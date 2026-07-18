همزمان، مقامهای اوکراینی گفتند حملات روسیه به دو شهر بندری در دریای سیاه در ۲۶ تیر دستکم سه کشته بر جای گذاشت.
دادستانی منطقهای اعلام کرد حمله پهپادی روسیه به زیرساختهای بندری شهر میکولایف به سه کشتی غیرنظامی با پرچم خارجی آسیب زد.
در یکی از این حملات، دو شهروند اوکراینی که در یک کشتی خارجی حضور داشتند، کشته شدند.
در حملهای دیگر به اودسا، بزرگترین بندر اوکراین، یک نفر جان باخت.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
اوله کیپر، فرماندار اودسا، گفت حمله دیگری که به یک کشتی با پرچم جزایر مارشال در یکی از بنادر منطقه انجام شد، موجب آتشسوزی در این کشتی شد و چهار نفر از ۱۷ خدمه آن را زخمی کرد.
تمامی خدمه این کشتی تخلیه شدند.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور در حملاتی شبانه، تاسیسات بندری در اودسا و چورنومورسک را هدف گرفتند.
روسیه از آغاز جنگ بارها به مسیرهای صادرات دریایی اوکراین حمله کرده است، اما این حملات در هفتههای اخیر شدت یافته و بیشتر متوجه بنادری شده است که بخش عمده غلات و دیگر کالاهای صادراتی اوکراین را جابهجا میکنند.
اداره بنادر اوکراین اعلام کرد حملات روسیه در ماه ژوئیه به بنادر و کشتیهای غیرنظامی، ۱۱ کشته از جمله کارکنان بندر و خدمه خارجی بر جای گذاشته است.
به گفته بازرگانان و تحلیلگران، ادامه حملات باعث توقف بخشی از صادرات غلات و تقریبا تعلیق کامل خرید غله در پایانههای بندری شده است.
پیش از این و در حمله موشکی دیگری به یک ساختمان مسکونی در اودسا نیز دو نفر کشته و چند نفر زخمی شدند.
ویکتوریا، یکی از ساکنان اودسا، به رویترز گفت تعداد هشدارهای حمله هوایی بیسابقه شده و هشدارها تقریبا یکی پس از دیگری به صدا درمیآیند.
اوکراین نیز کارزار خود را برای مختل کردن پشتیبانی لجستیکی ارتش روسیه و منزوی کردن شبهجزیره کریمه، ادامه داده است.
رابرت برودی، فرمانده نیروهای سامانههای بدون سرنشین اوکراین، گفت نیروهای این کشور ۲۶ تیر ۱۲ شناور روسی دیگر را در دریای سیاه هدف قرار دادند.
به گفته او، شمار شناورهای هدف قرار گرفته در ماه جاری در دریای آزوف و دریای سیاه به ۱۵۹ مورد رسیده است.
وزارت دفاع روسیه در مقابل اعلام کرد نیروهای این کشور طی یک هفته گذشته ۲۴ شناور مورد استفاده ارتش اوکراین را هدف قرار دادهاند.
لیونل اسکالونی، سرمربی تیم ملی آرژانتین، در آستانه دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر اسپانیا گفت همسر و فرزندانش که در اسپانیا متولد شدهاند، در فینال از آرژانتین حمایت خواهند کرد.
اسکالونی گفت: «همسرم و فرزندانم، به طور طبیعی، با ما و با آرژانتین خواهند بود. اگرچه همسرم اسپانیایی است، اما به خوبی میداند که من چه احساسی دارم و چه رنجی میبرم. فرزندانم که جای خود دارند.»
سرمربی تیم ملی آرژانتین همچنین از برنامهریزی فیفا برای تمرین تیمش پیش از فینال انتقاد کرد و گفت بازیکنانش مجبور شدند در شرایطی نامناسب تمرین کنند.
اسکالونی در پاسخ به سوالی درباره احتمال تغییر در ترکیب تیمش گفت: «تازه در حال استراحت هستیم، چون دیشب ساعت ۱۱:۳۰ به اینجا رسیدیم. امروز ما را مجبور کردند در ساعتی که نمیخواستیم تمرین کنیم. با وجود کنفرانس خبری و برنامههای دیگر، مجبور شدیم تمرینی عجیب و سریع برگزار کنیم و تقریبا نتوانستیم چیزی را آزمایش کنیم.»
او با اشاره به اینکه تیمش پس از ورود به نیوجرسی، ساعت ۱۵:۳۰ و در گرمای شدید تمرین کرده است، گفت فشار مسابقات مرحله حذفی فرصت ریکاوری بازیکنان را کاهش داده است.
اسکالونی ادامه داد: «فعلا روی استراحت تمرکز کردهایم و بر اساس شرایط، وضعیت بازیکنان را بررسی خواهیم کرد، چون برخی از آنها هنوز صددرصد آماده نیستند. برنامه ما بر اساس تواناییهای خودمان است، اما نقاط قوت حریف را نیز در نظر داریم.»
همزمان با تشدید دوباره درگیریها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پنتاگون در حال تقویت حضور نظامی خود در خاورمیانه است. رسانههای آمریکایی گزارش دادهاند که جنگندههای اف-۱۶ از آلمان و اف-۳۵ از بریتانیا راهی منطقه میشوند. همچنین، اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که واشینگتن، اسرائیل را از اعزام دهها هواپیمای سوخترسان دیگر برای پشتیبانی از عملیات احتمالی در منطقه مطلع کرده است.
جزییات بیشتر با اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال: