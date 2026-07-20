نویسندگان این تحلیل، روئل مارک گرشت پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و ری تکیه پژوهشگر ارشد شورای روابط خارجی آمریکا، نوشته‌اند: «تهران در زمان جنگ نسبت به واشینگتن یک مزیت راهبردی دارد؛ زیرا نخبگان حاکم بر ایران خواهان جنگ هستند و آمادگی داشته‌اند هزینه و رنجی بسیار بیشتر از آنچه دونالد ترامپ حاضر به تحمل آن است، بپذیرند.»

به‌نوشته آنها، وفاداران به انقلاب بارها و بارها چنین آزمون‌هایی را با آغوش باز پذیرفته‌اند. در دهه ۱۹۸۰، جنگ ایران و عراق جان صدها هزار ایرانی را گرفت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تا مرز فروپاشی پیش برد. جنگ داخلی سوریه نیز فرصت تازه‌ای برای نسل جدید فراهم کرد تا خود را اثبات کند. امروز نیز درگیری با آمریکا و اسرائیل به فرماندهان ارشد و نیروهای عادی سپاه و سایر اعضای دستگاه امنیتی حکومت این احساس را می‌دهد که در برادری و مقاومت علیه دشمنان نظام سهیم هستند.»

به‌نوشته گرشت و تکیه، برای حکومتی اقتدارگرا که سال‌ها پیش وفاداری بخش بزرگی از مردم ایران را از دست داده، این جنگ‌ها نعمتی بزرگ بوده‌اند. شور و اشتیاق وفاداران به انقلاب، بسیاری از ایرانیان خارج از کشور و تحلیلگران را که حکومت را از نظر اخلاقی، معنوی و مالی ورشکسته می‌بینند، سردرگم کرده است.

در این یادداشت گفته شده است: «تیم ترامپ بر این باور بود که جمهوری اسلامیِ زخمی و تضعیف‌شده را می‌توان با بمباران‌های مداوم از توان انداخت. اسرائیلی‌ها نیز به شکنندگی حکومت و این احتمال استناد می‌کردند که حذف رهبران ارشد می‌تواند به فروپاشی نظام منجر شود. اما هنگامی که این فروپاشی‌ رخ نداد، ناکامی‌های جنگ باعث شد برخی اعضای دولت ترامپ دوباره به همان توهماتی گرایش پیدا کنند که زمانی مبنای سیاست تعامل جریان چپ آمریکا با جمهوری اسلامی بود.»

جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا و مسئول اصلی مذاکرات با جمهوری اسلامی، پس از دیدار با تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی گفت: «همیشه از تندروها و میانه‌روها صحبت می‌شود. چیزی که برای من درباره نظام آنها جالب است این است که حتی افرادی که تصور می‌کردم تندرو باشند، حالا می‌گویند شاید کارهایی که طی ۴۰ سال گذشته انجام دادیم، اشتباه بوده، شاید وقت آن رسیده باشد که در رابطه با ایالات متحده فصل جدیدی باز کنیم.»

نویسندگان مقاله با انتقاد از رویکرد ونس،‌ به طعنه نوشته‌اند که حتی جان کری، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا که به تلاش برای توافق با تهران مشهور بود و برجام در دوران وزارت او امضا شد، هم رهبران جمهوری اسلامی را بهتر می‌شناخت.

طرف‌های مذاکره ونس، یعنی محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و فرمانده سابق سپاه پاسداران، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه که سال‌ها گزینه مورد اعتماد سپاه برای دیپلماسی بوده است، انقلابیونی هستند که آماده‌اند در مذاکرات، رقبای خود را شکست دهند. آنها گرفتار آن برداشت محافظه‌کارانه شیعی نیستند که غربی‌های غیرمسلمان را افرادی غیرقابل تماس یا نجس می‌داند.

نویسندگان در ادامه افزوده‌اند نزدیک به نیم‌قرن است که روسای‌جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی را مجموعه‌ای از جناح‌های رقیب تصور کرده‌اند؛ جایی که «میانه‌روها» و «تندروها» برای به دست گرفتن قدرت با یکدیگر رقابت می‌کنند. این تصور وجود داشت که اگر واشینگتن اهرم مناسب را پیدا کند، می‌تواند ایران بهتری بسازد؛ ایرانی که در آن اسلام‌گرایان عمل‌گرا و ملی‌گرا قدرت را در دست بگیرند.

به‌نوشته آنها، منطق باراک اوباما برای توافق هسته‌ای نیز بر همین امید به پیروزی «عملگرایان» ایرانی استوار بود، اما متاسفانه برای ترامپ، حکومت ایران دچار شکاف و اختلافی نیست. این نظام احتمالا امروز بیش از هر زمان دیگری از زمان حمله صدام حسین در سال ۱۹۸۰، متحد و مصمم است. حمام خونی که به قیام مردمی دی ماه ۱۴۰۴ پایان داد، نتیجه خشونت نیروهای امنیتی ایران و اتحاد کامل نخبگان حاکم بود.

به‌گفته گرشت و تکیه، در میان اسلام‌گرایان حاکم، هنگامی که موضوع کشتن شهروندان معترض مطرح بود، هیچ اختلاف نظری وجود نداشت. در عین حال، حکومت هم هوشمندانه عمل کرده و هم خونریز بوده است. مذهبی‌ترین نیروهای حکومت، دست‌کم فعلا، تصمیم گرفته‌اند به رویکرد جدید و آسان‌گیرانه‌تر درباره حجاب اعتراض نکنند؛ رویکردی که به زنان اجازه می‌دهد بدون ترس از ضرب‌وشتم یا زندان، بدون پوشاندن کامل سر در جامعه حاضر شوند.

در ادامه مقاله وال‌استریت ژورنال گفته شده که رهبران جمهوری اسلامی شرط بسته‌اند که این امتیاز، دست‌کم پس از خونریزی دی ماه، به سراشیبی مطالبات بیشتر تبدیل نخواهد شد.

از زمانی که آمریکا عملیات خشم حماسی را در اسفند ماه آغاز کرد، حکومت ایران درباره اهداف خود، به‌ویژه در مورد تنگه هرمز، کاملا شفاف بوده است.

نویسندگان مقاله تاکید کرده‌اند که ونس و دیگر مذاکره‌کنندگان آمریکایی، از جمله جرد کوشنر و استیو ویتکاف، بدون تردید به کارشناسان فارسی‌زبان در وزارت امور خارجه یا سازمان سیا دسترسی داشته‌اند؛ افرادی که می‌توانستند برای آنان توضیح دهند بند پنجم تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در تهران چه معنایی دارد.

به‌نوشته روئل مارک گرشت و ری تکیه، بحران خلیج فارس نه با بمباران اهداف بیشتر از سوی واشینگتن حل خواهد شد و نه با پیشنهاد امتیازهای مالی بیشتر به تهران. خطوط لوله‌ای که برای دور زدن تنگه هرمز ساخته شده‌اند می‌توانند تا حدی کمک کنند، اما نمی‌توانند نقش محوری خلیج فارس را در تجارت جهانی به‌طور محسوس کاهش دهند.

نویسندگان در پایان مقاله خود تاکید کرده‌اند که نیروی دریایی آمریکا باید کنترل خلیج فارس را دوباره در دست بگیرد و با وجود همه خطرات، برای مدتی نامحدود در آن گشت‌زنی کند. تهران باور ندارد که واشینگتن از استقامت و اراده لازم برای چنین ماموریتی برخوردار باشد و تا زمانی که این ارزیابی درست باشد، جمهوری اسلامی، و نه ایالات متحده، مهم‌ترین قدرت تعیین‌کننده در خاورمیانه خواهد بود.