به گزارش نیویورک‌تایمز، در هفته منتهی به حمله روز جمعه از سوی جمهوری اسلامی، که به کشته شدن دو سرباز آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دیگر در اردن انجامید، تهران سه حمله دیگر نیز علیه نیروهای آمریکایی در این کشور انجام داده است.

به گفته چند مقام آمریکایی که به دلیل حساسیت موضوعات عملیاتی نخواستند نامشان فاش شود، این حملات ده‌ها نظامی آمریکایی را زخمی کرد و به چند بالگرد نیز آسیب رساند.

با این حال، پنتاگون این حملات و همچنین تلفات و خسارت‌های ناشی از آن‌ها را علنی نکرد.

یک مقام نظامی آمریکا گفت فرماندهی مرکزی الزامی به انتشار اطلاعات درباره نظامیان زخمی، به‌ویژه زمانی که آن‌ها به سرعت به خدمت بازمی‌گردند، ندارد.

یک مقام نظامی دیگر نیز افزود که پنتاگون دلیلی نمی‌بیند اطلاعاتی را منتشر کند که بتواند به تهران برای هدف قرار دادن دقیق‌تر پایگاه‌های آمریکا در اردن و دیگر نقاط خاورمیانه با موشک‌های بالستیک و پهپادها کمک کند.

به گفته مقام‌های آمریکایی، فرماندهی مرکزی همچنین اعلام تعداد اهدافی را که هر روز در ایران هدف قرار می‌دهد متوقف کرده است.