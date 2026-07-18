شنبه ۲۷ تیر، کویت هدف حملات مستمر قرار گرفت و در پی اصابت پرتابه به یک تاسیسات آب‌شیرین‌کن و تکرار تهدیدهای موشکی و پهپادی حکومت ایران، فعالیت فرودگاه بین‌المللی این کشور متوقف شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد یک مرکز پشتیبانی نظامی آمریکا در اردوگاه عریفجان و یک تاسیسات راداری در پایگاه هوایی علی‌السالم کویت را هدف قرار داده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های حکومتی ایران، سپاه پاسداران همچنین پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین را که شماری از هواپیماهای رزمی آمریکا در آن مستقر بودند، همراه با یک مرکز داده‌های اطلاعاتی، هدف قرار داد.

سپاه پاسداران مدعی شد در حمله موشکی و پهپادی بامداد ۲۷ تیر به پایگاه آمریکا در الازرق اردن، دست‌کم دو جنگنده و سه هواپیمای دیگر آمریکایی را منهدم کرده است.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که نتوانسته است صحت این ادعاها را مستقلا تایید کند.

سپاه پاسداران همچنین در بیانیه‌ای اعلام کرد با توجه به اینکه به گفته این نهاد، هیچ سازمان بین‌المللی‌ای مانع «خشونت ارتش آمریکا» نمی‌شود، راهی جز پاسخ متقابل باقی نمانده است.

این نهاد به متحدان منطقه‌ای واشینگتن هشدار داد منتظر حملات بیشتری باشند.

هم‌زمان با تشدید دوباره جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پنتاگون جنگنده‌های اف-۱۶ و اف-۳۵ و هواپیماهای سوخت‌رسان بیشتری به خاورمیانه اعزام می‌کند.

این تحرکات نشان می‌دهند واشینگتن خود را برای ادامه یا گسترش عملیات هوایی علیه حکومت ایران آماده می‌کند.

افزایش بهای نفت و تشدید درگیری در تنگه هرمز

ایالات متحده و حکومت ایران، ۲۶ تیر حملات خود را به کشتیرانی گسترش دادند. آمریکا اعلام کرد در حال اجرای محاصره دریایی است و جمهوری اسلامی گفت کشتی‌هایی را هدف قرار داده که مقررات مورد نظر تهران را برای عبور از تنگه هرمز نقض کرده‌اند.

تنگه هرمز مسیر انتقال حدود یک‌پنجم نفت جهان است. قیمت نفت ۲۷ تیر افزون بر چهار درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح در بیش از یک ماه رسید. این تحول فشار سیاسی را بر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در آستانه انتخابات کنگره در ماه نوامبر افزایش داده است.

واشینگتن و تهران از زمان فروپاشی توافق آتش‌بس در هفته گذشته، دامنه واکنش‌های یکدیگر را آزمایش کرده‌اند.

در همین حال، با افزایش حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی، نگرانی‌ها درباره احتمال نقض قوانین جنگ بیشتر شده است.

رسانه‌های جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام محلی گزارش دادند ۲۷ تیر چند موشک به تاسیسات برق و پمپ‌های آب‌شیرین‌کن در شهر جاسک اصابت کرده‌اند.

خبرگزاری تسنیم اعلام کرد حدود ۱۰ هزار نفر در ۲۰ روستا در پی این حملات بدون آب مانده‌اند.

وزارت برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر کویت نیز اعلام کرد یک نیروگاه تولید برق و تاسیسات آب‌شیرین‌کن این کشور در حمله جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است.

این دومین مورد حمله به مراکز آب‌شیرین‌کن کویت در دو روز بود.

ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، اعلام کرد هفتمین روز متوالی حملات خود را با هدف قرار دادن مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی سلاح و توانایی‌های دریایی جمهوری اسلامی به پایان رسانده است.

نگرانی سازمان ملل از حمله به زیرساخت‌ها

سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، گفت او از تشدید جنگ، به‌ویژه حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران و دیگر کشورهای منطقه، نگران است.

رسانه‌های جمهوری اسلامی از حملات بامداد ۲۷ تیر در استان هرمزگان و محدوده تنگه هرمز خبر دادند.

صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد سه نفر کشته و هشت نفر زخمی شدند و دو پل و یک تونل جاده‌ای، آسیب دیدند.

یک روز پیش‌تر، رسانه‌های حکومتی گزارش داده بودند حملات آمریکا دست‌کم پنج پل را در جنوب ایران هدف قرار داده است.

در حملات به پل‌های بندر خمیر، هفت نفر کشته شدند و ایستگاه قطار این شهر نیز آسیب دید.

فرودگاهی در ایرانشهر نیز هدف قرار گرفت.

ترامپ پیش‌تر تهدید کرده بود حملات هوایی گسترده‌ای را علیه زیرساخت‌های ایران انجام می‌دهد.

او احتمال حمله زمینی به سواحل یا جزایر ایران را نیز رد نکرده است.

مقام‌های آمریکایی گفته‌اند حملات به جنوب ایران تا حدی با هدف فراهم کردن گزینه‌های بیشتر برای ترامپ انجام می‌شود. با این حال، چنین اقداماتی ممکن است جمهوری اسلامی را به حمله به زیرساخت‌های حیاتی کشورهای آسیب‌پذیر خلیج فارس ترغیب کند یا زمینه را برای تشدید حملات حوثی‌های یمن به کشتیرانی در دریای سرخ فراهم آورد.