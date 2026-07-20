این حرکت بازتاب بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی به همراه داشت. این اقدام که پیش از این نیز در مرحله نیمه‌نهایی و بسیاری دیگر از مسابقات این تورنمنت تکرار شده بود، پاسخی به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای طنین‌انداز کردن صدای ملت ایران در این رویداد جهانی بود.

شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در فضای مجازی، درباره این مسابقات، نوشت: «آنچه از این رویداد برای ما ایرانیان به یاد خواهد ماند، حضور هم‌میهنانی است که صحنه جام جهانی را به فرصتی برای گرامی‌داشت یاد جاویدنامان میهن، نمایش پرچم ملی شیر‌و‌خورشیدنشان ایران و رساندن صدای ملت ما به جهان تبدیل کردند.»

او در ادامه این پیام، ضمن قدردانی از ایرانیان، افزود: «من از همه شما که با اتحاد، متانت و شکوه ملی، درون و بیرون ورزشگاه‌ها، در خیابان‌ها، رسانه‌ها و فضای مجازی، نام ایران و یاد فرزندان جان‌باخته سرزمین ما را زنده نگه داشتید، سپاسگزارم. شما بار دیگر نشان دادید که ایران، جمهوری اسلامی نیست؛ و تیم حقیقی ایران، مردم ایران‌اند.»