غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، در نشست مسئولان این قوه گفت: «دو شعار در کف خیابان وجود دارد، یکی خونخواهی و دیگری علیه گرانی. مسئولان کشور اتفاق نظر دارند که در مقابل دشمن باید بجنگیم و خونخواهی کنیم. اما باید تابآوری مردم هم بالاتر برود. بدانیم این ایستادگی هزینه دارد و باید به آن توجه داشته باشیم.»او ادامه داد: «برخی حرف حقی میزنند و آن هم وضعیت گرانی و بازار است. ما برای ادامه مسیر باید از ظرفیتهای مردمی استفاده کنیم.»
حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت: «اگر آمریکا سناریوی تغییر حکومت در ایران را در برنامه خود داشته باشد، این حملات به تنهایی کافی نیست. اسرائیل باید وارد این جنگ شود و مراکز ثقل جمهوری اسلامی، از جمله رهبران سیاسی، نهادهای امنیتی، توان اقتصادی و ساختار حکمرانی را هدف قرار دهد. در این صورت، آمریکا این سیگنال را ارسال میکند که برنامه کلانی برای تغییر حکومت دارد.
همه چیز به این بستگی دارد که آمریکا این جنگ را چگونه میبیند. اگر آمریکا این نبرد را در چارچوبی کلان ارزیابی کند و به این نتیجه برسد که چین و روسیه در پشت پرده حضور دارند، برای تامین منافع خود، کار را در ایران به هر قیمتی به پایان خواهد رساند.»
پیروزی اسپانیا برابر آرژانتین با تکگل دقیقه ۱۰۶ فران تورس در فینال جام جهانی ۲۰۲۶، بازتاب گستردهای در رسانههای بینالمللی داشت. بسیاری از رسانههای ورزشی، قهرمانی اسپانیا را پیروزی «فوتبال زیبا» توصیف کردند و همزمان از سبک بازی خشن و حاشیههای تیم ملی آرژانتین انتقاد کردند.
رسانههای انگلیسی تندترین واکنشها را به عملکرد آرژانتین نشان دادند. تلگراف با تیتر «فوتبال ۱ - تبهکاران ۰» نوشت: «مسی و آرژانتین شایسته هیچچیز نبودند، چون هیچ کاری نکردند.» تایمز این فینال را «پیروزی روش اسپانیا بر جنون آرژانتین» خواند.
دیلی میل نیز با توصیف بازی به عنوان یک «مبارزه برای قهرمانی»، به درگیریهای پس از سوت پایان پرداخت و نوشت: «حتی مسی هم خود را از هنرهای تاریک فراتر ندانست. برخی بازیکنان آرژانتین کنترل خود را از دست دادند.» گاردین این قهرمانی را «پیروزی یک ایده و هویت» دانست و بیبیسی نوشت اسپانیا به نخستین کشوری تبدیل شد که همزمان در ردههای مردان و زنان قهرمان جهان است.
پیرس مورگان نیز رفتار بازیکنان آرژانتین، بهویژه لیاندرو پاردس، را «زننده، قلدرمآبانه و مایه ننگ فوتبال» توصیف کرد. اسکای اسپورتس هم این قهرمانی را یادآور قهرمانی اسپانیا در سال ۲۰۱۰ دانست.
در آرژانتین، رسانهها با پذیرش شکست، به برتری اسپانیا اذعان کردند. اوله نوشت: «اسپانیا بهتر بازی کرد، مسلط بود و شایسته قهرمانی شد.» کلارین، با انتقاد از عملکرد داور، تیم لیونل اسکالونی را کمفروغ توصیف کرد و نوشت: «آخرین رقص مسی با اشک به پایان رسید.» لا ناسیون نیز نوشت آرژانتین «تا جایی که میتوانست مقاومت کرد»، اما در نهایت تسلیم شد.
رسانههای آلمانی، فرانسوی و پرتغالی نیز به ابعاد مختلف این دیدار پرداختند. بیلد نوشت: «یامال بت خود را شستوشو داد و قهرمان جهان را از تخت پادشاهی پایین کشید.» کیکر، مسی را در این مسابقه «رنگپریده» توصیف کرد و آبولا، عملکرد آرژانتین را «ناامیدکننده» خواند.
در ایتالیا، گازتا دلو اسپورت با تمجید از لوییس دلافوئنته نوشت: «اگر آرژانتین میبرد، توهینی به فوتبال بود.» توتو اسپورت با اشاره به شکست آرژانتین، این تیم را «آرژانتین گریان» نامید و به رکورد دلافوئنته به عنوان مسنترین مربی قهرمان جام جهانی اشاره کرد. ایل مساجرو نیز این قهرمانی را «پیروزی فوتبال زیبا، ایدهها و سازماندهی» توصیف کرد. اکیپ فرانسه هم با تیتر «پادشاهان بازی» نوشت اسپانیا در مسیر قهرمانی «هرگز سبک خود را رها نکرد.»
نیویورکتایمز به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد در هفته منتهی به حمله جمعه ۲۶ تیر جمهوری اسلامی که به کشته شدن دو سرباز آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دیگر در اردن انجامید، دهها تن دیگر از نظامیان آمریکایی مجروح شدند.
این مقامات آمریکایی در گفتوگو با نیویورکتایمز اعلام کردند پنتاگون از افشای این حملات و همچنین تلفات و خسارات ناشی از آنها خودداری کرده است.
در این گزارش همچنین به نقل از یک مقام نظامی آمریکا آمده: «فرماندهی مرکزی آمریکا موظف نیست اطلاعات مربوط به نیروهای نظامی زخمیشده را منتشر کند، بهویژه زمانی که آنها به سرعت به خدمت بازمیگردند.»
مقامات جمهوری اسلامی، قهرمانی تیم ملی اسپانیا در جامجهانی ۲۰۲۶ را با انتشار پیامهایی جداگانه تبریک گفتند و از مواضع «ضد تجاوزگری» این کشور تقدیر کردند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در نشست خبری دوشنبه ۲۹ اسفند گفت: «مواضع ضد تجاوزگری اسپانیا در ماههای اخیر ارزشمند بود و همین امر موجب شد افکار عمومی جهان پیروزی این تیم را قلب خواستار باشند.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت نیز در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت شادمانی ملت و دولت دوست اسپانیا، شادمانی «ملت و دولت ایران» است.
همچنین محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی نیز در پیامی به روسای مجلس سنا و نمایندگان اسپانیا، قهرمانی این تیم را تبریک گفت.
قالیباف در این پیام اعلام کرد دفاع اسپانیا و بازیکنان تیم از ملت فلسطین و حمایتهای این کشور از جمهوری اسلامی در جنگ ۴۰ روزه نشان داد که «آزادگی و سلطه ناپذیری» از ویژگیهای ملت اسپانیا است.
در جریان دیدار فینال جام جهانی فوتبال میان دو تیم اسپانیا و آرژانتین، پرچم ملی شیروخورشید ایران در ورزشگاه به اهتزاز درآمد و تصاویر آن بهصورت زنده از شبکههای تلویزیونی پخش شد.
این حرکت بازتاب بسیار گستردهای در رسانههای اجتماعی به همراه داشت. این اقدام که پیش از این نیز در مرحله نیمهنهایی و بسیاری دیگر از مسابقات این تورنمنت تکرار شده بود، پاسخی به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای طنینانداز کردن صدای ملت ایران در این رویداد جهانی بود.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در فضای مجازی، درباره این مسابقات، نوشت: «آنچه از این رویداد برای ما ایرانیان به یاد خواهد ماند، حضور هممیهنانی است که صحنه جام جهانی را به فرصتی برای گرامیداشت یاد جاویدنامان میهن، نمایش پرچم ملی شیروخورشیدنشان ایران و رساندن صدای ملت ما به جهان تبدیل کردند.»
او در ادامه این پیام، ضمن قدردانی از ایرانیان، افزود: «من از همه شما که با اتحاد، متانت و شکوه ملی، درون و بیرون ورزشگاهها، در خیابانها، رسانهها و فضای مجازی، نام ایران و یاد فرزندان جانباخته سرزمین ما را زنده نگه داشتید، سپاسگزارم. شما بار دیگر نشان دادید که ایران، جمهوری اسلامی نیست؛ و تیم حقیقی ایران، مردم ایراناند.»