مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت واشینگتن با وجود تکمیل نهمین شب پیاپی حملات نظامی به ایران، همچنان از راه‌حل دیپلماتیک استقبال می‌کند. او هشدار داد شکست دیپلماسی با توجه به وضعیت نابسامان اقتصاد ایران، پیامدهای مطلوبی برای تهران نخواهد داشت.

روبیو یکشنبه شب پیش از عزیمت به مانیل برای شرکت در اجلاس اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا به خبرنگاران گفت آمریکا بارها برای مذاکره با [حکومت] ایران تلاش کرده و به این تلاش‌ها ادامه خواهد داد. او افزود: «اگر این در باز شود، از آن استقبال خواهیم کرد.»

وزیر خارجه آمریکا در عین حال جمهوری اسلامی را به حمله موشکی و پهپادی به کشتی‌ها و ایجاد مانع در تردد از تنگه هرمز متهم کرد. او گفت واکنش نظامی واشینگتن به عملکرد تهران مربوط است، نه پیام‌هایی که درباره تمایل به مذاکره ارسال می‌کند.

روبیو گفت: «آنها همچنان پیام می‌فرستند که می‌خواهند گفت‌وگو و مذاکره کنند، اما آنچه ما به آن پاسخ می‌دهیم رفتار آنها است. رفتارشان این است که موشک و پهپاد به سوی کشتی‌ها شلیک می‌کنند؛ از جمله امشب.»

یادداشت تفاهمی که جمهوری اسلامی و آمریکا در ماه خرداد به آن دست یافتند، قرار بود دامنه آتش‌بس را گسترش دهد و تردد در تنگه هرمز را از سر بگیرد. روبیو گفت [حکومت] ایران با نقض مفاد این تفاهم‌نامه نمی‌تواند انتظار داشته باشد که توافق همچنان معتبر باقی بماند.

خبرنگار سی‌ان‌ان از روبیو پرسید در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک چه اتفاقی خواهد افتاد. وزیر خارجه آمریکا پاسخ داد: «فکر نمی‌کنم نتیجه آن برای ایران خوب باشد. اقتصاد ایران در وضعیت نابسامانی قرار دارد.»

