خبرگزاری رویترز یک‌شنبه ۲۸ تیر به نقل از یک مقام لبنانی گزارش داد عون در دیدار با ترامپ، پیشنهادی مکتوب درباره چگونگی برچیدن «زرادخانه عظیم حزب‌الله» ارائه خواهد کرد.

به گفته این مقام، عون معتقد است ترامپ تنها سیاستمداری به شمار می‌رود که از اهرم نفوذ لازم برای کمک به بازگرداندن حاکمیت لبنان و اعمال فشار بر اسرائیل به‌منظور خروج نیروهایش از این کشور برخوردار است.

عون ۶۲ ساله نخستین رییس‌جمهوری لبنان در حدود ۲۰ سال گذشته است که به کاخ سفید می‌رود. او قرار است سه‌شنبه ۳۰ تیر با همتای آمریکایی خود دیدار کند.

رویترز نوشت این سفر در مقطعی حساس برای لبنان انجام می‌گیرد، زیرا نیروهای اسرائیلی همچنان بخش‌هایی از جنوب این کشور را در اختیار دارند، صدها هزار لبنانی در پی جنگ اخیر آواره شده‌اند و حزب‌الله نیز با تلاش‌ها برای خلع سلاح خود مخالفت کرده است.

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عون پیش‌تر اعلام کرده بود در سفر به آمریکا از ترامپ خواهد خواست «فشار لازم را بر اسرائیل وارد کند» تا توافق اخیر میان لبنان و اسرائیل به اجرا درآید.

لبنان و اسرائیل پنجم تیر با میانجی‌گری واشینگتن بر سر چارچوبی برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند .

این توافق با هدف خلع سلاح حزب‌الله، خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از لبنان و فراهم کردن زمینه برای برقراری روابط مسالمت‌آمیز میان دو کشور شکل گرفته است.

نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، ششم تیر با انتشار بیانیه‌ای، این توافق را «باطل و بی‌اعتبار» خواند و اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.

نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و از متحدان حزب‌الله، نیز هشتم تیر هشدار داد این توافق می‌تواند به ایجاد شکاف میان لبنانی‌ها منجر شود. او تاکید کرد این توافق اجرایی نخواهد شد .

از فرماندهی ارتش تا ریاست‌جمهوری لبنان

عون سال ۱۹۶۴ در سن‌الفیل در حومه شرقی بیروت به دنیا آمد. خانواده او اصالتا اهل جنوب لبنان هستند.

نخستین ماموریت عون در ارتش، فرماندهی یک دسته از نیروهای تکاور در سال ۱۹۸۵ در جریان جنگ داخلی لبنان بود.

اندکی پس از رسیدن به مقام فرماندهی ارتش، عون هدایت عملیاتی را برای بیرون راندن اعضای داعش از مناطق مرزی لبنان و سوریه بر عهده گرفت.

عون یک مسیحی مارونی است. بر پایه نظام تقسیم قدرت سیاسی در لبنان، مقام ریاست‌جمهوری به یک مسیحی مارونی، نخست‌وزیری به یک مسلمان سنی و ریاست پارلمان به یک مسلمان شیعه اختصاص می‌یابد.

او در مراسم ادای سوگند ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۵ متعهد شد «حق انحصاری دولت برای در اختیار داشتن سلاح» را تثبیت کند؛ موضعی که به‌طور مستقیم با مساله سلاح‌های حزب‌الله ارتباط دارد.

حزب‌الله در پی وقوع جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، در حمایت از جمهوری اسلامی حملات خود را به اسرائیل آغاز کرد و اسرائیل نیز در پاسخ، مواضع این گروه را به‌صورت گسترده هدف قرار داد .

مقام‌های لبنانی می‌گویند در این حملات بیش از ۴۳۰۰ نفر، از جمله بیش از ۲۵۰ کودک، جان باخته‌اند.

با این حال، مشخص نیست چه تعداد از کشته‌شدگان غیرنظامی یا عضو گروه‌های مسلح بوده‌اند و حزب‌الله نیز شمار تلفات نیروهای خود را اعلام نکرده است.

پرونده جنجالی مذاکرات مستقیم با اسرائیل

پس از آغاز جنگ اخیر، عون به‌سرعت خواستار مذاکرات مستقیم با اسرائیل شد.

این اقدام تغییری تاریخی در رویکرد کشوری به شمار می‌رود که از سال ۱۹۷۸ تاکنون بارها هدف حمله اسرائیل قرار گرفته است.

این سیاست به بالاترین سطح تماس‌های رودررو میان لبنان و اسرائیل در چند دهه اخیر انجامید و در عین حال، عون را با انتقادهای شدید مقام‌های حزب‌الله و حامیان این گروه نیابتی تهران مواجه کرد.

علی‌رغم فشارها، عون بر موضع خود ایستادگی کرد و با انتقاد از حزب‌الله به‌دلیل ورود به جنگ گفت لبنان به‌خاطر ایران در حال ویران شدن است.

با این حال، عون تاکنون با درخواست ترامپ برای دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، موافقت نکرده است.

هفتم تیر، گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، تاکید کرد برقراری صلح در لبنان در گرو پایان نفوذ جمهوری اسلامی و خلع سلاح حزب‌الله است.