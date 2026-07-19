خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۴ تیر از اجرای حکم اعدام امینی خبر داد و اتهام او را «آتش زدن فرمانداری و تخریب اموال عمومی در شهرستان دهاقان» عنوان کرد.

به گفته خانواده، مقام‌های قضایی پیش‌تر این شهروند را به مشارکت در آتش‌سوزی بانک ملت دهاقان متهم کرده بودند.

نزدیکان او این اتهام را رد کردند و گفتند محمد هنگام وقوع آتش‌سوزی در خانه به سر می‌برد و هیچ نقشی در این حادثه نداشت.

محمد اهل دهاقان و پدر رهای ۱۳ ساله و مهوای یک‌ساله بود. نزدیکانش او را فردی آرام و کم‌حاشیه توصیف کردند و افزودند تمام دل‌خوشی‌ او همسر و دو دخترش بود.

جمهوری اسلامی این زندانی سیاسی را تنها دو هفته پیش از تولد ۳۸ سالگی‌اش اعدام کرد.

ابعاد یک محاکمه صوری

به گفته نزدیکان، شامگاه ۲۹ دی با محمد تماس گرفته شد و از او خواسته شد برای ارائه توضیحات به سپاه پاسداران مراجعه کند.

بر اساس اطلاعات رسیده، ماموران به او گفته بودند: «فیلمی از تو در اختیار داریم.»

محمد پس از مراجعه بازداشت شد و دیگر هرگز به خانه بازنگشت.

خانواده برای او وکیل شخصی گرفتند، اما به گفته آن‌ها، وکیل اجازه ملاقات با محمد را نداشت و پرونده نیز به‌طور کامل در اختیار او قرار نگرفت.

پس از صدور حکم اعدام، وکیل اعلام کرد به رای اعتراض کرده است، اما خانواده هنگام مراجعه به دیوان دریافتند که هیچ اعتراضی در سامانه ثبت نشده است.

دادستان دهاقان در واکنش به پیگیری‌های وکیل به او گفته بود: «لازم نبود شما از این موضوع باخبر شوید.»

خانواده معتقدند مقام‌های قضایی صدور حکم را عمدا از آن‌ها پنهان کردند تا فرصت اعتراض و پیگیری قانونی از بین برود.

نزدیکان محمد گفتند او در دوران بازداشت به‌شدت تحت فشار و شکنجه قرار داشت، در جریان بازجویی‌ها مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و با شوکر شکنجه شد تا علیه خود اعتراف کند.

خانواده همچنین از غذای ناکافی، شرایط نامناسب بهداشتی و محیط آلوده زندان خبر دادند.

محمد در هفته‌های ابتدایی بازداشت، از وضعیت روحی و جسمی مناسبی برخوردار نبود و به‌سختی متوجه اتفاقات اطراف خود می‌شد.

«به همه بگویید من بی‌گناهم»

چند روز پیش از اجرای حکم، محمد به سلول انفرادی منتقل شد. خانواده در آخرین ملاقات او را در وضعیتی وخیم دیدند؛ او توان راه رفتن نداشت، ماموران زیر بغلش را گرفته بودند تا وارد اتاق ملاقات شود، بدنش می‌لرزید و تقریبا رمقی برایش باقی نمانده بود.

محمد در آخرین دیدار با خانواده تنها یک جمله گفت: «به همه بگویید من بی‌گناهم.»

پس از اجرای حکم، مقام‌های جمهوری اسلامی اجازه ندادند پیکر او در زادگاهش دهاقان به خاک سپرده شود.

پیکر محمد با نظارت حکومت در «بهشت رضوان» اصفهان دفن شد و تنها چند نفر از اعضای نزدیک خانواده اجازه حضور در مراسم خاکسپاری را یافتند.

بر اساس اطلاعات رسیده، محمد تا آخرین روزهای زندگی به آزادی امیدوار بود.

او گواهی «حسن اخلاق» گرفته بود و از داخل زندان هر روز با همسرش تماس می‌گرفت.

محمد از او می‌خواست از دختر کوچکشان، مهوا، فیلم بگیرد تا پس از آزادی بتواند لحظات بزرگ شدن این کودک را که از دست داده بود، تماشا کند.