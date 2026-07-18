ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد با پهپادهای انتحاری به چند پایگاه و تاسیسات نظامی آمریکا در کویت و اردن حمله کرده است.

روابط عمومی ارتش گفت «انبار مهمات نیروهای آمریکایی» در اردوگاه العدیری و «ساختمان‌های ستادی و انبارهای مهمات» پایگاه علی‌السالم در کویت از جمله اهداف حمله بودند. براساس این اطلاعیه، به چند «پل ارتباطی در کویت» نیز حمله صورت گرفته است.

ارتش جمهوری اسلامی همچنین از حمله پهپادی به «مخازن سوخت نیروهای آمریکایی» در پایگاه هوایی الازرق اردن خبر داد.

در این اطلاعیه، اردوگاه العدیری «مرکز پشتیبانی و تجدید سازمان نیروهای آمریکایی» و پایگاه علی‌السالم «یکی از مراکز اصلی پشتیبانی و هماهنگی عملیات هوایی آمریکا در خلیج فارس» توصیف شده است.

مقام‌های آمریکا، کویت و اردن تاکنون درباره این ادعاها و خسارات یا تلفات احتمالی اظهارنظر نکرده‌اند.

