وزارت خارجه امارات متحده عربی شنبه ۲۷ تیر با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس خواستار توقف فوری تشدید تنشها، پایان اقدامات خصمانه و خویشتنداری حداکثری شد تا از کشیده شدن منطقه به سطوح جدیدی از خشونت جلوگیری شود.
این وزارتخانه بار دیگر بر ضرورت بازگشت فوری به مذاکرات و تضمین تداوم و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد.
امارات متحده عربی همچنین هدف قرار دادن زیرساختها و تاسیسات غیرنظامی را نقض فاحش حقوق بینالملل دانست و تاکید کرد که این اقدام تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست.
وزارت خارجه ایالات متحده شنبه در اطلاعیهای به شهروندان آمریکایی در سراسر جهان توصیه کرد که احتیاط بیشتری به خرج دهند، زیرا «به دلیل افزایش تنشها در خاورمیانه، محیط امنیتی همچنان پیچیده است و احتمال تشدید پیشبینی نشده تنشها وجود دارد.»
وزارت خارجه ایالات متحده به شهروندان آمریکایی در منطقه خاورمیانه گفت که «همچنان نیاز به احتیاط دارند» و آنها را تشویق کرد که اخبار مربوط به تحولات فوری را دنبال کنند.
در این اطلاعیه گفته شد: «گروههای حامی ایران ممکن است سایر منافع ایالات متحده در خارج از کشور یا مکانهای مرتبط با ایالات متحده و/یا آمریکاییها در سراسر جهان را هدف قرار دهند.»
تیم ملی فوتبال آرژانتین آخرین تمرین خود پیش از فینال جام جهانی ۲۰۲۶ برابر اسپانیا را روز شنبه در مرکز آکادمی رد بولز در نیوجرسی برگزار کرد. لیونل مسی، فوقستاره بیهمتای دنیای فوتبال، سوژه اصلی عکاسان در دقایق اولیه این تمرین بود.
مسی که پیشتر در بازی انتخابی جام جهانی برابر ونزوئلا در آرژانتین گفته بود این آخرین بازی او برای آلبیسلسته در خاک آرژانتین است، همچون همیشه بیشتر دقایق تمرین را با رودریگو دیپاول سپری کرد.
هرچند خداحافظی مسی از تیم ملی آرژانتین در پایان این جام تا حدود بسیاری زیادی قطعی است اما لیونل اسکالونی، سرمربی آرژانتین، سه ماه قبل گفته بود که جرئت ندارد که بگوید این آخرین جام جهانی مسی است.
مسی که بسیاری از رکوردهای جامهای جهانی از جمله بیشترین گل و پاس گل را شکسته، با حضور در شش دوره این مسابقات در کنار کریستیانو رونالدو، رکورددار حضور در جام جهانی است.
خبرگزاری عربستان سعودی گزارش داد که فیصل بن فرحان بن عبدالله، وزیر امور خارجه این کشور، و جراح جابر الاحمد الصباح، وزیر خارجه کویت، در گفتوگویی «حملات نفرتانگیز ایران» به کویت و چند کشور دیگر منطقه را محکوم کردند.
بر اساس این گزارش، آنها آخرین تحولات منطقه و تلاشهای عربستان سعودی و کویت برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
خبرگزاری کویت هم گزارش داد که در این گفتوگوی تلفنی «بر حق کامل کویت برای اتخاذ تمام اقدامات لازم برای حفاظت از حاکمیت و حفظ امنیت و ثبات خود» تأکید شد.
وزارت خارجه ایالات متحده شنبه در اطلاعیهای به شهروندان آمریکایی در سراسر جهان توصیه کرد که احتیاط بیشتری به خرج دهند، زیرا «به دلیل افزایش تنشها در خاورمیانه، محیط امنیتی همچنان پیچیده است و احتمال تشدید پیشبینی نشده تنشها وجود دارد.»
وزارت خارجه ایالات متحده به شهروندان آمریکایی در منطقه خاورمیانه گفت که «همچنان نیاز به احتیاط دارند» و آنها را تشویق کرد که اخبار مربوط به تحولات فوری را دنبال کنند.
در این اطلاعیه گفته شد: «گروههای حامی ایران ممکن است سایر منافع ایالات متحده در خارج از کشور یا مکانهای مرتبط با ایالات متحده و/یا آمریکاییها در سراسر جهان را هدف قرار دهند.»
حالوش گزارش داد اعتصاب غذای زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج در اعتراض به اجرای احکام اعدام وارد ششمین روز شد. این اعتصاب پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی آغاز شد و معترضان خواستار توقف اعدامها شدند.
اعتصاب غذای زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج در اعتراض به اجرای احکام اعدام، شنبه ۲۷ تیر وارد ششمین روز متوالی شد.
حالوش با انتشار ویدیوهایی از داخل زندان گزارش داد این اعتصاب در واکنش به انتقال شش زندانی محکوم به اعدام به سلولهای انفرادی آغاز شده است.
بر اساس این گزارش، زندانیان معترض با تجمع در سالن بند و خودداری از دریافت جیره غذایی، مخالفت خود را با اجرای احکام اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با جرایم مواد مخدر، اعلام کردهاند. شماری از زندانیان نیز با در دست داشتن نوشتههایی با مضمون «نه به اعدام»، خواستار توقف اجرای این احکام شدهاند.
به گزارش حالوش، این اعتصاب از روز دوشنبه آغاز شده و با وجود ادامه اعتراض زندانیان، تاکنون مسئولان زندان یا مقامهای قضایی به مطالبات آنان پاسخی ندادهاند.