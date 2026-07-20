به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، اعلام کرد جنگ تا نقطهای ادامه پیدا میکند که منجر به «ایجاد بازدارندگی کامل برای ملت ایران شود.»
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، گفت: «برخی کشورها در سالهای گذشته کاملا با آمریکاییها همراهی کردند و در عین حال از تنگه هرمز برای فروش میلیاردها دلار کالا و انتقال میلیونها بشکه نفت استفاده کردند.»
او افزود از این پس، «کنترل جمهوری اسلامی» بر تنگه هرمز، بر روابط با این کشورها تاثیر خواهد گذاشت.
اکرمینیا گفت: «هر کشوری که با آمریکاییها همراهی کند، حتما در تنگه هرمز با مشکل مواجه خواهد شد. هر کسی نمیتواند تجهیزات و مهمات از این مسیر بیاورد و بعد علیه ما از آن استفاده کند.»
پیروزی تیم ملی فوتبال اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ برابر آرژانتین و کسب عنوان قهرمانی، با واکنشهای گسترده و پیدرپی مقامات جمهوری اسلامی همراه شد.
این مقامات با ارسال پیامهایی جداگانه، قهرمانی تیم ملی اسپانیا را تبریک گفتند و از مواضع «ضد تجاوزگری» این کشور تقدیر کردند؛ پیامهایی که تلاش دارد مسائل ورزشی و داخل مستطیل سبز را با موضوعات سیاسی و منطقهای پیوند بزند.
مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، این موفقیت را به ملت و دولت اسپانیا تبریک گفت: «موفقیت تیم ملی فوتبال اسپانیا و کسب عنوان قهرمانی جام جهانی را که در کمال شایستگی به دست آمد، به ملت و دولت این کشور تبریک میگویم.» پزشکیان همچنین با تأکید بر روابط دوجانبه، در حساب کاربری خود نوشت شادمانی ملت و دولت دوست اسپانیا، شادمانی «ملت و دولت ایران» است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در پیامی به رؤسای مجلس سنا و نمایندگان اسپانیا، ابعاد سیاسی این رویداد را برجسته کرد و قهرمانی این تیم را تبریک گفت: «این پیروزی و قهرمانی ارزشمند، نهتنها دل مردم آن کشور، که دل بسیاری از آزادگان و ملتهای مستقل و عدالتخواه جهان را شاد کرد.»
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، این رقابتها را متمایز از دورههای قبل دانست و اعلام کرد: «این دوره از جام جهانی را میتوان سیاسیترین رویداد ورزشی جهان دانست.» بقائی با تمجید از رویکرد سیاسی مادرید افزود: «مواضع ضد تجاوزگری اسپانیا در ماههای اخیر ارزشمند بود و همین امر موجب شد افکار عمومی جهان پیروزی این تیم را قلباً خواستار باشند.»
در نهایت، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در نامهای به رافائل لوزان، همتای اسپانیایی خود، این قهرمانی را «فراتر از فتح یک جام» خواند و گفت این قهرمانی «پیروزی ملتی است که شرافت انسانی را قربانی مصلحتهای سیاسی نکرد و در کنار مردم ستمدیده فلسطین ایستاد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که مقامات جمهوری اسلامی در همین جام جهانی از آمریکا به دلیل آنچه «دخالت سیاست در ورزش» عنوان کردند، بهشدت انتقاد کرده بودند.
سازمان هوانوردی غیرنظامی بحرین اعلام کرد جمهوری اسلامی سامانههای ناوبری هوایی غیرنظامی این کشور را هدف حمله قرار داده است.
این سازمان در بیانیه خود گفت: «حمله انجامشده تاثیری بر روند عملیات پروازی و خدمات ناوبری هوایی نداشته است.»
سازمان هوانوردی غیرنظامی بحرین همچنین افزود این حمله با استفاده از پهپاد انجام شده است، اما فعالیتهای ناوبری هوایی بدون اختلال ادامه دارد و پروازها و تردد هوایی عبوری از منطقه اطلاعات پروازی بحرین به شکل عادی در جریان است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبهای درباره جنگ ۴۰ روزه، وضع مجتبی خامنهای، قتل عام دیماه، کشتهشدن علی خامنهای و شماری از مقامهای ارشد حکومت، و نیز وجود حفره امنیتی در نظام توضیح داد.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، بخشهای مختلف سخنان عراقچی را ارزیابی میکند
مسعود پزشکیان، رییس دولت، در جلسه شورای عالی قضایی اعلام کرد در هیچیک از بندهای ۱۴ گانه تفاهم با آمریکا، از «حقوق، اصول، منافع ملی، ارزشهای انقلاب و اعتقادات خود عقبنشینی نکردیم.»
پزشکیان گفت: «نهتنها هیچ امتیازی برخلاف منافع کشور داده نشد، بلکه بخش عمدهای از دستاوردهای توافق به سود جمهوری اسلامی بوده است و عملا بندی را نمیتوان یافت که منفعتی یکجانبه برای طرف آمریکایی ایجاد کرده باشد.»
رییس دولت همچنین افزود: «در میدان نظامی، نیروهای مسلح با اقتدار از کشور دفاع میکنند، اما اگر فشارهای اقتصادی به نارضایتیهای اجتماعی منجر شود و این نارضایتیها گسترش یابد، سرمایه عظیم اجتماعی ایجادشده در حمایت از نظام ممکن است آسیب ببیند.»
علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به نهمین روز حملات آمریکا، گفت راهبرد واشینگتن، فرسایش تدریجی توان نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی از طریق هدف قرار دادن زیرساختها و مراکز نظامی در نقاط مختلف ایران است.
او با مقایسه این روند با سیاست آمریکا در قبال عراق، گفت این حملات با هدف تضعیف تدریجی حکومت و کاهش توان بازسازی و ادامه جنگ دنبال میشود.