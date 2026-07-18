فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد نیروهای آمریکایی هفتمین شب پیاپی حملات به ایران را ساعت ۹:۳۰ شامگاه ۱۷ ژوئیه به وقت شرق آمریکا [۵ صبح به وقت ایران] به پایان رساندند.

براساس بیانیه سنتکام، مواضع نظارتی، زیرساخت‌های لجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی حکومت ایران در این عملیات هدف قرار گرفتند.

سنتکام گفت نیروهای آمریکایی در این حملات از جنگنده‌ها، پهپادها، ناوهای جنگی و تجهیزات دیگری استفاده کردند.

این فرماندهی همچنین اعلام کرد به دستور رییس‌جمهوری آمریکا، عملیات علیه جمهوری اسلامی و اجرای کامل محاصره دریایی بنادر ایران را ادامه خواهد داد.

به گفته سنتکام، بیش از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی در خاورمیانه مستقرند و در وضعیت آماده‌باش عملیاتی قرار دارند.

سنتکام حملات جمعه شب را از ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا [۱۰:۳۰ جمعه شب ایران] آغاز کرده بود.

