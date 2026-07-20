عباس علیآبادی، وزیر نیرو، در گفتوگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد حملات آمریکا «مقدار زیادی از ظرفیت انرژی و آب کشور را تحت تاثیر قرار دادهاست.»
وزیر نیرو گفت: «برق صرفهجویی شده از سوی مردم را به مناطق جنوبی اختصاص میدهیم.»
علیآبادی همچنین افزود «تلاشهایی در حال انجام است» که تا پنج هفته آینده، خاموشیها در جنوب کشور تمام شود.
مجید ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی، در نشست مشترک با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اعلام کرد تولید موشک، پهپاد و سایر تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح در طول جنگ «نهتنها متوقف نشده، بلکه در برخی حوزهها چند برابر افزایش یافته است.»
سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی گفت: «صنعت دفاعی ستون اصلی قدرت ملی و بازدارندگی جمهوری اسلامی است و تجربه جنگ نشان داد فاصله جغرافیایی با دشمن تنها با اتکا به فناوریهای پیشرفته قابل جبران است.»
ابنالرضا افزود دشمن با بهرهگیری از ظرفیت کامل شرکتهای فناور جهان، در جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه وارد میدان شد، اما جمهوری اسلامی از این نبرد «فناورانه سربلند بیرون آمد.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، قهرمانی تیم ملی فوتبال اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ را به ملت و دولت این کشور تبریک گفت.
پزشکیان در این پیام، با اشاره به قهرمانی اسپانیا در فینال جام جهانی، نوشت: «موفقیت تیم ملی فوتبال اسپانیا و کسب عنوان قهرمانی جام جهانی را که در کمال شایستگی به دست آمد، به ملت و دولت این کشور تبریک میگویم.»
پزشکیان همچنین با تاکید بر روابط دوستانه دو کشور نوشت: «شادمانی ملت و دولت دوست اسپانیا، شادمانی ملت و دولت ایران است.»
تیم ملی اسپانیا با پیروزی در دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶، برای دومین بار در تاریخ خود جام قهرمانی این رقابتها را بالای سر برد.
حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت: «اگر آمریکا سناریوی تغییر حکومت در ایران را در برنامه خود داشته باشد، این حملات به تنهایی کافی نیست. اسرائیل باید وارد این جنگ شود و مراکز ثقل جمهوری اسلامی، از جمله رهبران سیاسی، نهادهای امنیتی، توان اقتصادی و ساختار حکمرانی را هدف قرار دهد. در این صورت، آمریکا این سیگنال را ارسال میکند که برنامه کلانی برای تغییر حکومت دارد.
همه چیز به این بستگی دارد که آمریکا این جنگ را چگونه میبیند. اگر آمریکا این نبرد را در چارچوبی کلان ارزیابی کند و به این نتیجه برسد که چین و روسیه در پشت پرده حضور دارند، برای تامین منافع خود، کار را در ایران به هر قیمتی به پایان خواهد رساند.»
پیروزی اسپانیا برابر آرژانتین با تکگل دقیقه ۱۰۶ فران تورس در فینال جام جهانی ۲۰۲۶، بازتاب گستردهای در رسانههای بینالمللی داشت. بسیاری از رسانههای ورزشی، قهرمانی اسپانیا را پیروزی «فوتبال زیبا» توصیف کردند و همزمان از سبک بازی خشن و حاشیههای تیم ملی آرژانتین انتقاد کردند.
رسانههای انگلیسی تندترین واکنشها را به عملکرد آرژانتین نشان دادند. تلگراف با تیتر «فوتبال ۱ - تبهکاران ۰» نوشت: «مسی و آرژانتین شایسته هیچچیز نبودند، چون هیچ کاری نکردند.» تایمز این فینال را «پیروزی روش اسپانیا بر جنون آرژانتین» خواند.
دیلی میل نیز با توصیف بازی به عنوان یک «مبارزه برای قهرمانی»، به درگیریهای پس از سوت پایان پرداخت و نوشت: «حتی مسی هم خود را از هنرهای تاریک فراتر ندانست. برخی بازیکنان آرژانتین کنترل خود را از دست دادند.» گاردین این قهرمانی را «پیروزی یک ایده و هویت» دانست و بیبیسی نوشت اسپانیا به نخستین کشوری تبدیل شد که همزمان در ردههای مردان و زنان قهرمان جهان است.
پیرس مورگان نیز رفتار بازیکنان آرژانتین، بهویژه لیاندرو پاردس، را «زننده، قلدرمآبانه و مایه ننگ فوتبال» توصیف کرد. اسکای اسپورتس هم این قهرمانی را یادآور قهرمانی اسپانیا در سال ۲۰۱۰ دانست.
در آرژانتین، رسانهها با پذیرش شکست، به برتری اسپانیا اذعان کردند. اوله نوشت: «اسپانیا بهتر بازی کرد، مسلط بود و شایسته قهرمانی شد.» کلارین، با انتقاد از عملکرد داور، تیم لیونل اسکالونی را کمفروغ توصیف کرد و نوشت: «آخرین رقص مسی با اشک به پایان رسید.» لا ناسیون نیز نوشت آرژانتین «تا جایی که میتوانست مقاومت کرد»، اما در نهایت تسلیم شد.
رسانههای آلمانی، فرانسوی و پرتغالی نیز به ابعاد مختلف این دیدار پرداختند. بیلد نوشت: «یامال بت خود را شستوشو داد و قهرمان جهان را از تخت پادشاهی پایین کشید.» کیکر، مسی را در این مسابقه «رنگپریده» توصیف کرد و آبولا، عملکرد آرژانتین را «ناامیدکننده» خواند.
در ایتالیا، گازتا دلو اسپورت با تمجید از لوییس دلافوئنته نوشت: «اگر آرژانتین میبرد، توهینی به فوتبال بود.» توتو اسپورت با اشاره به شکست آرژانتین، این تیم را «آرژانتین گریان» نامید و به رکورد دلافوئنته به عنوان مسنترین مربی قهرمان جام جهانی اشاره کرد. ایل مساجرو نیز این قهرمانی را «پیروزی فوتبال زیبا، ایدهها و سازماندهی» توصیف کرد. اکیپ فرانسه هم با تیتر «پادشاهان بازی» نوشت اسپانیا در مسیر قهرمانی «هرگز سبک خود را رها نکرد.»
نیویورکتایمز به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد در هفته منتهی به حمله جمعه ۲۶ تیر جمهوری اسلامی که به کشته شدن دو سرباز آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دیگر در اردن انجامید، دهها تن دیگر از نظامیان آمریکایی مجروح شدند.
این مقامات آمریکایی در گفتوگو با نیویورکتایمز اعلام کردند پنتاگون از افشای این حملات و همچنین تلفات و خسارات ناشی از آنها خودداری کرده است.
در این گزارش همچنین به نقل از یک مقام نظامی آمریکا آمده: «فرماندهی مرکزی آمریکا موظف نیست اطلاعات مربوط به نیروهای نظامی زخمیشده را منتشر کند، بهویژه زمانی که آنها به سرعت به خدمت بازمیگردند.»