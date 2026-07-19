فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی و امنیتی، به برنامه «تیتر اول» گفت اگر آمریکا بخواهد جنگ با جمهوری اسلامی را ادامه دهد یا آن را تشدید کند، موفقیت این عملیات بدون مشارکت اسرائیل دشوار خواهد بود.

او افزود اگر فشارهای کنونی به تغییر در تصمیم‌گیری رهبران باقی‌مانده جمهوری اسلامی منجر نشود، احتمال دارد آمریکا بازگشت اسرائیل به این جنگ را به‌طور جدی بررسی کند.