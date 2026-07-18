نصرالله پژمان‌فر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت در دفعات پیشین، برخی عوامل داخلی تلاش کردند تا مسیر مذاکره و تفاهم‌نامه را پیش بگیرند، اما دیگر نباید به آمریکا فرصت داد.

همزمان عباس عراقچی، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی، سخنان محسن رضایی مبنی بر پایان دوران «مذاکره و جنگ همزمان» و تغییر رویکرد نظامی در قبال آمریکا به «تهاجمی» را در شبکه ایکس بازنشر کرد.

مجتبی یوسفی، عضو هیات رییسه مجلس نیز گفت: «اگر انتقام و قصاص عاملان ترور رهبری را مطالبه نکنیم، دچار خطای محاسباتی و راهبردی شده‌ایم.»