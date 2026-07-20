ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، دوشنبه ۲۹ تیر در بیانیه‌ای اعلام کرد «موج تازه‌ای از حملات» را با هدف تضعیف توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری در مسیرهای حیاتی تنگه هرمز آغاز کرده است.

این نهاد نظامی جزییات بیشتری درباره این حملات ارائه نکرد.

خبرگزاری رویترز نوشت حمله‌های تازه بخشی از چرخه تشدیدشونده درگیری میان واشینگتن و تهران است که پس از فروپاشی توافق آتش‌بس موقت یک ماه پیش آغاز شد.

تلاش دو طرف برای کنترل تنگه هرمز، انتقال انرژی را مختل و نگرانی‌ها را درباره افزایش تورم جهانی بیشتر کرده است.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به نقل از خبرنگاران خود گزارش داد موشک‌های آمریکایی بامداد ۲۹ تیر چند شهر ایران را هدف قرار دادند.

به گزارش این خبرگزاری، صدای انفجار در بندر «امام خمینی»، بندر ماهشهر، تبریز، چابهار و کنارک، شنیده شد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت تا زمانی که جمهوری اسلامی کشتی‌های تجاری را هدف قرار دهد، ایالات متحده نیز به حملات خود ادامه خواهد داد.

او گفت: «تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و آن‌ها همچنان کشتی‌ها را در این آبراه هدف قرار می‌دهند. تا زمانی که ایران بر کنترل یک مسیر بین‌المللی اصرار کند، ما ناچاریم پاسخ دهیم.»

روبیو افزود آمریکا هنوز هم برای دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک آمادگی دارد.

ادعای حمله به پایگاه‌های آمریکا

سپاه پاسداران اعلام کرد در «عملیاتی غافلگیرانه» به «مقر عملیات ویژه دشمن» در منطقه التنف سوریه حمله کرده است و همچنین مدعی شد هواپیماهای آمریکایی مستقر در فرودگاه عقبه اردن را با موشک‌های بالستیک هدف گرفته است.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی پیش‌تر گزارش داده بود نیروهای مسلح بامداد ۲۸ تیر با پهپاد، تجهیزات و تاسیسات نظامی آمریکا را در اردوگاه العدیری و پایگاه هوایی علی‌السالم کویت، هدف قرار داده‌اند.

دولت کویت نیز اعلام کرد یک تاسیسات آب‌شیرین‌کن برای دومین روز پیاپی هدف حمله قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شده است.

کویت این حمله را «اقدام مستقیم علیه زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی» خواند.

انفجار دو نفتکش در تنگه هرمز

نگرانی درباره عبور محموله‌های انرژی از تنگه هرمز از زمانی افزایش یافته است که آمریکا و جمهوری اسلامی، پس از متهم کردن یکدیگر به نقض مکرر آتش‌بس، بار دیگر وارد درگیری مستقیم شدند.

نهاد عملیات تجارت دریایی بریتانیا شامگاه ۲۸ تیر اعلام کرد گزارشی درباره آتش گرفتن یک کشتی در نزدیکی سواحل عمان دریافت کرده است، اما علت حادثه را تایید نکرد.

سپاه پاسداران ۲۹ تیر مدعی شد دو نفتکش پس از تلاش برای عبور از مسیری در جنوب تنگه هرمز که آن را «ناامن» توصیف کرد، منفجر شدند و از حرکت بازماندند.

سپاه پاسداران ادعا کرد ارتش آمریکا این کشتی‌ها را به استفاده از مسیر یادشده تشویق کرده بود.

رویترز گزارش داد که نتوانسته است این حادثه را مستقلا تایید کند.

در بیانیه سپاه پاسداران، نام، پرچم و وضعیت خدمه نفتکش‌ها یا اطلاعاتی درباره تلفات احتمالی ذکر نشده است.

این نهاد نظامی جمهوری اسلامی هشدار داد تا زمانی که «تجاوز آمریکا» در منطقه ادامه داشته باشد، تنگه هرمز امن نخواهد بود و «امکان عبور محصولات پتروشیمی یا حتی یک قطره نفت و گاز» وجود نخواهد داشت.

بر اساس داده‌های کشتیرانی، ۲۸ تیر چهار کشتی از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که این رقم یک روز پیش از آن، هشت کشتی بود.

از ۲۷ تیر دست‌کم سه نفتکش حامل فرآورده‌های نفتی و یک نفتکش بسیار بزرگ برای بارگیری نفت وارد تنگه هرمز شده‌اند.

قیمت نفت ۲۹ تیر دو درصد افزایش یافت و از ۹۰ دلار در هر بشکه عبور کرد.

افزایش تلفات نظامیان آمریکایی

ارتش آمریکا ۲۸ تیر اعلام کرد یک نظامی این کشور یک روز قبل از آن در شمال عراق، هنگام انفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده یک پهپاد تهاجمی سرنگون‌شده جمهوری اسلامی، کشته شد.

ایالات متحده پیش‌تر گفته بود دو نظامی این کشور در اردن کشته و یک نفر دیگر مفقود شده است.

سنتکام ۲۸ تیر اعلام کرد بقایای انسانی ناشناس در محل حمله ۲۷ تیر پیدا شده و بررسی برای تعیین هویت آن ادامه دارد.

با اعلام این تلفات، شمار نظامیان آمریکایی کشته‌شده از آغاز جنگ به ۱۷ نفر رسید و بیش از ۴۲۰ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، ۹ اسفند با حمله آمریکا و اسرائیل آغاز شد.

هدف اعلام‌شده این حملات از کار انداختن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی و تضعیف گروه‌های نیابتی آن بود.