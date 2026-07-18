استانداری هرمزگان اعلام کرد در حملات هوایی بامداد شنبه آمریکا، سه پل و تونل دیگر در این استان هدف قرار گرفتند و بخش‌هایی از مسیرهای ارتباطی مسدود شدند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، پل رودخانه شور در مسیر بندرعباس به سیرجان و پل محور رفت سه‌راهی میناب به‌سمت رودان، پس از دوراهی سرزه، هدف حمله قرار گرفته‌اند.

همچنین تونل «شهید میرزایی» در محور بندرعباس به حاجی‌آباد بر اثر حمله مسدود شده و تردد در هر دو مسیر رفت و برگشت آن امکان‌پذیر نیست.

استانداری هرمزگان از مردم خواست تا اطلاع بعدی از تردد در این مسیرها خودداری کنند. تلاش برای ایجاد کنارگذر و مسیرهای جایگزین ادامه دارد.

