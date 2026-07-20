سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا: کشتی هدف گرفته شده، در دریا سرگردان است
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا شامگاه دوشنبه ۲۹ تیر اعلام کرد یک کشتی که در هشت مایل دریایی شمالغرب کومزار عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته بود، دچار آتشسوزی شده و بدون کنترل در دریا سرگردان است.
این نهاد وابسته به ارتش بریتانیا، این حادثه را بهعنوان حمله طبقهبندی و اعلام کرد همه خدمه کشتی سالم هستند و نجات یافتهاند.
حوثیهای یمن، گروه شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند. این اقدام جبهه تازهای علیه آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی میگشاید و دامنه تهدید علیه عرضه جهانی انرژی و تجارت را به خارج از خلیج فارس گسترش میدهد.
این گروه عصر دوشنبه ۲۹ تیر در بیانیهای اعلام کرد: «محاصره دریایی علیه دشمن جنایتکار سعودی، بر مبنای اصل چشم در برابر چشم، از همین لحظه به اجرا درمیآید.»
حوثیها که در سال ۲۰۱۴ صنعا، پایتخت یمن، را تصرف کردند، رهبران عربستان سعودی را متهم کرد که نزدیک به ۱۲ سال «محاصرهای ناعادلانه و ظالمان» بر یمن تحمیل کرده است.
حوثیها همچنین «آمادگی کامل برای همه گزینهها» را ابراز کردند و هشدار دادند که «هرگونه اقدام احمقانه» عربستان با پاسخی «جامع و قاطع» مواجه خواهد شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما از مردم ملت بزرگ خود میخواهیم که به بسیج عمومی و فراخوان عمومی برای مسلح شدن ادامه دهند و برای همه سناریوها و تحولات کاملاً آماده باشند و با رزمندگان از جبههها حمایت کنند.»
بسته شدن کامل تنگه بابالمندب، ورودی جنوبی دریای سرخ، صادرات نفت عربستان سعودی به آسیا را متوقف خواهد کرد و ممکن است ۷ درصد از عرضه جهانی نفت بکاهد.
خبرگزاری رویترز ۲۵ تیر بهنقل از سه منبع گزارش داد که جمهوری اسلامی از حوثیهای تحت حمایت خود در یمن خواسته آماده باشند تا در صورت حمله آمریکا به زیرساختهای برق ایران، مسیر انتقال نفت در دریای سرخ را مسدود کند.
محمد الباشا، تحلیلگر یمنی و بنیانگذار «باشا ریپورت»، شرکت مشاوره ریسک مستقر در واشینگتن، به خبرگزاری رویترز گفت: «اکنون پرسش این است که آیا حوثیها هدف قرار دادن کشتیهای عازم بنادر عربستان سعودی را آغاز خواهند کرد یا نه. در این مرحله پاسخ روشنی وجود ندارد.»
او افزود: «حتی اگر به هیچ کشتی حمله نشود، احتمالا همین اعلام محاصره برای اخلال در کشتیرانی و ایجاد ابهام درباره فعالیت بنادر عربستان سعودی کافی خواهد بود. مساله تعیینکننده همچنان این است که آیا حوثیها از تهدید به اقدام مستقیم روی خواهند آورد یا نه.»
این اعلام چند روز پس از آن صورت گرفت که حوثیها عربستان سعودی را مسئول حمله به فرودگاه صنعا دانستند. با این حال، دولت یمن که جامعه جهانی آن را به رسمیت میشناسد، مسئولیت این حمله را پذیرفت و گفت هدف آن جلوگیری از فرود یک هواپیمای ایرانی در پایتخت یمن بوده است.
حوثیها در واکنش به این حمله، موشکهای بالستیک به سوی فرودگاه بینالمللی ابها در عربستان سعودی شلیک کردند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد این حمله موشکی را با موفقیت خنثی کرده است.
حوثیها پس از آغاز حملات اسرائیل به غزه در سال ۲۰۲۳، با حمله به کشتیهای اطراف تنگه باب المندب، در تجارت جهانی اختلال ایجاد کردند. این حملات با اعلام «آتشبس» در غزه در اکتبر گذشته پایان یافت.
قیمت نفت در آغاز معاملات دوشنبه و در پی بروز اختلال دوباره در کشتیرانی از مسیر تنگه هرمز، برای مدتی به بیش از بشکهای ۹۰ دلار رسید. پس از آنکه وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد میانجیگران بهتازگی پیشنهادهایی به تهران ارائه کردهاند. در پی این خبر قیمت نفت کمی کاهش یافت
علاوه بر وزارت امور خارجه، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در گفتوگو با رویترز از احتمال برقراری آتشبس ۱۰ روزه و از سرگیری مذاکرات خبر داد هرچند جزییات بیشتری درباره مذاکرات احتمالی برای برقراری آتشبس ارائه نکرد.
جدا از این تحولات، دو منبع در دولت پاکستان به شبکه انبیسی گفتند اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، در دومین سفر خود به اسلامآباد در کمتر از یک هفته، از این کشور خواسته است نقش خود بهعنوان میانجی را از سر بگیرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروث سوشال نوشت: «بنیامین نتانیاهو به هیچ شکل و تحت هیچ شرایطی در زمان حضورش در آمریکا بازداشت نخواهد شد. او در حال جنگ با جمهوری اسلامی است؛ حکومتی که به تازگی ۵۲ هزار معترض بیگناه را کشته و طی ۴۷ سال گذشته نیز سربازان آمریکایی و افراد دیگری را کشته است.»
ترامپ افزود: «تنها کسانی که باید بازداشت شوند، افرادی هستند که ایران را به این چرخه بیسابقه مرگ و ویرانی کشاندند؛ موضوعی که روسایجمهوری پیشین آمریکا باید سالها پیش با آن برخورد میکردند.»
پیشتر زهران ممدانی، شهردار نیویورک، گفته بود در حال بررسی امکان بازداشت بنیامین نتانیاهو در صورت سفر به این شهر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاییز امسال است.
شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: «این کارزار ۴۶ سال پیش بهعنوان یک ماموریت مادامالعمر برای آزادسازی ایران آغاز شد. هرگز درباره من نبوده است؛ بلکه درباره مردم ایران و حق آنها برای تعیین سرنوشت خودشان بوده است. دقیقا موضوع همین است. این یک دولت خارجی نیست.»
شاهزاده رضا پهلوی همچنین گفت مردم ایران نمیتوانند بدون برخورداری از سطحی از حفاظت یا ابزار لازم برای مقابله با نیروهای امنیتی، با امنیت به خیابانها بازگردند و «وارد نبرد نهایی شوند».
او افزود: «کارزاری که پس از کشتار آغاز شد و به مداخله اسرائیل و نیروهای آمریکایی برای حمله به حکومت انجامید، شاید گامی ضروری برای جلوگیری از خونریزی بیشتر بود و همزمان به مردم قدرت بیشتری داد تا شرایط به سمت برابری در میدان حرکت کند.»
شاهزاده رضا پهلوی همچنین گفت این مداخله میتواند به نجات جان افراد بیشتری کمک کند.
او افزود: «مسئله واقعا تلاش برای محافظت از جان افراد بیشتری است که ممکن است زیر نظر حکومتی از دست بروند که نشان داده هیچ محدودیتی در میزان خشونتی که حاضر است برای کشتن شهروندان خودش به کار ببرد، ندارد.»
شاهزاده رضا پهلوی گفت: «جایگاه من بهعنوان یک رهبر دوران گذار این است که من مقصد نیستم؛ من پلی برای رسیدن به مقصد هستم. نکته دوم این است که برای اینکه یک داور بیطرف باشم، کاملاً فراتر از مناقشات جناحی قرار دارم. من طرفدار هیچیک از دو گزینه سلطنت یا جمهوری نیستم. وظیفه من این است که اطمینان حاصل کنم یک بحث سالم شکل بگیرد و در نهایت مردم تصمیم بگیرند که چه نوع نظامی را بهعنوان شکل نهایی حکومت خود ترجیح میدهند.
گزارش کامل مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با رویترز را اینجا بخوانید.
سیانان شامگاه دوشنبه ۲۹ تیر گزارش داد که ایالات متحده همزمان با افزایش تنشها با جمهوری اسلامی، در حال افزایش شمار هواپیماهای نظامی خود در خاورمیانه است.
یک مقام آمریکایی گفت واشینگتن قصد دارد جنگندههای اف-۱۶ و اف-۳۵ بیشتری را از پایگاههای خود در اروپا به منطقه اعزام کند و همچنین شمار هواپیماهای سوخترسان هوایی را افزایش دهد.
یک منبع اسرائیلی نیز گفت دهها هواپیمای سوخترسان آمریکایی در روزهای اخیر وارد اسرائیل شدهاند و همچنان در حال ورود هستند. به گفته این منبع، در جریان عملیات ماه مارس حدود ۹۴ هواپیمای سوخترسان در منطقه حضور داشتند. این تعداد بعدا به حدود ۴۰ فروند کاهش یافت، اما از هفته گذشته دوباره روند افزایشی پیدا کرده است.
اعزام این تجهیزات میتواند گزینههای بیشتری را در اختیار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار دهد؛ در حالی که او در حال بررسی نحوه ادامه درگیری فزاینده با ایران است.
ترامپ هفته گذشته در اتاق وضعیت کاخ سفید گزارشی درباره گزینههای تشدید جنگ دریافت کرد. او احتمال تلاش برای تصرف جزیره خارک، یکی از مراکز اصلی صادرات ایران، یا بمباران تاسیسات هستهای در کوه پیکاکس را بررسی کرده است.
با این حال، ترامپ همچنان احتمال دستیابی به راهحل دیپلماتیک را کاملا رد نکرده است و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز بامداد امروز گفت که همچنان امکان بازگشت به میز مذاکره وجود دارد.