دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در مسیر بازگشت از نیویورک به واشینگتن، در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت ایالات متحده در واکنش به کشته شدن نیروهای آمریکایی، ایران را «بسیار سخت» هدف حملات قرار داده است. او گفت: «ما امشب دوباره ضربه بسیار سختی به آن‌ها وارد کردیم و این کار را برای ادای احترام به سه میهن‌پرست بزرگی انجام دادیم که احتمالاً جان خود را از دست داده‌اند؛ بله، به جای دو نفر، احتمالاً سه نفر بوده‌اند.»

ترامپ افزود: «ما بسیار متاثر هستیم، اما آن انسان‌های بزرگ، آن میهن‌پرستان والا، در آنجا مبارزه می‌کردند تا ایران نتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد.»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرد [حکومت] ایران «آسیب بسیار بسیار شدیدی» دیده و «از نظر نظامی تقریباً همه چیز خود را از دست داده است». او گفت: «آن‌ها تعدادی موشک، مقداری پهپاد و کمی ظرفیت تولید دارند که آن هم چندان زیاد نیست. ما تنگه [هرمز] را در کنترل خود داریم و آن‌ها هیچ کنترلی بر هیچ چیزی ندارند.»

ترامپ در ادامه با اشاره به اهداف عملیات نظامی آمریکا گفت: «کاری که اکنون انجام می‌دهیم بسیار بزرگ‌تر از کاری است که قبلاً انجام می‌دادیم. قبلاً فقط تلاش می‌کردیم آن‌ها به یک توانایی مشخص دست پیدا نکنند، اما حالا داریم این ماجرا را به پایان می‌رسانیم.»

او افزود: «کاری که اکنون انجام می‌دهیم این است که هرگونه احتمال دستیابی آن‌ها به یک موشک هسته‌ای را از بین ببریم. اگر نگاه کنید، فقط در عرض یک هفته و نیم تا دو هفته، جلوی آن‌ها را گرفتیم. البته نمی‌خواهم بگویم "احتمالاً"؛ خیر!، واقعا جلوی آن‌ها را گرفتیم.»