به گزارش نیویورکتایمز، در هفته منتهی به حمله روز جمعه از سوی جمهوری اسلامی، که به کشته شدن دو سرباز آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دیگر در اردن انجامید، تهران سه حمله دیگر نیز علیه نیروهای آمریکایی در این کشور انجام داده است.
به گفته چند مقام آمریکایی که به دلیل حساسیت موضوعات عملیاتی نخواستند نامشان فاش شود، این حملات دهها نظامی آمریکایی را زخمی کرد و به چند بالگرد نیز آسیب رساند.
با این حال، پنتاگون این حملات و همچنین تلفات و خسارتهای ناشی از آنها را علنی نکرد.
یک مقام نظامی آمریکا گفت فرماندهی مرکزی الزامی به انتشار اطلاعات درباره نظامیان زخمی، بهویژه زمانی که آنها به سرعت به خدمت بازمیگردند، ندارد.
یک مقام نظامی دیگر نیز افزود که پنتاگون دلیلی نمیبیند اطلاعاتی را منتشر کند که بتواند به تهران برای هدف قرار دادن دقیقتر پایگاههای آمریکا در اردن و دیگر نقاط خاورمیانه با موشکهای بالستیک و پهپادها کمک کند.
به گفته مقامهای آمریکایی، فرماندهی مرکزی همچنین اعلام تعداد اهدافی را که هر روز در ایران هدف قرار میدهد متوقف کرده است.
حامد لک، دروازهبان پیشین پرسپولیس، با انتشار یادداشتی در استوری اینستاگرام به اظهارات علیرضا بیرانوند علیه علی دایی واکنش نشان داد و نوشت: «اگر قرار نیست علی آقا دایی و آقا کریم باقری درباره فوتبال ایران حرف بزنند، چه کسی حق دارد؟»
لک در ادامه نوشت: «به جای اینکه حرمت علی آقا، مرد بیتکرار و افتخار فوتبال ایران در آسیا و جهان را حفظ کنند و او را روی سرشان بگذارند، فضا را طوری فراهم میکنند که یک بازیکن به خودش اجازه بیاحترامی به اسطوره مردم را میدهد. کسی که وضعیتش مشخص است، این نسبت را به علی آقا میدهد؟»
گلر پیشین پرسپولیس خطاب به بیرانوند افزود: «البته با توجه به شناختی که از او دارم، نه تنها خجالت هم نمیکشد، بلکه به آن استوریها افتخار میکند و امتیاز جدیدی هم میگیرد. با این پیامها هم طبیعی است که بگوید چهار سال دیگر هم دروازهبان ایران در جام جهانی هستم. برای اینکه به اشتباهاتش در دو بازی برابر نیوزیلند و مصر پرداخته نشود، نگاهها را از مسائل فنی دور میکند تا کارشناسان و مربیان عزیز هم، به جای پرداختن به عملکردش، مثل همیشه از حاشیههای ساختهشده توسط او صحبت کنند.»
لک همچنین نوشت: «طوری هم میگوید در نوجوانی کارگری کردم که انگار همه فوتبالیستهای ایران در خانوادههای میلیاردر متولد شدهاند و فقط همین یک نفر کارگری کرده است. این نوشته را هم از ته دل و فقط به خاطر علاقهام به علی آقا نوشتم، چون نمیتوانستم ببینم مردی که مدیونش هستم و مسیر زندگیام را تغییر داده، با کملطفی روبهرو شود.»
علیرضا بیرانوند، پس از انتقاد علی دایی از او به دلیل تمجید از امیر قلعهنویی و پیشنهاد ساخت مجسمهای از سرمربی تیم ملی، با انتشار متنی در استوری اینستاگرام به شهریار فوتبال ایران واکنش نشان داد و او را با القابی از جمله «رانتخوار» و «فرصتطلب» خطاب کرد.
دو فیلم «وسواس» و «اتاقهای پشتی» ساخته دو فیلمساز برخاسته از یوتیوب، به نمادی از تغییر در هالیوود تبدیل شدهاند. این آثار با بودجهای محدود و بدون تکیه بر فرمولهای رایج استودیوهای بزرگ، هم در گیشه موفق بودهاند و هم توجهها را به نسل تازه فیلمسازان جلب کردهاند.
انتشار «وسواس» و «اتاقهای پشتی» در فضای مجازی، توجه مخاطبان ایرانی را نیز به خود جلب کرده است.
با این حال، اهمیت این دو فیلم تنها به فروش چشمگیر یا سن پایین سازندگانشان محدود نمیشود.
این آثار نشانهای از چرخش تازه هالیوود به سوی یوتیوب و فرهنگ اینترنتی است؛ فضایی که استودیوهای بزرگ برای یافتن ایدههای تازه و فیلمسازان نسل جدید، بیش از هر زمان دیگری به آن چشم دوختهاند.
این دو فیلم نشان میدهند نسل تازهای از فیلمسازان زبان وحشت را نه صرفا از سینمای کلاسیک، بلکه از تجربه زیستن در عصر اینترنت، اضطرابهای روانی، روابط شکننده و تنهایی انسان معاصر، الهام گرفته است.
هالیوود امروز به همین تغییر نیاز دارد؛ زیرا تماشاگر دیگر لزوما از هیولاهای بزرگتر یا جلوههای ویژه خیرهکننده نمیترسد، بلکه وحشت را در واقعیت آشنای زندگی روزمره خود مییابد.
وقتی هیولا درون انسان و فضا پنهان است
کری بارکر، کارگردان «وسواس»، پیش از ورود به سینما در یوتیوب فعالیت میکرد و همانجا یاد گرفت چگونه با کمترین امکانات، بیشترین تنش را خلق کند.
او در نخستین فیلم بلند خود بهجای آنکه هیولایی بیرونی خلق کند، خطر را در یکی از عادیترین احساسات انسانی پیدا میکند: عشق.
داستان فیلم درباره مردی است که آرزو میکند زن مورد علاقهاش عاشق او شود. اما فیلم از همان نقطه، مفهوم عشق را زیر سوال میبرد.
آیا عشقی که حاصل انتخاب آزادانه نباشد، هنوز عشق است؟ پاسخ فیلم منفی است. آنچه شخصیت اصلی میخواهد، عشق نیست؛ حذف حق انتخاب دیگری است.
بارکر با هوشمندی نشان میدهد مرز میان عشق و مالکیت تا چه اندازه باریک است.
شخصیت زن پس از تحقق آرزو، دیگر فردی مستقل نیست. او به موجودی وابسته تبدیل میشود که تمام هویتش در شخصیت مرد خلاصه شده است.
در نتیجه، آرزوی عاشقانه به کابوسی درباره کنترل، قدرت و نابودی اراده انسان تبدیل میشود.
قدرت «وسواس» در همین نگاه روانشناختی نهفته است. فیلم از مخاطب نمیخواهد از یک موجود فراطبیعی بترسد، بلکه او را وادار میکند با تاریکترین بخش میل انسان روبهرو شود؛ میلی که میخواهد دیگری را نه همانگونه که هست، بلکه آنگونه که خود میخواهد، بازسازی کند.
این فیلم را همچنین میتوان نقدی بر روابط امروز دانست. در عصر شبکههای اجتماعی، بسیاری از افراد ارزش خود را با دیده شدن، تایید گرفتن و دریافت توجه میسنجند.
رد شدن برای بسیاری فقط پایان یک رابطه نیست، بلکه فروپاشی تصویری است که از خود ساختهاند.
«وسواس» این بحران را تا مرز وحشت پیش میبرد و نشان میدهد عشق زمانی که آزادی را از دیگری بگیرد، دیگر عشق نیست؛ شکلی از خشونت است.
در نقطه مقابل، «اتاقهای پشتی» ساخته کین پارسونز، ترس را نه از روابط انسانی، بلکه از خود فضا بیرون میکشد.
جهانی که او خلق میکند، از راهروهای بیپایان، اتاقهای خالی، نورهای فلورسنت و سکوتی سنگین تشکیل شده است. این مکانها آشنا به نظر میرسند، اما هیچ احساس امنیتی ایجاد نمیکنند.
راز موفقیت فیلم در همین سادگی است. پارسونز بهندرت هیولا را نشان میدهد. او بهجای نمایش خطر، احساس خطر را طراحی میکند. مخاطب بیشتر از آنچه میبیند، از آنچه ممکن است پشت قاب یا انتهای راهرو باشد میترسد.
این مشارکت ذهن تماشاگر، تجربهای بسیار عمیقتر از ترسهای متعارف سینمای وحشت ایجاد میکند.
از منظر روانشناختی، «اتاقهای پشتی» تصویری از اضطراب انسان معاصر است.
شخصیتها مدام حرکت میکنند، اما به مقصد نمیرسند. راهروها تکرار میشوند، اتاقها شبیه یکدیگرند و هیچ خروجی واقعی وجود ندارد. این جهان، ذهن مضطربی را تداعی میکند که مدام به دنبال راهحل میگردد، اما هر بار به همان نقطه بازمیگردد.
در سطحی دیگر، فیلم را میتوان استعارهای از زندگی دیجیتال امروز دانست. کاربران ساعتها میان صفحات، لینکها و شبکههای اجتماعی جابهجا میشوند، اما اغلب احساس میکنند به هیچ مقصد واقعیای نرسیدهاند.
راهروهای بیپایان فیلم، تجسم همین سرگردانی دائمی است؛ جهانی که اطلاعات در آن بیانتهاست، اما معنا روزبهروز کمیابتر میشود.
چرا هالیوود به یوتیوبرها نیاز پیدا کرده است؟
موفقیت همزمان این دو فیلم تصادفی نیست. هالیوود سالهاست با بحرانی جدی روبهروست. تکرار بیش از حد دنبالهها، بازسازیها و فیلمهای ابرقهرمانی باعث شده بخشی از مخاطبان احساس کنند سینمای جریان اصلی دیگر حرف تازهای برای گفتن ندارد.
در مقابل، فیلمسازانی مانند بارکر و پارسونز پیش از ورود به استودیوهای بزرگ، سالها مستقیما با مخاطبان اینترنتی ارتباط داشتهاند.
آنان ناچار بودهاند بدون بودجههای عظیم، تنها با اتکا به ایده، روایت و خلاقیت، توجه میلیونها نفر را جلب کنند. همین تجربه، نگاه آنها را از بسیاری از فیلمسازان سنتی متفاوت کرده است.
آنها همچنین ترسهای نسل خود را بهتر میشناسند. برای این نسل، وحشت فقط در خانههای تسخیرشده یا قاتلان زنجیرهای نیست؛ در وابستگی عاطفی، تنهایی، اضطراب، معماری بیروح شهرها، فضای مجازی و احساس گم شدن در جهانی بیانتها نیز وجود دارد.
به همین دلیل، آثارشان بهجای تکیه بر شوکهای لحظهای، تجربهای روانی و ماندگار خلق میکنند.
تغییر مهم دیگر، جابهجایی مرکز کشف استعداد است. زمانی ورود به هالیوود از مدارس سینمایی، جشنوارهها یا شرکتهای تولید آغاز میشد، اما امروز بسیاری از فیلمسازان ابتدا در اینترنت مخاطب پیدا میکنند و سپس مورد توجه استودیوها قرار میگیرند.
آنها دیگر منتظر کشف شدن نیستند؛ با جامعهای از مخاطبان وارد هالیوود میشوند.
«وسواس» و «اتاقهای پشتی» بیش از آنکه فقط دو فیلم ترسناک موفق باشند، نشانه این تغییر هستند.
این هر دو فیلم ثابت میکنند که آینده سینمای وحشت در بزرگتر کردن هیولاها یا افزایش بودجه جلوههای ویژه نیست، بلکه در شناخت دقیق اضطرابهای انسان معاصر است.
اگر زمانی هالیوود تعیین میکرد چه داستانهایی ارزش روایت دارند، امروز این اینترنت است که بسیاری از آن داستانها را خلق میکند و هالیوود آنها را به سینما میآورد.
شاید مهمترین درس این دو فیلم نیز همین باشد؛ آینده سینما از اتاقهای مدیران استودیوها آغاز نمیشود، بلکه گاهی از اتاق خواب نوجوانی شروع میشود که با یک دوربین، یک رایانه و ایدهای تازه، ترسهای نسل خود را به تصویر میکشد.
آمریکا برای مقابله با برخی از این تهدیدها از سامانههایی مانند راکت هدایتشونده دقیق ایپیکیدابلیواس (APKWS)، مخفف «سامانه پیشرفته تسلیحات کشتار دقیق»، بهره میگیرد که شرکت «بیاِیای سیستمز» آن را با همکاری شرکتهای آمریکایی «نورثروپ گرومن» و «جنرال داینامیکس» تولید میکند.
رویترز نوشت جنگ اوکراین و منازعه خاورمیانه محدودیت سامانههای دفاعی سنتی را در برابر حملات انبوه با تسلیحات ارزانی که در مقیاس گسترده تولید میشوند، آشکار کردهاند.
یکی از چالشهای اصلی در جنگهای مدرن، هزینه نامتناسب دفاع در برابر چنین تهدیدهایی است. رهگیری یک پهپاد ارزانقیمت گاهی مستلزم شلیک موشکی است که چندین برابر هدف قیمت دارد.
این مساله علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین، نگرانی درباره کاهش ذخایر مهمات را افزایش داده است.
استفاده گسترده روسیه از پهپادهای شاهد علیه اوکراین و بهکارگیری آنها از سوی جمهوری اسلامی در نبرد با آمریکا، ضرورت توسعه راهکارهایی سادهتر و مقرونبهصرفهتر را برای مقابله با حملات انبوه تسلیحات ارزانقیمت، بیش از پیش برجسته کرده است.
به گزارش رویترز، نخستین رهگیر این برنامه برای مقابله با پهپادهای کوچکتر طراحی شده و قرار است در مرحله بعد با رهگیر دیگری با برد بیشتر تکمیل شود.
رهگیر دوم علاوه بر پهپادها، قادر خواهد بود طیف گستردهتری از تهدیدها، از جمله راکتها، بمبهای سرشی و موشکهای زیرصوت را هدف قرار دهد و در همه شرایط آبوهوایی عملیاتی باشد.
بمبهای سرشی مهمات هدایتشوندهای هستند که بدون برخورداری از موتور، پس از رها شدن از هواپیما با استفاده از بالهها به سوی هدف حرکت میکنند و نسبت به بمبهای معمولی از برد بیشتری برخوردارند.
رویترز نوشت توسعه این برنامه در حال حاضر تحت هدایت تیمهای بریتانیایی امبیدیای انجام میشود، اما احتمالا هدایت یکی از نسخههای آینده آن به تیمهای فرانسوی این شرکت واگذار خواهد شد.
امبیدیای در ایمیلی به رویترز اعلام کرد نسخه اولیه این رهگیر از سال ۲۰۲۸ در دسترس خواهد بود.
به گفته این شرکت، تولید رهگیر جدید میتواند هم از طریق شرکای صنعتی و هم مستقیما از سوی امبیدیای انجام شود.
در این فرایند، از تاسیسات موجود و خطوط تولیدی که برای ساخت انبوه این سامانه تغییر کاربری مییابند، استفاده خواهد شد.
نماینده امبیدیای با اشاره به برنامه این شرکت برای افزایش چشمگیر ظرفیت تولید گفت: «ما در حال نزدیک شدن به الگوی صنعت خودروسازی هستیم. هدف این است که بتوانیم در مقیاس انبوه تولید کنیم.»
ران بوسو، تحلیلگر حوزه انرژی، ۲۲ تیر هشدار داد توسعه پهپادهای ارزانقیمت و تولید انبوه آنها، به تغییر معادلات جنگهای مدرن منجر شده و زیرساختهای حیاتی انرژی را به یکی از آسیبپذیرترین نقاط اقتصاد جهانی تبدیل کرده است.
پیشتر در ۱۰ خرداد، آمریکا یک سامانه دفاع هوایی را با موفقیت آزمایش کرد که ساقط کردن پهپادهای ارزانقیمت از جمله شاهد را بدون نیاز به موشکهای میلیون دلاری ممکن میکند.