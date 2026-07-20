تلویزیون بحرین: سامانههای پدافندی در حال مقابله با حملات جمهوری اسلامی هستند
تلویزیون بحرین اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور، در حال مقابله با حملات جمهوری اسلامی هستند.
تلویزیون بحرین اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور، در حال مقابله با حملات جمهوری اسلامی هستند.
حساب رسمی ستاد کل ارتش کویت در ایکس، در بیانیهای اعلام کرد که این کشور در حال رهگیری پهپادهای پرتابشده از سوی جمهوری اسلامی است.
در این بیانیه آمده است که صداهای انفجارهای احتمالی، ناشی از رهگیری این حملات از سوی سامانههای پدافند هوایی است.
ستاد کل ارتش کویت در ایکس نوشت: «از همه خواسته شده است دستورالعملهای امنیتی و ایمنی صادرشده از سوی نهادهای مسئول را رعایت کنند.»
احسان جهانیان، معاون امنیتی استانداری بوشهر، در گفتوگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد بامداد دوشنبه ۲۹ تیر، در دو نوبت، دو مکان نظامی در خورموج هدف حمله هوایی آمریکا قرار گرفت.
جهانیان گفت: «این حملات باعث قطع برق در مناطقی از شهر خورموج شده است.»
آمریکا برای نهمین شب پیاپی اهداف نظامی در ایران را هدف حملات هوایی قرار داد. همزمان با تبادل حملات در منطقه، ترامپ گفت عملیات کنونی از گذشته گستردهتر است و واشینگتن قصد دارد توان هستهای و موشکی جمهوری اسلامی را بهطور کامل از میان ببرد.
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، در ساعات بامدادی ایران اعلام کرد موج تازه حملات ساعت هفت عصر یکشنبه به وقت شرق آمریکا، برابر با ساعت دو و ۳۰ دقیقه بامداد تهران، آغاز شده است. سنتکام ساعاتی بعد در اطلاعیهای اعلام کرد که این دور از حملات را در ساعت ۵:۳۰ بامداد ایران به پایان رسانده است.
این فرماندهی هدف عملیات را تضعیف توانمندیهای نظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که به گفته آن، برای حمله به کشتیهای تجاری و دریانوردان غیرنظامی در تنگه هرمز به کار گرفته میشوند.
نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، گزارش داد آمریکا در این موج دستکم ۱۱ نقطه را هدف قرار داده است. دشت آزادگان، تبریز، بندرعباس، چابهار، ماهشهر، سیریک، کنارک، بندر جاسک، خورموج، خرمآباد و سربندر از جمله مناطق مورد اشاره این رسانه بودند. نورنیوز درباره ماهیت اهداف یا میزان خسارات جزییاتی منتشر نکرد.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نیز، از شنیدهشدن دستکم سه انفجار در جاسک و چند انفجار در دشتی، سیریک و خورموج خبر داد.
همچنین تسنیم و صداوسیما گزارش دادند سه صدای انفجار از غرب تبریز شنیده شده است. مقامهای جمهوری اسلامی تا زمان انتشار این گزارش، درباره خسارات احتمالی توضیحی ارائه نکرده بودند.
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مجید فرشی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی، در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد بامداد دوشنبه ۲۹ تیر، یک منطقه نظامی در جنوب غربی شهر تبریز هدف حمله آمریکا قرار گرفت که وقوع یک انفجار مهیب را در پی داشت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی افزود نیروهای امدادی و نظامی بلافاصله بعد از حمله در محل حادثه حاضر شدند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت که در این حمله، یک نفر کشته و چند نفر دیگر مجروح شدند.
ویدیوهای منتشرشده در حساب کاربری «وحید آنلاین»، شعلههای آتش را در مواضع جمهوری اسلامی پس از حمله به تبریز، در بامداد دوشنبه ۲۹ تیر نشان میدهد.
گزارشهای منتشرشده از شهروندان در این حساب کاربری حاکی از آن است که سایت موشکی تبریز هدف قرار گرفته است.