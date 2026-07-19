دن هافمن، رییس پیشین بخش خاورمیانه و مدیر ایستگاه‌های منطقه‌ای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا)، گفت که کشته شدن دو سرباز آمریکایی در اردن «احتمالا باعث ایجاد یک تلاش اطلاعاتی فشرده برای تعیین چگونگی انجام حمله» توسط جمهوری اسلامی و اهداف مورد نظرش خواهد شد.

او به شبکه خبری فاکس گفت: «وقتی نیروهای دشمن به پایگاه‌های ما حمله می‌کنند، رییس‌جمهور از جامعه اطلاعاتی ما - نه فقط سیا، بلکه اطلاعات نظامی، آژانس امنیت ملی و اطلاعات هوایی – می‌خواهد تا بر اساس اطلاعات، مشخص کند که این حملات از کدام منطقه ایران انجام شده و چه شخصی دستور انجام این حملات را داده است.»

هافمن اشاره کرد بررسی اطلاعات نه تنها بر جزئیات تاکتیکی حمله، بلکه بر استراتژی گسترده‌تر جمهوری اسلامی نیز متمرکز خواهد بود، و افزود که تهران به‌دنبال کاهش یا از بین بردن نفوذ ایالات متحده در خاورمیانه و همچنین مختل کردن اقتصاد جهانی با تهدید تنگه هرمز است.

او اضافه کرد که دونالد ترامپ احتمالا در حال بررسی طیف وسیعی از گزینه‌های نظامی و دیپلماتیک است، اما تاکید کرد که چالش بزرگ‌تر، یافتن راهی برای وادار کردن تهران به مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالیستیک و حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی است.

هافمن گفت: «ما نمی‌خواهیم ایران را در کنترل تنگه هرمز و با ارتشی که به شدت شکست خورده، اما قادر به مسلح شدن مجدد و بازسازی است و تهدیدهایی را برای ما در منطقه و فراتر از آن ایجاد می‌کند، رها کنیم.»