دور تازه حملات آمریکا ساعت ۱:۳۰ بامداد یکشنبه ۲۸ تیر به وقت ایران، آغاز شد و حدود شش ساعت، تا تقریبا ساعت ۷:۳۰ صبح، ادامه یافت.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در پیام پایان عملیات نوشت: «نیروهای آمریکا در هشتمین شب متوالی با موفقیت به تاسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی نظامی ایران، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد آن حمله کردند تا به تضعیف قابلیت‌های نظامی ایران ادامه دهند.»

سنتکام گفت هدف این حملات، تضعیف بیشتر توان جمهوری اسلامی در تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و «مجازات سریع» نیروهای سپاه پاسداران بود؛ نیروهایی که به نظامیان آمریکایی در اردن حمله کردند.

اهداف حملات آمریکا در هشتمین شب تنش‌ها

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد جنگنده‌های آمریکایی ساعت ۶:۱۰ صبح یکشنبه بار دیگر مناطقی را در جزیره قشم هدف قرار دادند و دست‌کم دو صدای انفجار در این جزیره شنیده شد. گزارش‌های دیگری نیز از حمله آمریکا به مناطقی در نزدیکی سیریک در جنوب ایران و شادگان در نزدیکی مرز عراق حکایت داشتند.

سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی اعلام کرد آمریکا بامداد یکشنبه به محل ساخت نیروگاه هسته‌ای دارخوین حمله کرد. ساعتاتی پس از آن، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این حملات را تایید کرد و گفت در حال بررسی گزارش‌های مربوط به این حمله است. این نهاد تایید کرد تاسیسات دارخوین در مراحل بسیار ابتدایی ساخت قرار دارد و هنگام آخرین بازدید بازرسان، هیچ ماده هسته‌ای در آن وجود نداشت.

افزون بر این، صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز حدود ساعت ۵ عصر یکشنبه ۲۸ تیر، از شنیده شدن صدای انفجار در آبادان خبر داد. وب‌سایت اسکان‌نیوز از شنیده شدن صدای انفجار در آبادان و بندرعباس خبر داده بود، اما منشا انفجارها و خسارت یا تلفات احتمالی مشخص نشد. سنتکام پیش و پس از اعلام این اخبار از سوی رسانه‌های ایران، درباره ازسرگیری حملات بیانیه‌ای صادر نکرد.

حملات جمهوری اسلامی در جریان عملیات آمریکا

ارتش جمهوری اسلامی در جریان عملیات شش‌ساعته آمریکا، اعلام کرد با پهپادهای انتحاری به انبار مهمات ارتش آمریکا در اردوگاه العدیری و رادار پاتریوت و رادار هوایی در پایگاه علی‌السالم کویت حمله کرده است.

در ادامه روز یکشنبه، علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، نیز آمریکا را تهدید کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «پاسخی قاطع و ویران‌گر» خواهند داد و «هزینه‌هایی سنگین‌تر» از جنگ‌های گذشته بر این کشور تحمیل خواهند کرد. او در بیانیه خود بر حفظ اتحاد نیروهای نظامی و «انسجام درونی» در ایران تاکید کرد.

ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه پس از پایان عملیات آمریکا

حملات جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه پس از انتشار پیام پایان عملیات سنتکام ادامه یافت. ارتش جمهوری اسلامی صبح یکشنبه از دور تازه حملات پهپادی در مرحله هفدهم عملیات موسوم به «صاعقه» خبر داد و گفت این حملات که از بامداد آغاز شده بودند، انبار مهمات ارتش آمریکا در اردوگاه العدیری و سوله‌های تجهیزات و نیروهای آمریکایی در پایگاه علی‌السالم را هدف قرار دادند.

پس از آن ارتش کویت اعلام کرد در حال رهگیری موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی است و گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در این کشور منتشر شد. وزارت برق کویت بعدتر خبر داد یک نیروگاه تولید برق و آب‌شیرین‌کن برای دومین بار در دو روز هدف قرار گرفت. این حمله به ایجاد یک آتش‌سوزی منجر شد، اما گزارشی از کشته‌های احتمالی یا میزان خسارت‌ها منتشر نشد.

حوالی ظهر به وقت ایران، آژیرهای خطر در بحرین به صدا درآمدند و تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد پدافند هوایی بحرین حمله جمهوری اسلامی را دفع کرد. ستاد کل نیروهای مسلح بحرین حملات را «خصمانه» و «برنامه‌ریزی‌شده» خواند و استفاده از موشک‌ها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال خصوصی را نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه دانست.

حملات سپس به اردن کشیده شد . حوالی چهار عصر به وقت ایران، منابع اردنی به العربیه گفتند موشک‌های پرتاب‌شده از ایران به‌سوی بندر عقبه، در نزدیکی مرز اسرائیل، پیش از رسیدن به این شهر رهگیری شدند.

ارتش اردن یک ساعت بعد اعلام کرد پدافند هوایی این کشور سه موشک از چهار موشک ایرانی را رهگیری و سرنگون کرد و موشک چهارم در منطقه‌ای دورافتاده و غیرمسکونی در جنوب اردن سقوط کرد. در این حمله کسی کشته یا زخمی نشد و خسارت مادی نیز گزارش نشد.

سفارت آمریکا در اردن پیش از این حمله از تخلیه فرودگاه بین‌المللی و بندر عقبه به‌دلیل وجود یک تهدید خبر داده و از شهروندان آمریکایی خواسته بود به این مناطق نروند. سخنگوی دولت اردن در مقابل گفت مقام‌های این کشور هیچ دستوری برای تخلیه فرودگاه یا بندر صادر نکرده‌اند.

افیخای ادرعی، سخنگوی عرب‌زبان ارتش اسرائیل، پیش از مشخص شدن نتیجه حمله هشدار داد شلیک موشک از ایران به‌سوی عقبه ممکن است موجب سقوط ترکش در خاک اسرائیل شود و از ساکنان جنوب این کشور خواست در صورت به صدا درآمدن آژیرها به پناهگاه بروند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد پرتاب موشک‌ها از ایران به‌سوی عقبه را شناسایی کرد و برای جلوگیری از ورود بقایای این موشک‌ها به خاک اسرائیل دست به اقدام پدافندی زد. به گفته ارتش اسرائیل، بقایای یک موشک رهگیری‌شده در منطقه‌ای باز در نزدیکی ایلات سقوط کرد، اما خسارت یا تلفاتی بر جای نگذاشت و آژیر خطر نیز در اسرائیل به صدا درنیامد.

نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز عصر یکشنبه اعلام کرد چهار کشتی را که به گفته این نیرو پس از خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و نادیده گرفتن هشدارها قصد داشتند از مسیری «ناایمن» از تنگه هرمز خارج شوند، متوقف کرد.

در اطلاعیه سپاه آمده بود: «در این اقدام دو کشتی دچار حادثه شدند و دو کشتی دیگر از ادامه مسیر منصرف شدند.» این نیرو درباره نوع حادثه یا وضعیت سرنشینان کشتی‌ها توضیحی نداد.

در روزهای اخیر، هر دو طرف تردد کشتی‌ها را هدف قرار داده‌اند. آمریکا می‌گوید محاصره دریایی ایران را اجرا می‌کند و تهران نیز اعلام کرده است کشتی‌هایی را هدف می‌گیرد که مقررات جمهوری اسلامی برای عبور از تنگه هرمز را نقض کنند.

افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه

در میانه تشدید درگیری‌ها، شبکه کان اسرائیل گزارش داد آمریکا علاوه بر هواپیماهای سوخت‌رسان، ده‌ها جنگنده دیگر به خاورمیانه اعزام کرده و بخشی از این جنگنده‌ها قرار است در پایگاه‌های نیروی هوایی اسرائیل مستقر شوند.

بر اساس این گزارش، یک اسکادران جنگنده اف-۱۶ در ۲۴ ساعت گذشته در اردن فرود آمد و جنگنده‌های بیشتری نیز در روزهای آینده به پایگاه‌های منطقه اعزام خواهند شد. یک مقام آمریکایی به کان گفت این نیروها شامل اسکادران‌های اف-۳۵ و اف-۱۶ هستند و استقرارشان پس از تکمیل مقدمات لجستیکی در روزهای آینده پایان می‌یابد.

وال‌استریت ژورنال هم به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت افزایش توان جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن نقاط حساس، در واشینگتن نگرانی‌هایی درباره احتمال دریافت کمک از چین یا روسیه ایجاد کرده است.

به گفته این مقام‌ها، جمهوری اسلامی خود را با سامانه‌های دفاعی آمریکا تطبیق داده و از موشک‌هایی استفاده می‌کند که با سرعت بسیار بالا حرکت می‌کنند و هنگام حرکت به‌سوی زمین قابلیت مانور دارند. این گزارش مدرکی درباره کمک مستقیم پکن یا مسکو ارائه نکرد.

دور تازه درگیری‌ها در پی از هم پاشیدن توافق موقت آتش‌بسی آغاز شد که یک ماه پیش امضا شده بود. در همین دوره، رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگه هرمز شدت گرفته است؛ آبراهی که معمولا حدود یک‌پنجم عرضه نفت جهان از آن عبور می‌کند.