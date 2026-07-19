شهروندان از جنوب ایران به ایراناینترنشنال میگویند با بسته شدن بنادر جنوبی، حملونقل مختل شده و قیمت کالاهای اساسی و سوخت افزایش یافته است. یکی از مخاطبان از جزیره خارک میگوید پمپبنزینها امکان استفاده از کارت سوخت را به شهروندان نمیدهند.
بهاران آزادی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
ایلنا گزارش داد هرچند مقامهای جمهوری اسلامی بر تداوم فعالیت دستگاههای خدماتی در شرایط کنونی تاکید دارند، بسیاری از کارگران در مناطق جنوبی ایران ماههاست حقوق نگرفتهاند و با وجود الزام به حضور در محل کار در وضعیت جنگی، همچنان در انتظار دریافت دستمزدهای خود به سر میبرند.
ایلنا یکشنبه ۲۸ تیر نوشت کارگران فضای سبز شهرداری چابهار و پروژههای عمرانی بندر بهشتی استان سیستان و بلوچستان با دستمزدهای معوق و ناامنی شغلی مواجهاند و گزارشها از بوشهر و هرمزگان نیز از وجود مشکلاتی مشابه برای کارگران حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، گرمای طاقتفرسا، قطعی مکرر آب و برق و گرانی افسارگسیخته، فشار مضاعفی بر خانوارهای کارگری وارد آورده و این وضعیت بهویژه در استانهای جنوبی ایران با دستمزدهای معوق، شرایط جنگی و ناامنی همراه شده است.
ایلنا افزود: «در روزهایی که کشور با شرایط بحرانی مواجه است، بخشی از همین کارگران در زمره نخستین نیروهایی هستند که پس از وقوع حوادث جنگی، مسئولیت پاکسازی محیط، تداوم خدمات شهری و بازگرداندن شرایط به وضعیت عادی را بر عهده دارند.»
در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید درگیریها در منطقه انجامیده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۷ تیر این حملات را نقض تفاهمنامه اسلامآباد دانست و از پایان آتشبس با جمهوری اسلامی خبر داد.
از آن زمان، ارتش ایالات متحده حملاتی را علیه مواضع جمهوری اسلامی، بهویژه در جنوب ایران، به انجام رسانده است.
عبدالله مختاری، فعال کارگری، ۲۸ تیر در مصاحبه با ایلنا، از بیتوجهی به وضعیت کارگران پیمانکاری علیرغم شرایط جنگی، گرمای شدید و فشارهای اقتصادی انتقاد کرد و گفت امور اجرایی، تصمیمگیریها، منافع و منابع در اختیار «یک گروه خاص» قرار گرفته است.
او اضافه کرد: «پیمانکار بخشی از حقوق کارگر را تحت عنوان مدیریت پیمان و هزینههای بالاسری برمیدارد، از آن منفعت میبرد و بعد از مدتی همان حقوق را هم پرداخت نمیکند و از کارگر بهعنوان یک برده استفاده میکند.»
او ادامه داد: «آن کارگری که امروز کف خیابان مشغول کار و خدمترسانی است، هنوز حقوق نگرفته، اما اگر فیشهای حقوقی مدیران را بررسی کنید، میبینید برای شرایط جنگی درخواست افزایش پرداخت داشتهاند.»
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
همچنین در پی تشدید درگیریها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، نرخ ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران روند صعودی به خود گرفته و قیمت دلار با عبور از رکورد پیشین، به بیش از ۱۹۳ هزار تومان رسیده است.
مختاری در ادامه به وضعیت کارگران خدمات شهری، آتشنشانان و نیروهای امدادی در شرایط بحرانی اشاره کرد و یادآور شد هنگام وقوع حوادث، مدیران تنها دستور میدهند، اما این نیروهای خدماتی هستند که باید وارد مناطق پرخطر شوند، محیط را پاکسازی کنند و شرایط را به حالت عادی بازگردانند.
این فعال کارگری گفت با وجود خطراتی که این کارگران با آن مواجهاند، مسئولان هیچ بسته حمایتی یا دستورالعمل ویژهای برای آنان در نظر نگرفتهاند و در بسیاری از موارد حتی دستمزد و اضافهکارشان نیز پرداخت نشده است.
او همچنین یکی از مشکلات اصلی را ابهام در مسئولیتپذیری هنگام وقوع حادثه برای کارگران دانست و افزود پیمانکاران اغلب در چنین شرایطی در دسترس نیستند و در برخی پروندهها حتی بازرسان در تعیین مسئولیت میان کارفرمای اصلی و پیمانکار با مشکل مواجه میشوند، زیرا پیمانکار مسئولیت را نمیپذیرد.
۳۰ خرداد، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیهای هشدار داد نزدیک به ۹۰ درصد درآمد بخش بزرگی از مزدبگیران صرف تهیه غذا میشود و چیزی برای هزینههای مسکن، درمان و آموزش باقی نمیماند.
منابع رسمی از بهصدا درآمدن آژیر خطر در بحرین خبر دادند. شنبه ۲۷ تیر نیز آژیر خطر در بحرین، در پی حملات جمهوری اسلامی به این کشور، بارها بهصدا درآمد.
تلویزیون بحرین اعلام کرد پدافند هوایی این کشور حملات را دفع کرده است. کویت و بحرین، از شنبه، هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
ستاد کل نیروهای مسلح بحرین، حملات جمهوری اسلامی را «خصمانه» و «برنامهریزی شده» توصیف کرد و در بیانهای اعلام کرد: «استفاده عمدی از موشکها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال خصوصی، نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشود.»
دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، پس از بازی با انگلیس در دیدار ردهبندی جام جهانی ۲۰۲۶، گفت که نمیخواهد دوران ۱۴ ساله حضورش روی نیمکت فرانسه تنها با این دو مسابقه پایانی قضاوت شود: «همیشه به خدمتی که به این تیم ارائه کردم افتخار کردهام.»
او گفت: «احساس میکنم همه توانم را برای این تیم گذاشتم و واقعا از انجام این کار لذت بردم. میخواهم الگو باشم. بسیار مهم است که برای نسل بعدی الگو باشی و آنها از موفقیتهای تو الهام بگیرند.»
دشان که فرانسه را در چهار جام جهانی هدایت کرد، پس از دو حضور متوالی در فینال و کسب قهرمانی و نایبقهرمانی در جام جهانی، در این دوره از مسابقات ۶ پیروزی پیاپی ثبت کرد اما در نهایت دو مسابقه نیمهنهایی و ردهبندی را واگذار کرد.
او در این باره گفت: «پس از شکست در نیمهنهایی واقعا ناراحت بودیم، اما نمیخواهم تمام دوران مربیگریام با این دو بازی خلاصه شود. گاهی خوششانس هستید، همه چیز به سود شما پیش میرود و گاهی هم حریف بهتر است. فوتبال علم دقیق نیست، اما ما احساسات زیادی خلق کردیم و آنها را با مردم فرانسه شریک شدیم.»
دشان بدون اشاره به نام زیدان که قرار است جانشین او روی نیمکت تیم ملی فرانسه شود، گفت: «در این تیم استعداد و توانایی فراوانی وجود دارد. همه شرایط فراهم است تا تیم ملی فرانسه در بالاترین سطح باقی بماند و قهرمانیهای بیشتری به دست آورد. برای تیم ملی فرانسه و سرمربی جدید بهترینها را آرزو میکنم. پس از این نشست خبری، فقط یک هوادار خاموش خواهم بود.»
سرمربی آبیها در انتهای نشست خبری درباره این جام جهانی گفت: «از نظر شخصی، این واقعا سفری فوقالعاده در کنار آنها بود. از آغاز اردوهای آمادهسازی، هشت هفته را در کنار هم گذراندیم و این تجربه فوقالعاده بود. ناامیدی ما به نتیجه ورزشی مربوط میشود، اما این فرصت را داشتیم که احساسات مردم را برانگیزیم و میلیونها فرانسوی این احساسات را تجربه کردند. این جام جهانی است؛ هیچ چیز زیباتر از آن نیست.»
وبسایت خبری واینت گزارش داد مقامهای آمریکایی بهصراحت به اسرائیل اعلام کردهاند که خواهان باقی ماندن این کشور خارج از درگیری هستند و با پیشنهاد اسرائیل برای پیوستن به عملیات نظامی علیه ایران مخالفت کردهاند.