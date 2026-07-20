آژیر هشدار در اردن
تلویزیون دولتی اردن حوالی ۹:۴۰ شب به وقت ایران از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در این کشور خبر داد.
تلویزیون دولتی اردن حوالی ۹:۴۰ شب به وقت ایران از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در این کشور خبر داد.
شاهزاده رضا پهلوی گفت خود را در جایگاه رهبر دوران گذار، «پلی برای رسیدن به مقصد» و داوری بیطرف میان طرفداران پادشاهی و جمهوری میداند، اما تاکید کرد با سه گروه حامیان حکومت، سازمان مجاهدین خلق و جداییطلبان همکاری نخواهد کرد.
او دوشنبه ۲۹ تیر در مصاحبه با خبرگزاری رویترز در پاریس گفت: «من مقصد نیستم؛ پلی هستم برای رسیدن به مقصد هستم. برای ایفای نقش یک داور بیطرف، کاملا فراتر از مناقشه میایستم. نه جانب پادشاهی را میگیرم و نه جمهوری را. وظیفه من این است که زمینه بحثی سالم را فراهم کنم تا در نهایت مردم تصمیم بگیرند چه نوع حکومتی را بهعنوان ساختار نهایی ترجیح میدهند.»
شاهزاده پهلوی در عین حال گفت: «مرزهایی وجود دارد که من از آنها عبور نخواهم کرد. خیلی صریح میگویم که سه گروه مشخص وجود دارند که بههیچوجه نمیتوانیم با آنان همکاری کنیم: حامیان حکومت، سازمان مجاهدین خلق و جداییطلبان.»
مداخله خارجی برای تضعیف سرکوب
فرزند ارشد آخرین پادشاه ایران در بخش دیگری از این مصاحبه از مداخله خارجی برای تضعیف توان سرکوب جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت بدون حمایت یا فراهم شدن ابزار لازم برای خنثی کردن نیروهای حکومتی، نمیتوان از مردم انتظار داشت بار دیگر به خیابانها بازگردند.
او گفت: «نمیتوان انتظار داشت مردم بدون برخورداری از حدی از حمایت یا ابزار لازم برای خنثی کردن نیروهای متخاصم، بتوانند با امنیت به خیابانها بازگردند و نبرد نهایی را آغاز کنند.»
شاهزاده رضا پهلوی حملات اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی را اقدامی احتمالا ضروری برای جلوگیری از خونریزی بیشتر و متعادل کردن شرایط میان مردم و نیروهای سرکوبگر توصیف کرد.
او افزود: «حملات، ساز و کار سرکوب حکومت را تضعیف کرد؛ بدون چنین اقدامی، رهایی مردم از چنگ این حکومت بسیار دشوار بود. این حملات کمک مضاعفی بود. چنین مداخلاتی از خارج ممکن است ضروری باشد.»
او در ادامه گفت مداخله خارجی میتواند از کشته شدن شمار بیشتری از مردم جلوگیری کند: «مساله اصلی تلاش برای جلوگیری از کشته شدن شمار بیشتری از مردم به دست حکومتی است که نشان داده برای کشتن شهروندان خود هیچ حد و مرزی نمیشناسد.»
شاهزاده پهلوی با اشاره به اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی گفت مردم در آن مقطع مسالمتآمیز به خیابانها آمدند و فقط شعار دادند، اما با توجه به رفتار جمهوری اسلامی، نمیتوان انتظار داشت ادامه همان روش بدون خشونت به نتیجهای متفاوت بینجامد.
مقررات سختگیرانه برای اعضای سامانه
او همچنین از تدوین مقررات سختگیرانهتر برای کنترل اظهارات افراد نزدیک به خود خبر داد و گفت: «اکنون در حال تدوین مقررات بسیار سختگیرانهتری هستیم تا مشخص شود افراد نزدیک به من تا چه اندازه باید گفتههای خود را کنترل کنند.»
او افزود این محدودیتها از یک سو ناعادلانه و مغایر آزادی بیان است، اما افراد نزدیک به او دیگر نمیتوانند کاملا مستقل عمل کنند: «اعضای تیم باید درباره آنچه میگوییم یا نمیگوییم، بسیار محتاطتر باشند.»
شاهزاده رضا پهلوی در عین حال خود را متعهد به تکثرگرایی، مدارا، رفتار مدنی و احترام در گفتوگوهای سیاسی دانست و گفت هیچگونه خصومت و خشونتی را از سوی حامیان خود نمیپذیرد.
او تاکید کرد: «هر کسی که خود را حامی من میداند، باید بداند اینها اصول راهنمای ما هستند. کسی را که این اصول را زیر پا بگذارد، حامی خود نمیدانم و نخستین کسی خواهم بود که رفتارش را محکوم میکند.»
او افزود اگر رفتار یکی از حامیانش مجرمانه باشد، آن فرد باید در کشوری که جرم در آن اتفاق افتاده است، با مجازات کامل قانونی روبهرو شود.
همکاری با مخالفان سابق سلطنت پهلوی
شاهزاده رضا پهلوی در بخشی از این مصاحبه به همکاری شماری از مخالفان سابق حکومت پدرش اشاره کرد که با هدف گسترش ائتلاف مخالفان جمهوری اسلامی صورت گرفته است؛ از جمله مارکسیستهای سابق، اعضای پیشین حزب توده و سازمان فداییان خلق و اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق.
او گفت: «نمیدانم برای اثبات اینکه امروز، بهویژه در داخل ایران، وحدت بسیار بیشتری وجود دارد، دایره این ائتلاف را تا کجا دیگر میتوان گستردهتر کرد.»
شاهزاده پهلوی در عین حال میان اعضای سابق مجاهدین خلق و خود این سازمان تفکیک قائل شد و سازمان مجاهدین خلق را در کنار حامیان جمهوری اسلامی و جداییطلبان، جزو گروههایی قرار داد که همکاری با آنها را رد میکند.
او هدف کارزار سیاسی خود را فراهم کردن امکان تعیین سرنوشت به دست مردم ایران دانست و گفت: «این کارزار هرگز درباره من نبوده، بلکه درباره مردم ایران و حق آنان برای تعیین سرنوشت خود بوده است. هیچ دولت خارجی نباید تصمیم بگیرد چه فرد یا جریانی جایگزین حکومت ایران شود. این تصمیم بر عهده مردم ایران است.»
شاهزاده پهلوی گفت خواست اکثریت ایرانیان برای برخورداری از آیندهای دموکراتیک را بدیهی میداند، اما شکلگیری فرهنگ دموکراتیک در ایران به زمان نیاز خواهد داشت.
ارتباط با اعضای بسیج، سپاه و ارتش
او در بخشهایی از این مصاحبه به انتقادها درباره ارتباط خود و سامانه پادشاهی با نیروهای نظامی پرداخت و گفت پس از جنبش سبز و در آستانه آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، پیامهایی خصوصی از اعضای بسیج، سپاه پاسداران و ارتش دریافت کرده است که از جمهوری اسلامی ابراز انزجار میکردند و در پی فرصتی برای جدا شدن از حکومت بودند.
او تاکید کرد این ارتباطها غیررسمی و محرمانه بوده است و به معنای گفتوگو با فرماندهی سپاه پاسداران نیست.
پهلوی در پایان گفت دستکم در ۱۰ سال گذشته از قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی حمایت کرده است: «رفتار سپاه در داخل و خارج از کشور چیزی جز تروریسم نیست.»
او تروریستی شناخته شدن سپاه را بخشی از برنامه پنجمادهای خود برای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی خواند و گفت: «سپاه ستون اصلی حفظ این حکومت است.»
اسکای اسپورت ایتالیا گزارش داده است که پائولو مالدینی، مدیر فنی جدید فدراسیون فوتبال ایتالیا، به همراه مشاورش لئوناردو به بارسلونا سفر کرده و طی سه روز با پپ گواردیولا دیدار و گفتوگو کردهاند تا سرمربی پیشین منچسترسیتی را برای هدایت تیم ملی این کشور متقاعد کند.
روبرتو مانچینی و آندرهآ پیرلو، ملیپوشان پیشین ایتالیا، نیز از گزینههای هدایت این تیم هستند. اگر گواردیولا این سمت را بپذیرد، دومین سرمربی غیرایتالیایی تاریخ تیم ملی ایتالیا و نخستین نفر از دهه ۱۹۶۰ خواهد بود.
این اتفاق همچنین بازگشتی جذاب به فوتبال، تنها چند ماه پس از پایان دوران موفق ۱۰ ساله او در ورزشگاه اتحاد در ماه مه، خواهد بود.
البته این نخستین تجربه گواردیولا از فوتبال ایتالیا نیست.
گواردیولا ۵۵ ساله به زبان ایتالیایی مسلط است و بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳، دو دوره برای برشا و یک دوره برای رم در سری آ بازی کرد.
ایتالیا در فینال جام ملتهای اروپا ۲۰۲۰ انگلیس را شکست داد، اما نتوانست به سه جام جهانی اخیر راه پیدا کند.
جنارو گتوزو پس از شکست ایتالیا مقابل بوسنی و هرزگوین در ضربات پنالتی پلیآف اروپا و ناکامی در صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکای شمالی، در ماه آوریل از هدایت این تیم کنار رفت.
اگر پپ در دسترس باشد، شاید باید سراغ او بروید
اگر گواردیولا آماده بازگشت به مربیگری باشد، آیا اتحادیه فوتبال انگلیس برای جذب او اقدام خواهد کرد؟
انگلیس با کسب مقام سوم جام جهانی، بهترین نتیجه خود در رقابتهای مردان از زمان قهرمانی در سال ۱۹۶۶ را ثبت کرد.
با این حال، توماس توخل پس از شکست ۲ بر ۱ برابر آرژانتین در نیمهنهایی، به دلیل تعویضهای دفاعیاش که از نگاه منتقدان باعث از دست رفتن برتری یک بر صفر انگلیس شد، با انتقادهای گستردهای روبهرو شده است.
توخل ۵۲ ساله در فوریه قراردادش را برای دو سال دیگر تمدید کرد. او در ژانویه ۲۰۲۵ هدایت انگلیس را بر عهده گرفت و همچنان از حمایت اتحادیه فوتبال انگلیس برخوردار است.
با این وجود، وین رونی، کاپیتان پیشین انگلیس، معتقد است اگر گواردیولا در دسترس باشد، اتحادیه فوتبال انگلیس باید برای جذب او اقدام کند.
او در برنامه «The Wayne Rooney Show» پس از شکست انگلیس مقابل آرژانتین گفت: «در حال حاضر گزینه دیگری نمیبینم، مگر اینکه بروید و پپ گواردیولا را بیاورید. اگر پپ در دسترس باشد، شاید باید سراغ او بروید. اگر توخل را اخراج کنیم، قرار است چه کسی را بیاوریم؟ فکر نمیکنم هیچ مربیای به خوبی توماس توخل وجود داشته باشد، مگر گواردیولا.»
به نوشته بیبیسی اسپرت، اتحادیه فوتبال انگلیس پیش از انتخاب توخل نیز با گواردیولا مذاکره کرده بود و گزارشها حاکی از آن بود که توافقی شفاهی میان دو طرف وجود داشت، اما گواردیولا در نهایت در منچسترسیتی ماند.
او در ۱۰ سال حضورش در فوتبال انگلیس، ۲۰ جام قهرمانی کسب کرد؛ از جمله شش قهرمانی لیگ برتر، سه قهرمانی جام حذفی، پنج قهرمانی جام اتحادیه و سه قهرمانی کامیونیتی شیلد.
او همچنین در سال ۲۰۲۳ قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد و پس از آن سوپرجام اروپا و جام باشگاههای جهان را نیز فتح کرد.
موفقیت در هر جایی که بوده است
منچسترسیتی سومین تجربه گواردیولا در مربیگری باشگاهی بود.
او پس از آغاز کار در بارسلونا، باشگاهی که بخش عمده دوران بازیاش را در آن سپری کرد، سه فصل موفق را در بایرن مونیخ پشت سر گذاشت و در هر سه فصل قهرمان بوندسلیگا شد. همچنین دو بار جام حذفی آلمان و یک بار سوپرجام اروپا و جام باشگاههای جهان را به دست آورد.
در فوتبال باشگاهی، تقریبا هیچ جام مهمی نیست که گواردیولا فتح نکرده باشد.
او پس از ارتقا از تیم دوم بارسلونا به تیم اصلی، این باشگاه را با سه قهرمانی لالیگا، دو قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، پنج جام داخلی و دو قهرمانی در سوپرجام اروپا و جام باشگاههای جهان ترک کرد.
گواردیولا پس از آخرین بازی فصل ۲۶-۲۰۲۵، که با شکست خانگی ۲ بر ۱ برابر استون ویلا همراه بود، با چشمانی اشکآلود از هواداران منچسترسیتی خداحافظی کرد.
با وجود این خداحافظی احساسی، او درباره تصمیمش تردیدی نداشت.
آیا گواردیولا میتواند ایتالیا را دوباره به روزهای اوج بازگرداند؟
تیم منچسترسیتی تحت هدایت گواردیولا تا هفته پایانی فصل ۲۶-۲۰۲۵ برای قهرمانی با آرسنال رقابت کرد، اما در نهایت آرسنال عنوان قهرمانی را به دست آورد.
گواردیولا که از نظر ذهنی و جسمی فرسوده شده بود، گفت به «استراحت» و «فاصله گرفتن» از فوتبال باشگاهی نیاز دارد و افزود که دیگر انرژی لازم برای مسابقه دادن هر سه روز یک بار و رقابت دائمی برای کسب جام را ندارد.
اما آیا او واقعا میتواند از فوتبال دور بماند؟ و آیا فوتبال ملی، که فشار روزمره فوتبال باشگاهی را ندارد، بهترین مسیر برای بازگشت او خواهد بود؟
ایتالیا با چهار قهرمانی جام جهانی و دو قهرمانی جام ملتهای اروپا، یکی از پرافتخارترین تیمهای جهان است، اما اکنون در رده پانزدهم جهان قرار دارد و برای سومین جام جهانی پیاپی از خانه مسابقات را تماشا کرده است.
مهمترین ماموریت گواردیولا، در صورت پذیرش این سمت، صعود ایتالیا به جام ملتهای اروپا ۲۰۲۸ خواهد بود که در بریتانیا و ایرلند برگزار میشود و مسابقات انتخابی آن از سال ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد.
البته او زمان زیادی برای آمادهسازی نخواهد داشت.
نخستین بازی ایتالیا، ۲۵ سپتامبر در لیگ ملتهای اروپا برابر بلژیک و در ورزشگاه المپیکوی رم، جایی که گواردیولا زمانی برای رم بازی میکرد، برگزار خواهد شد.
ایتالیا همچنین در لیگ ملتهای اروپا با ترکیه و فرانسه، تیم نیمهنهایی جام جهانی، همگروه است و در پاییز پیشرو شش مسابقه دارد.
اما گواردیولا هرگز از پذیرش چالش هراس نداشته است. شاید این، آغاز بازگشتی سریع برای یکی از بزرگترین مربیان تاریخ فوتبال باشد.
حوثیهای یمن، گروه شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند. این اقدام جبهه تازهای علیه آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی میگشاید و دامنه تهدید علیه عرضه جهانی انرژی و تجارت را به خارج از خلیج فارس گسترش میدهد.
این گروه عصر دوشنبه ۲۹ تیر در بیانیهای اعلام کرد: «محاصره دریایی علیه دشمن جنایتکار سعودی، بر مبنای اصل چشم در برابر چشم، از همین لحظه به اجرا درمیآید.»
حوثیها که در سال ۲۰۱۴ صنعا، پایتخت یمن، را تصرف کردند، رهبران عربستان سعودی را متهم کرد که نزدیک به ۱۲ سال «محاصرهای ناعادلانه و ظالمان» بر یمن تحمیل کرده است.
حوثیها همچنین «آمادگی کامل برای همه گزینهها» را ابراز کردند و هشدار دادند که «هرگونه اقدام احمقانه» عربستان با پاسخی «جامع و قاطع» مواجه خواهد شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما از مردم ملت بزرگ خود میخواهیم که به بسیج عمومی و فراخوان عمومی برای مسلح شدن ادامه دهند و برای همه سناریوها و تحولات کاملاً آماده باشند و با رزمندگان از جبههها حمایت کنند.»
بسته شدن کامل تنگه بابالمندب، ورودی جنوبی دریای سرخ، صادرات نفت عربستان سعودی به آسیا را متوقف خواهد کرد و ممکن است ۷ درصد از عرضه جهانی نفت بکاهد.
خبرگزاری رویترز ۲۵ تیر بهنقل از سه منبع گزارش داد که جمهوری اسلامی از حوثیهای تحت حمایت خود در یمن خواسته آماده باشند تا در صورت حمله آمریکا به زیرساختهای برق ایران، مسیر انتقال نفت در دریای سرخ را مسدود کند.
محمد الباشا، تحلیلگر یمنی و بنیانگذار «باشا ریپورت»، شرکت مشاوره ریسک مستقر در واشینگتن، به خبرگزاری رویترز گفت: «اکنون پرسش این است که آیا حوثیها هدف قرار دادن کشتیهای عازم بنادر عربستان سعودی را آغاز خواهند کرد یا نه. در این مرحله پاسخ روشنی وجود ندارد.»
او افزود: «حتی اگر به هیچ کشتی حمله نشود، احتمالا همین اعلام محاصره برای اخلال در کشتیرانی و ایجاد ابهام درباره فعالیت بنادر عربستان سعودی کافی خواهد بود. مساله تعیینکننده همچنان این است که آیا حوثیها از تهدید به اقدام مستقیم روی خواهند آورد یا نه.»
این اعلام چند روز پس از آن صورت گرفت که حوثیها عربستان سعودی را مسئول حمله به فرودگاه صنعا دانستند. با این حال، دولت یمن که جامعه جهانی آن را به رسمیت میشناسد، مسئولیت این حمله را پذیرفت و گفت هدف آن جلوگیری از فرود یک هواپیمای ایرانی در پایتخت یمن بوده است.
حوثیها در واکنش به این حمله، موشکهای بالستیک به سوی فرودگاه بینالمللی ابها در عربستان سعودی شلیک کردند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد این حمله موشکی را با موفقیت خنثی کرده است.
حوثیها پس از آغاز حملات اسرائیل به غزه در سال ۲۰۲۳، با حمله به کشتیهای اطراف تنگه باب المندب، در تجارت جهانی اختلال ایجاد کردند. این حملات با اعلام «آتشبس» در غزه در اکتبر گذشته پایان یافت.
قیمت نفت در آغاز معاملات دوشنبه و در پی بروز اختلال دوباره در کشتیرانی از مسیر تنگه هرمز، برای مدتی به بیش از بشکهای ۹۰ دلار رسید. پس از آنکه وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد میانجیگران بهتازگی پیشنهادهایی به تهران ارائه کردهاند. در پی این خبر قیمت نفت کمی کاهش یافت
علاوه بر وزارت امور خارجه، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در گفتوگو با رویترز از احتمال برقراری آتشبس ۱۰ روزه و از سرگیری مذاکرات خبر داد هرچند جزییات بیشتری درباره مذاکرات احتمالی برای برقراری آتشبس ارائه نکرد.
جدا از این تحولات، دو منبع در دولت پاکستان به شبکه انبیسی گفتند اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، در دومین سفر خود به اسلامآباد در کمتر از یک هفته، از این کشور خواسته است نقش خود بهعنوان میانجی را از سر بگیرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروث سوشال نوشت: «بنیامین نتانیاهو به هیچ شکل و تحت هیچ شرایطی در زمان حضورش در آمریکا بازداشت نخواهد شد. او در حال جنگ با جمهوری اسلامی است؛ حکومتی که به تازگی ۵۲ هزار معترض بیگناه را کشته و طی ۴۷ سال گذشته نیز سربازان آمریکایی و افراد دیگری را کشته است.»
ترامپ افزود: «تنها کسانی که باید بازداشت شوند، افرادی هستند که ایران را به این چرخه بیسابقه مرگ و ویرانی کشاندند؛ موضوعی که روسایجمهوری پیشین آمریکا باید سالها پیش با آن برخورد میکردند.»
پیشتر زهران ممدانی، شهردار نیویورک، گفته بود در حال بررسی امکان بازداشت بنیامین نتانیاهو در صورت سفر به این شهر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاییز امسال است.
شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: «این کارزار ۴۶ سال پیش بهعنوان یک ماموریت مادامالعمر برای آزادسازی ایران آغاز شد. هرگز درباره من نبوده است؛ بلکه درباره مردم ایران و حق آنها برای تعیین سرنوشت خودشان بوده است. دقیقا موضوع همین است. این یک دولت خارجی نیست.»
شاهزاده رضا پهلوی همچنین گفت مردم ایران نمیتوانند بدون برخورداری از سطحی از حفاظت یا ابزار لازم برای مقابله با نیروهای امنیتی، با امنیت به خیابانها بازگردند و «وارد نبرد نهایی شوند».
او افزود: «کارزاری که پس از کشتار آغاز شد و به مداخله اسرائیل و نیروهای آمریکایی برای حمله به حکومت انجامید، شاید گامی ضروری برای جلوگیری از خونریزی بیشتر بود و همزمان به مردم قدرت بیشتری داد تا شرایط به سمت برابری در میدان حرکت کند.»
شاهزاده رضا پهلوی همچنین گفت این مداخله میتواند به نجات جان افراد بیشتری کمک کند.
او افزود: «مسئله واقعا تلاش برای محافظت از جان افراد بیشتری است که ممکن است زیر نظر حکومتی از دست بروند که نشان داده هیچ محدودیتی در میزان خشونتی که حاضر است برای کشتن شهروندان خودش به کار ببرد، ندارد.»
شاهزاده رضا پهلوی گفت: «جایگاه من بهعنوان یک رهبر دوران گذار این است که من مقصد نیستم؛ من پلی برای رسیدن به مقصد هستم. نکته دوم این است که برای اینکه یک داور بیطرف باشم، کاملاً فراتر از مناقشات جناحی قرار دارم. من طرفدار هیچیک از دو گزینه سلطنت یا جمهوری نیستم. وظیفه من این است که اطمینان حاصل کنم یک بحث سالم شکل بگیرد و در نهایت مردم تصمیم بگیرند که چه نوع نظامی را بهعنوان شکل نهایی حکومت خود ترجیح میدهند.
گزارش کامل مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با رویترز را اینجا بخوانید.