فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد حملات جدید ساعت شش عصر شنبه به وقت شرق آمریکا [۱:۳۰ بامداد تهران] و به دستور دونالد ترامپ آغاز شد. به گفته سنتکام، هدف این عملیات تضعیف توانایی [حکومت] ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و «مجازات سریع» نیروهای سپاه پاسداران است که نظامیان آمریکایی را در اردن هدف قرار دادند.

خبرگزاری مهر گزارش داد منطقه‌ای در نزدیکی سیریک در جنوب ایران هدف حمله آمریکا قرار گرفت، اما تلفاتی به‌جا نماند و زیرساخت‌ها نیز آسیب ندیدند. سنتکام پیش‌تر اعلام کرده بود مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی [حکومت] ایران را هدف قرار داده است.

تلویزیون حکومتی ایران نیز گزارش داد حملات هوایی بامداد شنبه در هرمزگان، در مجاورت تنگه هرمز، سه کشته و هشت زخمی بر جا گذاشت و به دو پل و یک تونل جاده‌ای آسیب رساند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی شمار قربانیان حملات سه هفته گذشته آمریکا را ۵۰ کشته و بیش از ۵۰۰ زخمی اعلام کرده است.

سنتکام گفت دو نظامی آمریکایی روز جمعه در اردن کشته و یک نظامی دیگر در عملیات مفقود شد. به نوشته خبرگزاری رویترز، با احتساب این تلفات، شمار نظامیان آمریکایی کشته‌شده از آغاز جنگ به ۱۶ نفر و شمار زخمی‌ها به بیش از ۴۲۰ نفر رسیده است. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در واکنش نوشت: «فداکاری آنها فقط عزم ما را راسخ‌تر می‌کند.»

پیش از آغاز حملات جدید آمریکا، مجتبی خامنه‌ای گفت واشینگتن بهای «تلاش برای تشدید درگیری» را خواهد پرداخت. او در بیانیه‌ای که رسانه‌های حکومتی و حساب‌های رسمی رهبر جمهوری اسلامی منتشر کردند، گفت اقدامات واشینگتن نشان داده است امضای ترامپ «کاملا بی‌ارزش و فاقد اعتبار» است و درباره تحمیل «هزینه‌هایی سنگین‌تر و تحقیر بیشتر» به آمریکا هشدار داد. کاخ سفید به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد و محل حضور خامنه‌ای نیز همچنان نامشخص است.

هم‌زمان با حملات آمریکا به پل‌ها، تاسیسات برق و دیگر زیرساخت‌های ایران، جمهوری اسلامی حملات خود را به کشورهای میزبان نیروها و تجهیزات نظامی آمریکا گسترش داد. کویت روز شنبه با موجی از حملات روبه‌رو شد و نیروهای مسلح این کشور اعلام کردند موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایرانی را رهگیری کرده‌اند. شماری از آتش‌نشانان و کارکنان صنعت نفت نیز هنگام مقابله با پیامدهای حملات زخمی شدند.

سپاه پاسداران اعلام کرد یک مرکز پشتیبانی نظامی آمریکا در اردوگاه عریفجان کویت را هدف قرار داده و یک مرکز راداری در پایگاه هوایی علی‌السالم را «منهدم» کرده است. شرکت نفت کویت نیز گفت یکی از تاسیسات نفتی این کشور در «حملات مکرر ایران» هدف قرار گرفت و خسارت قابل‌توجه و تعدادی زخمی بر جا گذاشت.

رسانه‌های ایران همچنین از حمله سپاه به محل استقرار هواپیماهای رزمی آمریکا در پایگاه هوایی شیخ عیسی بحرین و یک مرکز داده‌های اطلاعاتی خبر دادند. تلویزیون حکومتی ایران نیز مدعی شد در حمله موشکی و پهپادی به پایگاه آمریکا در ازرق اردن، دست‌کم دو جنگنده آمریکایی و سه هواپیمای دیگر «منهدم» شدند. رویترز اعلام کرد نتوانسته است این ادعاها را مستقلا تایید کند.

سامانه هشدار زودهنگام عربستان سعودی نیز از ساکنان الخرج و ینبع خواست به پناهگاه بروند. الخرج در شرق ریاض میزبان یک پایگاه نظامی محل استقرار نیروهای آمریکایی است و در ینبع، در ساحل دریای سرخ، یک پایانه مهم صادرات نفت قرار دارد. دو منبع مطلع گفتند این هشدارها پس از حمله موشکی [حکومت] ایران، نخستین حمله از این نوع به عربستان در بیش از سه ماه گذشته، صادر شد. به نوشته رویترز، دولت عربستان اظهارنظر نکرد و سپاه پاسداران نیز اشاره‌ای به حمله به این کشور نداشت.

وزارت خارجه آمریکا در پی این تحولات، با اشاره به افزایش تنش‌ها و احتمال «تشدید تنش پیش‌بینی‌نشده» در خاورمیانه، برای شهروندان آمریکایی در سراسر جهان هشدار مسافرتی صادر کرد. این وزارتخانه هشدار داد لغو پروازها و بسته‌شدن دوره‌ای حریم‌های هوایی می‌تواند در سفرها اختلال ایجاد کند.

درگیری کنونی پس از آن آغاز شد که آمریکا و اسرائیل در اسفند سال گذشته، با هدف از کار انداختن برنامه موشکی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی منطقه‌ای آن، به ایران حمله کردند. جنگ از آن زمان به اختلال گسترده در عرضه انرژی، افزایش نگرانی‌ها درباره تورم جهانی و رقابت بر سر کنترل تنگه هرمز منجر شده است.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، آمریکا را متهم کرد که در پی تسلط بر تنگه هرمز است؛ آبراهی که حدود یک‌پنجم نفت جهان در شرایط عادی از آن عبور می‌کند. واشینگتن می‌گوید در حال اجرای محاصره دریایی است و تهران نیز اعلام کرده کشتی‌هایی را هدف می‌گیرد که مقررات تعیین‌شده از سوی جمهوری اسلامی برای عبور از تنگه را رعایت نکنند.

اتحادیه اروپا و کشورهای خلیج فارس نیز در بیانیه‌ای مشترک از [حکومت] ایران خواستند حملات و مداخله در کشتیرانی را فوری و بدون قیدوشرط متوقف کند و تنگه هرمز را بدون شرط یا دریافت هزینه باز نگه دارد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که توافق موقت آتش‌بس امضاشده در ماه گذشته میلادی، هفته پیش فروپاشید و حملات جمهوری اسلامی و آمریکا از آن زمان شدت گرفته است.

