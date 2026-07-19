علی الزیدی، نخستوزیر عراق به تهران سفر خواهد کرد
خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد علی الزیدی، نخستوزیر این کشور، در پایان هفته جاری به تهران سفر خواهد کرد.
خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد علی الزیدی، نخستوزیر این کشور، در پایان هفته جاری به تهران سفر خواهد کرد.
شبکه العربیه به نقل از چند منبع گزارش داد یک هیات بلند پایه جمهوری اسلامی دوشنبه ۲۹ تیر برای سفری دو روزه وارد اسلامآباد خواهد شد.
پیشتر نیز شبکه المیادین به نقل از منابعی گزارش داد که اسکندر مومنی، وزیر کشور، برای سفری یکروزه به پاکستان میرود.
فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی و امنیتی، به برنامه «تیتر اول» گفت اگر آمریکا بخواهد جنگ با جمهوری اسلامی را ادامه دهد یا آن را تشدید کند، موفقیت این عملیات بدون مشارکت اسرائیل دشوار خواهد بود.
او افزود اگر فشارهای کنونی به تغییر در تصمیمگیری رهبران باقیمانده جمهوری اسلامی منجر نشود، احتمال دارد آمریکا بازگشت اسرائیل به این جنگ را بهطور جدی بررسی کند.
صفحه رسمی وزارت خارجه کویت در ایکس، با انتشار بیانیهای اعلام کرد مسئولیت حمله صبح یکشنبه ۲۸ خرداد به یک ایستگاه تولید برق و آبشیرینکن در این کشور، از نظر حقوقی و اخلاقی برعهده جمهوری اسلامی است.
وزارت خارجه کویت همچنین پیامدها و تبعات ناشی از این حملات را نیز متوجه جمهوری اسلامی دانست.
در این بیانیه آمده است هدف قرار دادن عمدی و تکراری تاسیسات حیاتی و غیرنظامی، نشاندهنده رویکردی تهاجمی و سازمانیافته است و تهدیدی جدی برای امنیت و ایمنی غیرنظامیان ایجاد میکند.
صفحه رسمی وزارت خارجه اردن در ایکس، از احضار کاردار سفارت جمهوری اسلامی در امان در اعتراض به حملات تهران به خاک اردن و اظهارات تحریکآمیز مقامات جمهوری اسلامی خبر داد.
در این بیانیه آمده سخنگوی این وزارتخانه به کاردار جمهوری اسلامی اعلام کرده است تا پیام روشن اردن مبنی بر توقف فوری حملات را به تهران منتقل کند.
وزارت خارجه اردن همچنین اعلام کرده است امنیت اردن و جان شهروندان آن خط قرمزی است که عبور از آن غیرقابلقبول است.
در انتهای این بیانیه آمده است اردن به اتخاذ تمامی اقدامات ضروری و در دسترس برای حفاظت از جان شهروندان، امنیت ملی و حاکمیت خود ادامه خواهد داد.
ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، با حضور در مقر فرماندهی مرکزی اعلام کرد اسرائیل در کنار نبرد مستمر، تحولات ایران را از نزدیک دنبال میکند و برای بازگشت به نبرد آماده است.
ایال زمیر گفت: «در سطح بالایی از آمادگی قرار داریم و با قدرت علیه هر طرفی که به ما آسیب برساند، اقدام خواهیم کرد.»
رییس ستاد ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد ارتش این کشور شلیک یکشنبه ۲۸ تیر به سمت منطقه عقبه را رصد کرده و سامانه پدافند هوایی اسرائیل برای دفاع از شهروندان خود در آمادهباش کامل قرار دارد.