریکا این نبرد را در چارچوبی کلان ارزیابی کند و به این نتیجه برسد که چین و روسیه در پشت پرده حضور دارند، برای تامین منافع خود، کار را در ایران به هر قیمتی به پایان خواهد رساند.»