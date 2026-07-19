ایلنا یک‌شنبه ۲۸ تیر نوشت کارگران فضای سبز شهرداری چابهار و پروژه‌های عمرانی بندر بهشتی استان سیستان و بلوچستان با دستمزدهای معوق و ناامنی شغلی مواجه‌اند و گزارش‌ها از بوشهر و هرمزگان نیز از وجود مشکلاتی مشابه برای کارگران حکایت دارد.

بر اساس این گزارش، گرمای طاقت‌فرسا، قطعی مکرر آب و برق و گرانی افسارگسیخته، فشار مضاعفی بر خانوارهای کارگری وارد آورده و این وضعیت به‌ویژه در استان‌های جنوبی ایران با دستمزدهای معوق، شرایط جنگی و ناامنی همراه شده است.

ایلنا افزود: «در روزهایی که کشور با شرایط بحرانی مواجه است، بخشی از همین کارگران در زمره نخستین نیروهایی هستند که پس از وقوع حوادث جنگی، مسئولیت پاک‌سازی محیط، تداوم خدمات شهری و بازگرداندن شرایط به وضعیت عادی را بر عهده دارند.»

در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز به تشدید درگیری‌ها در منطقه انجامیده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۷ تیر این حملات را نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد دانست و از پایان آتش‌بس با جمهوری اسلامی خبر داد.

از آن زمان، ارتش ایالات متحده حملاتی را علیه مواضع جمهوری اسلامی، به‌ویژه در جنوب ایران ، به انجام رسانده است.

انتقاد از وضعیت کارگران پیمانکاری در شرایط جنگی

عبدالله مختاری، فعال کارگری، ۲۸ تیر در مصاحبه با ایلنا، از بی‌توجهی به وضعیت کارگران پیمانکاری علی‌رغم شرایط جنگی، گرمای شدید و فشارهای اقتصادی انتقاد کرد و گفت امور اجرایی، تصمیم‌گیری‌ها، منافع و منابع در اختیار «یک گروه خاص» قرار گرفته است.

او اضافه کرد: «پیمانکار بخشی از حقوق کارگر را تحت عنوان مدیریت پیمان و هزینه‌های بالاسری برمی‌دارد، از آن منفعت می‌برد و بعد از مدتی همان حقوق را هم پرداخت نمی‌کند و از کارگر به‌عنوان یک برده استفاده می‌کند.»

او ادامه داد: «آن کارگری که امروز کف خیابان مشغول کار و خدمت‌رسانی است، هنوز حقوق نگرفته، اما اگر فیش‌های حقوقی مدیران را بررسی کنید، می‌بینید برای شرایط جنگی درخواست افزایش پرداخت داشته‌اند.»

در ماه‌های اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی ، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

همچنین در پی تشدید درگیری‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، نرخ ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران روند صعودی به خود گرفته و قیمت دلار با عبور از رکورد پیشین، به بیش از ۱۹۳ هزار تومان رسیده است.

خدمت‌رسانی در مناطق پرخطر بدون حمایت کافی

مختاری در ادامه به وضعیت کارگران خدمات شهری، آتش‌نشانان و نیروهای امدادی در شرایط بحرانی اشاره کرد و یادآور شد هنگام وقوع حوادث، مدیران تنها دستور می‌دهند، اما این نیروهای خدماتی هستند که باید وارد مناطق پرخطر شوند، محیط را پاک‌سازی کنند و شرایط را به حالت عادی بازگردانند.

این فعال کارگری گفت با وجود خطراتی که این کارگران با آن مواجه‌اند، مسئولان هیچ بسته حمایتی یا دستورالعمل ویژه‌ای برای آنان در نظر نگرفته‌اند و در بسیاری از موارد حتی دستمزد و اضافه‌کارشان نیز پرداخت نشده است.

او همچنین یکی از مشکلات اصلی را ابهام در مسئولیت‌پذیری هنگام وقوع حادثه برای کارگران دانست و افزود پیمانکاران اغلب در چنین شرایطی در دسترس نیستند و در برخی پرونده‌ها حتی بازرسان در تعیین مسئولیت میان کارفرمای اصلی و پیمانکار با مشکل مواجه می‌شوند، زیرا پیمانکار مسئولیت را نمی‌پذیرد.

۳۰ خرداد، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای هشدار داد نزدیک به ۹۰ درصد درآمد بخش بزرگی از مزدبگیران صرف تهیه غذا می‌شود و چیزی برای هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش باقی نمی‌ماند.