این روزنامه دوشنبه ۲۹ تیر نوشت: «میراث سیاست خارجی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، احتمالا با ایران تعریف خواهد شد. در حال حاضر اوضاع خوب به نظر نمی‌رسد. جنگ از سر گرفته شده است، اما آمریکا برنامه‌ای قابل‌قبول برای پیروزی ندارد و ممکن است ترامپ در باتلاق ایران فرو برود.»

به‌نوشته فایننشال‌تایمز، ساختار امنیت ملی آمریکا از همین حالا در حال پایین آوردن سطح انتظارات از معنای موفقیت است.

مارک اسپر، وزیر دفاع دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، در نشست هفته گذشته مجمع امنیتی آسپن استدلال کرد که آمریکا می‌تواند به تحقق دو هدف اصلی رضایت دهد: نخست، بازگشایی تنگه هرمز بدون دریافت عوارض. دوم، اعمال محدودیت‌هایی بر برنامه هسته‌ای ایران در حد همان محدودیت‌هایی که دولت اوباما به دست آورده بود. به عبارت دیگر، هدف آمریکا باید صرفا بازگرداندن وضعیت به دوران پیش از جنگ باشد.

فایننشال‌تایمز افزود اما حتی تحقق این اهداف محدود نیز ممکن است امکان‌پذیر نباشد. جمهوری اسلامی مصمم است از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند عوارض دریافت کند و دشوار است تصور کرد آمریکا در نهایت چگونه خواهد توانست مانع این کار شود. دریافت عوارض از عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز می‌تواند میلیاردها دلار درآمد ایجاد کند و به تهران امکان دهد برای همیشه گلوگاه عرضه انرژی جهان را در اختیار داشته باشد.

آمریکا بارها گفته است که هرگز چنین وضعیتی را نخواهد پذیرفت. اما تشدید بمباران‌ها به احتمال زیاد نمی‌تواند تنگه هرمز را به زور باز کند و در حال حاضر نیز کاخ سفید تمایلی به اعزام نیروهای زمینی ندارد.

بری مک‌کفری، ژنرال بازنشسته آمریکایی، برآورد می‌کند که جنگ زمینی بر سر هرمز به نیرویی ۶۰۰ هزار نفره نیاز دارد و ممکن است چنین عملیاتی یک سال طول بکشد. در همین حال، تهران در پاسخ به تشدید اخیر درگیری‌ها، برای نخستین بار در چند ماه گذشته عربستان سعودی را هدف حمله قرار داد. این حمله یادآوری کرد که کشورهای خلیج فارس در برابر حمله به زیرساخت‌های حیاتی، مانند تاسیسات آب‌شیرین‌کن و سکوهای نفتی، به‌شدت آسیب‌پذیرند.

به‌نوشته فایننشال‌تایمز، دولت ترامپ می‌داند که تهدید موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در سال‌های آینده بزرگ‌تر و شدیدتر خواهد شد. تهران تاکنون نشان داده است که توان هدف قرار دادن طیف گسترده‌ای از اهداف را دارد، از جمله فرودگاه دبی، تاسیسات گاز مایع طبیعی قطر و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه. روز جمعه نیز دو نظامی آمریکایی در اردن کشته شدند. اما کسانی که سیاست‌های راهبردی آمریکا را تدوین می‌کنند، نگران‌اند که پیشرفت سریع فناوری پهپادی و موشکی، همراه با کمک گسترده روسیه و چین، باعث شود حکومت ایران در چند سال آینده به تسلیحاتی دقیق‌تر و با برد بیشتر دست یابد.

به‌نوشته این روزنامه، از جمله اهدافی که در آن صورت ممکن است در برابر حمله حکومت ایران آسیب‌پذیر شوند، رآکتور هسته‌ای دیمونای اسرائیل و پایگاه آمریکا در دیه‌گو گارسیا هستند؛ پایگاهی که برای نمایش قدرت نظامی آمریکا در منطقه هند و اقیانوس آرام اهمیتی حیاتی دارد. جمهوری اسلامی در مراحل ابتدایی جنگ با آمریکا موشک‌هایی را به نزدیکی هر دو هدف شلیک کرد، اما موفق نشد. این وضعیت ممکن است تغییر کند.

فایننشال‌تایمز سپس در پاسخ به این سوال که «پس آمریکا چگونه می‌تواند به این چشم‌انداز تیره پاسخ دهد؟: نوشت: «این درک فزاینده که واشینگتن شاید هرگز نتواند از طریق مذاکره تهران را مهار کند، باعث شده ایده تغییر حکومت در ایران بار دیگر در واشینگتن مطرح شود. سرنگونی جمهوری اسلامی هدف اولیه ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، هنگام آغاز جنگ با ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ بود. اما امید آنها به اینکه اقدام نظامی بتواند به خیزش مردمی موفقی علیه رهبران جمهوری اسلامی منجر شود، تحقق نیافت.

به‌نوشته این روزنامه، اینده تغییر حکومت برای برای چند ماه کنار گذاشته شد و آمریکا تلاش کرد از طریق دیپلماسی به جنگ پایان دهد. اما اکنون که به نظر می‌رسد دیپلماسی شکست خورده، بخش‌هایی از دولت ترامپ بار دیگر به طرح اولیه نزدیک می‌شوند؛ طرحی که هدفش سرنگونی حکومت ایران است.

آشکارترین بخش این راهبرد، تشدید فشار اقتصادی بر تهران است. محاصره صادرات نفت ایران از سوی آمریکا از سر گرفته شده است. آمریکایی‌ها معتقدند می‌توانند طی چند ماه بیشتر درآمد نفتی جمهوری اسلامی را قطع کنند و بحرانی عمیق در اقتصاد این کشور به وجود آورند. هم‌زمان، جست‌وجو برای یافتن افراد درون حاکمیت که حاضر به همکاری با آمریکا و اسرائیل باشند نیز ادامه دارد. در اقدامی شگفت‌آور، این تلاش حتی به کوشش ناموفق اسرائیل برای نزدیک شدن به محمود احمدی‌نژاد ، رییس‌ پیشین دولت در جمهوری اسلامی، انجامید؛ فردی که سال‌ها به خاطر تهدیدهای شدید و هولناک خود علیه کشور یهود شهرت داشت.

فایننشال‌تایمز در ادامه گزارش خود افزود: «ایده تلاش برای برانگیختن شورش داخلی در ایران نیز به‌تدریج دوباره به دستور کار بازمی‌گردد. در آغاز درگیری، اسرائیل خواستار تلاش برای مسلح کردن گروه‌های کرد شد. در آن زمان واشینگتن با این پیشنهاد مخالفت کرد، اما اکنون ممکن است در نبود گزینه‌های بهتر، این طرح دوباره احیا شود.»

به‌نوشته فایننشال‌تایمز، بی‌میلی واشینگتن به پذیرش این احتمال که تهران ممکن است پس از این جنگ در موقعیتی قدرتمندتر ظاهر شود، قابل‌درک است. اما مشکل اینجاست که تلاش برای معکوس کردن این وضعیت، خطرهای خاص خود را دارد.

این روزنامه نوشت: «هر دور حمله و اقدام تلافی‌جویانه با ایران تلفات تازه‌ای بر جای می‌گذارد و خطر فرو رفتن بیشتر آمریکا در یک باتلاق دیگر در خاورمیانه را افزایش می‌دهد. در همین حال، جنگ ایران ذخایر تسلیحاتی آمریکا را نیز به‌سرعت کاهش داده است. به‌طور گسترده گزارش شده که آمریکا در چند هفته نخست درگیری با ایران، ۳۰ درصد ذخیره موشک‌های کروز تاماهاوک و ۵۰ درصد موشک‌های رهگیر پاتریوت خود را مصرف کرده است.»

به‌نوشته فایننشال‌تایمز، بسیاری از این مهمات برای یک درگیری احتمالی بر سر تایوان کنار گذاشته شده بودند. تکمیل دوباره زرادخانه آمریکا ممکن است سال‌ها طول بکشد. در نتیجه، احتمالا پنجره‌ای از فرصت برای چین در حال باز شدن است تا دست به اقدام نظامی بزند. جنگ ایران اکنون بزرگ‌ترین بحران بین‌المللی پیش‌روی دولت آمریکاست، اما ممکن است هم‌زمان در حال ایجاد شرایط برای بحرانی حتی بزرگ‌تر در سال‌های آینده باشد.