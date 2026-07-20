مصر حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین را بهشدت محکوم کرد
وزارت خارجه مصر در بیانیهای، حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین را بهشدت محکوم کرد.
وزارت خارجه مصر این حملات را نقض حاکمیت این دو کشور و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خلیج فارس دانست.
وزارت خارجه مصر در بیانیهای، حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین را بهشدت محکوم کرد.
وزارت خارجه مصر این حملات را نقض حاکمیت این دو کشور و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خلیج فارس دانست.
شرکت اروپایی موشکسازی «امبیدیای» از موشک رهگیر جدیدی رونمایی میکند که برای مقابله با حملات انبوه تسلیحات ارزانقیمت، از جمله پهپادها، طراحی شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این سامانه با نام «رهگیر مقابله با حملات انبوه» (Counter Mass Interceptor) قرار است دوشنبه ۲۹ تیر در نمایشگاه هوایی فارنبرو در انگلستان رونمایی شود.
این رهگیر میتواند قابلیت دفاعی تازهای در اختیار ارتشهای اروپایی و نیروهای ناتو قرار دهد تا با موج گسترده پهپادها و دیگر تسلیحات کمهزینه مقابله کنند.
یکی از نمایندگان امبیدیای به رویترز گفت: «در حال حاضر در اروپا هیچ سامانه بومی و مستقلی برای مقابله با حملات اشباعی وجود ندارد.»
او افزود اروپا برای مقابله با چنین تهدیدهایی ناچار است به سامانههای غیراروپایی، از جمله تجهیزات ساخت آمریکا و اسرائیل، متکی باشد.
در ادبیات نظامی، «حمله اشباعی» به حمله همزمان شمار زیادی پهپاد، موشک یا دیگر تسلیحات گفته میشود که هدف آن فراتر رفتن از ظرفیت رهگیری سامانههای پدافندی و از کار انداختن یا کاهش کارایی آنهاست.
آمریکا برای مقابله با برخی از این تهدیدها از سامانههایی مانند راکت هدایتشونده دقیق ایپیکیدابلیواس (APKWS)، مخفف «سامانه پیشرفته تسلیحات کشتار دقیق»، بهره میگیرد که شرکت «بیاِیای سیستمز» آن را با همکاری شرکتهای آمریکایی «نورثروپ گرومن» و «جنرال داینامیکس» تولید میکند.
رویترز نوشت جنگ اوکراین و منازعه خاورمیانه محدودیت سامانههای دفاعی سنتی را در برابر حملات انبوه با تسلیحات ارزانی که در مقیاس گسترده تولید میشوند، آشکار کردهاند.
یکی از چالشهای اصلی در جنگهای مدرن، هزینه نامتناسب دفاع در برابر چنین تهدیدهایی است. رهگیری یک پهپاد ارزانقیمت گاهی مستلزم شلیک موشکی است که چندین برابر هدف قیمت دارد.
این مساله علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین، نگرانی درباره کاهش ذخایر مهمات را افزایش داده است.
استفاده گسترده روسیه از پهپادهای شاهد علیه اوکراین و بهکارگیری آنها از سوی جمهوری اسلامی در نبرد با آمریکا، ضرورت توسعه راهکارهایی سادهتر و مقرونبهصرفهتر را برای مقابله با حملات انبوه تسلیحات ارزانقیمت، بیش از پیش برجسته کرده است.
امبیدیای بهدنبال افزایش برد و توان رهگیری
به گزارش رویترز، نخستین رهگیر این برنامه برای مقابله با پهپادهای کوچکتر طراحی شده و قرار است در مرحله بعد با رهگیر دیگری با برد بیشتر تکمیل شود.
رهگیر دوم علاوه بر پهپادها، قادر خواهد بود طیف گستردهتری از تهدیدها، از جمله راکتها، بمبهای سرشی و موشکهای زیرصوت را هدف قرار دهد و در همه شرایط آبوهوایی عملیاتی باشد.
بمبهای سرشی مهمات هدایتشوندهای هستند که بدون برخورداری از موتور، پس از رها شدن از هواپیما با استفاده از بالهها به سوی هدف حرکت میکنند و نسبت به بمبهای معمولی از برد بیشتری برخوردارند.
رویترز نوشت توسعه این برنامه در حال حاضر تحت هدایت تیمهای بریتانیایی امبیدیای انجام میشود، اما احتمالا هدایت یکی از نسخههای آینده آن به تیمهای فرانسوی این شرکت واگذار خواهد شد.
امبیدیای در ایمیلی به رویترز اعلام کرد نسخه اولیه این رهگیر از سال ۲۰۲۸ در دسترس خواهد بود.
به گفته این شرکت، تولید رهگیر جدید میتواند هم از طریق شرکای صنعتی و هم مستقیما از سوی امبیدیای انجام شود.
در این فرایند، از تاسیسات موجود و خطوط تولیدی که برای ساخت انبوه این سامانه تغییر کاربری مییابند، استفاده خواهد شد.
نماینده امبیدیای با اشاره به برنامه این شرکت برای افزایش چشمگیر ظرفیت تولید گفت: «ما در حال نزدیک شدن به الگوی صنعت خودروسازی هستیم. هدف این است که بتوانیم در مقیاس انبوه تولید کنیم.»
ران بوسو، تحلیلگر حوزه انرژی، ۲۲ تیر هشدار داد توسعه پهپادهای ارزانقیمت و تولید انبوه آنها، به تغییر معادلات جنگهای مدرن منجر شده و زیرساختهای حیاتی انرژی را به یکی از آسیبپذیرترین نقاط اقتصاد جهانی تبدیل کرده است.
پیشتر در ۱۰ خرداد، آمریکا یک سامانه دفاع هوایی را با موفقیت آزمایش کرد که ساقط کردن پهپادهای ارزانقیمت از جمله شاهد را بدون نیاز به موشکهای میلیون دلاری ممکن میکند.
خبرگزاری رویترز، دوشنبه ۲۹ تیر به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد، میانجیها به منظور کاهش تنشها در جنگ با آمریکا، پیشنهاد یک آتشبس ۱۰ روزه را به تهران ارائه کردهاند.
در این گزارش آمده است این پیشنهاد، برای دستیابی به فرصتی برای یافتن راههای احیای توافق مطرح شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، اعلام کرد جنگ تا نقطهای ادامه پیدا میکند که منجر به «ایجاد بازدارندگی کامل برای ملت ایران شود.»
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، گفت: «برخی کشورها در سالهای گذشته کاملا با آمریکاییها همراهی کردند و در عین حال از تنگه هرمز برای فروش میلیاردها دلار کالا و انتقال میلیونها بشکه نفت استفاده کردند.»
او افزود از این پس، «کنترل جمهوری اسلامی» بر تنگه هرمز، بر روابط با این کشورها تاثیر خواهد گذاشت.
اکرمینیا گفت: «هر کشوری که با آمریکاییها همراهی کند، حتما در تنگه هرمز با مشکل مواجه خواهد شد. هر کسی نمیتواند تجهیزات و مهمات از این مسیر بیاورد و بعد علیه ما از آن استفاده کند.»
پیروزی تیم ملی فوتبال اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ برابر آرژانتین و کسب عنوان قهرمانی، با واکنشهای گسترده و پیدرپی مقامات جمهوری اسلامی همراه شد.
این مقامات با ارسال پیامهایی جداگانه، قهرمانی تیم ملی اسپانیا را تبریک گفتند و از مواضع «ضد تجاوزگری» این کشور تقدیر کردند؛ پیامهایی که تلاش دارد مسائل ورزشی و داخل مستطیل سبز را با موضوعات سیاسی و منطقهای پیوند بزند.
مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، این موفقیت را به ملت و دولت اسپانیا تبریک گفت: «موفقیت تیم ملی فوتبال اسپانیا و کسب عنوان قهرمانی جام جهانی را که در کمال شایستگی به دست آمد، به ملت و دولت این کشور تبریک میگویم.» پزشکیان همچنین با تأکید بر روابط دوجانبه، در حساب کاربری خود نوشت شادمانی ملت و دولت دوست اسپانیا، شادمانی «ملت و دولت ایران» است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در پیامی به رؤسای مجلس سنا و نمایندگان اسپانیا، ابعاد سیاسی این رویداد را برجسته کرد و قهرمانی این تیم را تبریک گفت: «این پیروزی و قهرمانی ارزشمند، نهتنها دل مردم آن کشور، که دل بسیاری از آزادگان و ملتهای مستقل و عدالتخواه جهان را شاد کرد.»
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، این رقابتها را متمایز از دورههای قبل دانست و اعلام کرد: «این دوره از جام جهانی را میتوان سیاسیترین رویداد ورزشی جهان دانست.» بقائی با تمجید از رویکرد سیاسی مادرید افزود: «مواضع ضد تجاوزگری اسپانیا در ماههای اخیر ارزشمند بود و همین امر موجب شد افکار عمومی جهان پیروزی این تیم را قلباً خواستار باشند.»
در نهایت، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در نامهای به رافائل لوزان، همتای اسپانیایی خود، این قهرمانی را «فراتر از فتح یک جام» خواند و گفت این قهرمانی «پیروزی ملتی است که شرافت انسانی را قربانی مصلحتهای سیاسی نکرد و در کنار مردم ستمدیده فلسطین ایستاد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که مقامات جمهوری اسلامی در همین جام جهانی از آمریکا به دلیل آنچه «دخالت سیاست در ورزش» عنوان کردند، بهشدت انتقاد کرده بودند.
سازمان هوانوردی غیرنظامی بحرین اعلام کرد جمهوری اسلامی سامانههای ناوبری هوایی غیرنظامی این کشور را هدف حمله قرار داده است.
این سازمان در بیانیه خود گفت: «حمله انجامشده تاثیری بر روند عملیات پروازی و خدمات ناوبری هوایی نداشته است.»
سازمان هوانوردی غیرنظامی بحرین همچنین افزود این حمله با استفاده از پهپاد انجام شده است، اما فعالیتهای ناوبری هوایی بدون اختلال ادامه دارد و پروازها و تردد هوایی عبوری از منطقه اطلاعات پروازی بحرین به شکل عادی در جریان است.