یکی از مخاطبان که در جزیره خارک فعالیت میکند، با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال نوشت: کارکنان جزیره خارک که عمدتا همراه با خانواده در این جزیره زندگی میکنند، جمعه ۲۶ تیر تماسی دریافت کردند. در این تماس به آنها دستور داده شده تا شنبه ۲۷ تیر جزیره را تخلیه کنند.
از بامداد شنبه ۲۷ تیر، حملات به جنوب ایران تشدید شده است. خارک اهمیت راهبردی در صادرات نفت جمهوری اسلامی دارد؛ جزیرهای که اکثر ساکنان آن را کارکنان صنعت نفت و نظامیان تشکیل دادند و از جمله اهداف احتمالی در حمله زمینی آمریکا بهشمار میرود.
گزارشهای ارسالشده از سوی شهروندان حاکی از شنیده شدن صدای جنگندهها و چند انفجار در استانهای هرمزگان و یزد در نخستین ساعات بامداد شنبه ۲۷ تیر است.
براساس این روایتها، ایستگاه رادیویی تپه اللهاکبر بندرعباس بامداد شنبه هدف قرار گرفته است. یکی از شهروندان نیز از شنیده شدن صدای جنگنده و یک انفجار شدید در ساعت یک و ۱۰ دقیقه بامداد در بندرعباس خبر داد.
یک گزارش دیگر از هرمزگان حاکی است که حدود ساعت یک و ۱۵ دقیقه صدای جنگنده شنیده شد و پنج دقیقه بعد، مکانی در شهرک نیروی دریایی بندرعباس هدف قرار گرفت. شهروند ارسالکننده این گزارش، صدای انفجار را بسیار شدید توصیف کرده است.
در یزد نیز شهروندان از شنیده شدن صدای پنج انفجار حدود ساعت یک بامداد خبر دادند. در گزارشی دیگر، زمان شنیده شدن یکی از انفجارها ساعت ۴۸ دقیقه بامداد اعلام شده است.
همچنین گزارشی از شنیده شدن صدای انفجاری مهیب در نزدیکی روستای دوستکو، در غرب جزیره قشم، دریافت شده است. جزئیات این گزارشها هنوز بهطور مستقل تایید نشده و اطلاعاتی درباره خسارات یا تلفات احتمالی در دست نیست.
همزمان با تشدید حملات نظامی در ایران، پیامهای متعددی از شهرهای مختلف کشور به ایراناینترنشنال رسیده است که حاکی از افزایش اختلال در دسترسی به اینترنت و قطع برق و آب است. شهروندان با اطلاعرسانی درباره این وضعیت، از شرایطی که جمهوری اسلامی برای آنان ساخته، گلایه و انتقاد کردند.
بر اساس روایتهای شهروندان، کاربران در اراک، اهواز، بندر ماهشهر، تهران، شیراز، همدان و بخشهایی از استان هرمزگان، از کاهش شدید سرعت اینترنت، قطع و وصل شدن مکرر ارتباط و دشوار شدن استفاده از بسیاری از پلتفرمهای اینترنتی خبر میدهند.
برخی نیز گفتهاند همزمان با قطع برق، ارتباط اینترنتی نیز از دسترس خارج شده و در برخی مناطق، امکان استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ نیز بهشدت محدود شده است.
پیش از این نیز در جریان جنگ ۱۲ روزه، اعتراضات سراسری و انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه و اخیر جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا، دسترسی سراسری به اینترنت با قطع گسترده مواجه شد.
از سوی دیگر، پیامهای ارسالی مخاطبان به ایراناینترنشنال حاکی از تداوم قطعیهای گسترده آب و برق در میانه گرمای تابستان است.
شهروندان از آبادان، اهواز، اندیمشک، تهران، طرقبه، کرمانشاه، ورامین، هشتگرد و دهها شهر و منطقه دیگر، از ساعتها بیآبی و خاموشیهای مکرر خبر دادهاند.
طبق این روایتها، این وضعیت در برخی مناطق به قطع ۱۲ تا ۴۸ ساعته آب و در بعضی نقاط دیگر، به خاموشیهای چندساعته برق در گرمترین ساعات روز رسیده است.
بسیاری از مخاطبان گفتند قطع برق، به دلیل وابستگی ساختمانها به پمپهای آب، همزمان باعث قطع دسترسی به آب نیز میشود و زندگی روزمره را با اختلال جدی روبهرو کرده است.
مقامهای جمهوری اسلامی کمبود منابع آبی، کاهش ذخایر سدها و افزایش مصرف را از دلایل اصلی وضعیت موجود معرفی میکنند، اما بسیاری از شهروندان معتقدند مقامها به جای پاسخگویی درباره سالها سوءمدیریت و کمبود سرمایهگذاری، مسئولیت بحران را متوجه مردم میکنند و از آنان میخواهند مصرف خود را کاهش دهند.
پیامهای مخاطبان نشان میدهد این شرایط بر جنبههای مختلف زندگی شهروندان تاثیر گذاشته است؛ از توقف فعالیت کسبوکارها و بیکار ماندن مغازهداران گرفته تا از کار افتادن آسانسورها، خسارت به لوازم برقی، دشواری نگهداری مواد غذایی و تحمل گرمای شدید بدون امکان استفاده از وسایل سرمایشی.
شماری از شهروندان نیز از کیفیت نامناسب آب، از جمله گلآلود بودن آب لولهکشی و نبود اطلاعرسانی یا پاسخگویی درباره زمان و علت قطعیها گلایه کردهاند.
این مشکلات در حالی گزارش میشود که به گفته مخاطبان، همزمانی قطع آب و برق با اختلالهای اینترنت و فضای ناشی از جنگ در ایران، فشار مضاعفی بر زندگی روزمره وارد کرده است.
این در حالی است که در سالهای گذشته نیز شهروندان بارها با خاموشیهای گسترده در تابستان و حتی زمستان روبهرو شدهاند و در برخی سالها، خاموشیهای برنامهریزیشده از اردیبهشتماه آغاز شده بود.
کارشناسان میگویند ریشه اصلی بحران را باید در فرسودگی زیرساختها و نبود سرمایهگذاری کافی جستوجو کرد.
به گفته آنان، جمهوری اسلامی از دهه ۱۳۹۰ تاکنون سرمایهگذاری متناسبی برای توسعه نیروگاهها، نوسازی شبکه انتقال و توزیع برق و همچنین تقویت زیرساختهای آبی انجام نداده است.
پیامهای ارسالی مخاطبان به ایران اینترنشنال حاکی از تداوم قطعیهای گسترده آب و برق در میانه گرمای تابستان است. شهروندان از تهران، اهواز، آبادان، اندیمشک، ورامین، هشتگرد، کرمانشاه، طرقبه و دهها شهر و منطقه دیگر از ساعتها بیآبی و خاموشیهای مکرر خبر دادهاند.
طبق این روایتها، این وضعیت در برخی مناطق به قطع ۱۲ تا ۴۸ ساعته آب و در برخی دیگر به خاموشیهای چندساعته برق در گرمترین ساعات روز رسیده است.
بسیاری از مخاطبان میگویند قطع برق، به دلیل وابستگی ساختمانها به پمپهای آب، همزمان باعث قطع دسترسی به آب نیز میشود و زندگی روزمره را با اختلال جدی روبهرو کرده است.
پیامهای مخاطبان نشان میدهد این شرایط بر جنبههای مختلف زندگی شهروندان تأثیر گذاشته است؛ از توقف فعالیت کسبوکارها و بیکار ماندن مغازهداران گرفته تا از کار افتادن آسانسورها، خسارت به لوازم برقی، دشواری نگهداری مواد غذایی و تحمل گرمای شدید بدون امکان استفاده از وسایل سرمایشی. شماری از شهروندان نیز از کیفیت نامناسب آب، از جمله گلآلود بودن آب لولهکشی، و نبود اطلاعرسانی یا پاسخگویی درباره زمان و علت قطعیها گلایه کردهاند.
این مشکلات در حالی گزارش میشود که به گفته مخاطبان، همزمانی قطعی آب و برق با اختلالهای اینترنت و فضای ناشی از جنگ در ایران، فشار مضاعفی بر زندگی روزمره وارد کرده است.
پیامهای ارسالی مخاطبان به ایراناینترنشنال حاکی از تشدید اختلال در اینترنت همزمان با افزایش تنشهای نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی است. شهروندان از تهران، شیراز، اهواز، اراک و دیگر شهرها گزارش دادهاند که اینترنت بهطور مکرر قطع یا بهشدت کند شده، ابزارهای عبور از فیلترینگ از کار افتاده و قطعی برق نیز به قطع کامل ارتباطات منجر شده است.
جزییات بیشتر در گفتوگو با محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال