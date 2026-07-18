سنتکام: حملات هوایی جدیدی برای مجازات سریع سپاه پاسداران آغاز شد
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد نیروهای آمریکایی ساعت ۶ بعد از ظهر شنبه به وقت شرق آمریکا، به دستور فرمانده کل قوا، حملات هوایی جدیدی را علیه ایران آغاز کردند.
سنتکام نوشت: «این حملات برای تضعیف بیشتر توانایی ایران در تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و مجازات سریع نیروهای سپاه پاسداران که دیشب [جمعه شب] حملاتی را علیه نیروهای آمریکایی در اردن انجام دادند، طراحی شده است.»
مایک جرنیگان، سرهنگ بازنشسته تفنگداران دریایی آمریکا، پیشبینی کرد کشتهشدن دو نظامی آمریکایی در اردن به شتاب گرفتن کارزار نظامی واشینگتن علیه جمهوری اسلامی منجر شود. او گفت حملات ادامه خواهد یافت و شرایط برای تهران دشوارتر خواهد شد.
جرنیگان در گفتوگو با برنامه «فاکس ریپورت» گفت حملات جمهوری اسلامی خشم همسایگان منطقهای ایران را برانگیخته است. به گفته او، این کشورها حدود سه دهه پیش با خرید سامانههای دفاعی آمریکایی سرمایهگذاری گستردهای انجام دادند و تحولات کنونی از نگاه آنها درستی این تصمیم را ثابت کرده است.
این نظامی پیشین آمریکایی گفت همزمان با تلاش تهران برای گسترش جنگ، کارزار نظامی واشینگتن نیز وارد مراحل تازهای شده است.
او افزود نیروهای آمریکایی پلهای منتهی به بنادر چابهار و بندرعباس را منهدم کردهاند؛ دو منطقهای که به گفته او، پایگاههای مهم دریایی جمهوری اسلامی نیز در آنها قرار دارند.
تیم ملی فرانسه در حالی نیمه اول دیدار ردهبندی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر انگلیس را با چهار گل واگذار کرد که این تیم برای نخستین بار از دیدار مرحله مقدماتی جام ملتهای اروپا مقابل یوگسلاوی در آوریل ۱۹۶۸، در یک نیمه نخست چهار گل دریافت کرد.
فرانسه از اکتبر ۲۰۰۸ و دیدار مرحله مقدماتی جام جهانی برابر رومانی، در ۲۰ دقیقه ابتدایی یک مسابقه با اختلاف دو گل عقب نیفتاده بود. آن بازی در نهایت با تساوی ۲-۲ به پایان رسید.
همچنین فرانسه در حالی تا پایان نیمه اول این مسابقه چهار گل خورده که در مجموع هفت بازی گذشته خود در این جام، چهار گل دریافت کرده بود.
دکلان رایس و بوکایو ساکا تنها دومین زوج بازیکنان آرسنال هستند که در یک مسابقه جام جهانی موفق به گلزنی میشوند. پیش از آنها، مارک اورمارس و دنیس برگکمپ در جام جهانی ۱۹۹۸ برای تیم ملی هلند مقابل کره جنوبی این رکورد را ثبت کرده بودند.
دکلان رایس نخستین بازیکن تیم ملی انگلیس است که از جام جهانی ۲۰۰۲ و پس از دیوید بکام، در یک دوره از جام جهانی دو پاس گل از روی ضربه کرنر به ثبت میرساند.
دکلان رایس زودهنگامترین گل انگلیس در یک مسابقه رسمی را از زمان گل لوک شاو در دقیقه دوم فینال یورو ۲۰۲۰ مقابل ایتالیا به ثمر رساند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در واکنش به کشته شدن دو سرباز آمریکایی در اردن به شبکه «نیوزنیشن» گفت: «بسیار غمانگیز است، واقعا رویداد بسیار غمانگیزی است. ما از دیدن چنین چیزی متنفر هستیم. آنها در راه خدمت به کشورمان جان خود را از دست دادند.»
او همچنین در مورد پایان یافتن یادداشت تفاهم با تهران گفت: «اصلاً برایم مهم نیست.»
ترامپ در بخش دیگری از این گفتوگو تاکید کرد: «ما هرگز به ایران اجازه نمی دهیم سلاح هسته ای داشته باشد.»
روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد حملات جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن طی پنج روز، دو کشته، یک مفقود و دهها زخمی برجا گذاشته است. این تلفات احتمال عملی شدن تهدید دونالد ترامپ برای گسترش حملات به زیرساختهای ایران را افزایش داده است.
چند مقام آمریکایی که به دلیل حساسیت مسائل عملیاتی نخواستند نامشان فاش شود، به نیویورکتایمز گفتند حمله روز جمعه چهارمین حمله جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکا در اردن طی پنج روز بود. در این حمله دو نظامی آمریکایی کشته و چهار نفر زخمی شدند و یک نظامی نیز همچنان مفقود است. شماری دیگر از نیروها به دلیل جراحات جزئی معاینه شدند و سپس به محل خدمت خود بازگشتند.
به گفته این مقامها، نخستین حمله یک مرکز اقامتی در پایگاه هوایی ملک فیصل را هدف قرار داد و تا پنج نظامی آمریکایی را زخمی کرد. حمله دوم به پایگاهی در شرق اردن صورت گرفت که بالگردهای بلکهاوک آمریکا از آن عملیات انجام میدادند و شمار قابلتوجهی از این بالگردها در جریان حمله آسیب دیدند.
موشکهای ایران سپس پایگاه هوایی موفقالسلطی در ازرق را هدف قرار دادند. در حمله نخست به این پایگاه، حدود ۲۰ نظامی آمریکایی هنگام شتاب برای پناه گرفتن در سنگرها زخمی شدند، اما کسی کشته نشد. جمهوری اسلامی ۴۸ ساعت بعد بار دیگر همین پایگاه را هدف قرار داد که در نتیجه آن دو نظامی آمریکایی کشته شدند.
مقامهای آمریکایی گفتند تعدد حملات و خسارات ناشی از آنها نشان میدهد جمهوری اسلامی همچنان ذخایر موشکی قابلتوجهی در اختیار دارد و نیروهایش در عبور از سامانههای پدافند هوایی آمریکا مهارت بیشتری پیدا کردهاند. پنتاگون تاکنون جزئیات این حملات را بهطور علنی منتشر نکرده و از اظهارنظر درباره گزارش نیویورکتایمز نیز خودداری کرده است.
ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد در حمله روز جمعه، مخازن سوخت پایگاه آمریکا در ازرق را با پهپاد هدف قرار داده است. سپاه پاسداران نیز، بنا بر گزارش خبرگزاری فارس، گفت با موشک و پهپاد به آشیانههای هواپیماها در این پایگاه حمله کرده است.
اردن در آستانه جنگ و روزهای نخست آن به یکی از مراکز مهم عملیات آمریکا تبدیل شد. پنتاگون شماری از نیروهای مستقر در بحرین، امارات متحده عربی و قطر را به مکانهایی در اردن و اسرائیل منتقل کرد که امنتر ارزیابی میشدند. به گفته مقامهای آمریکایی، پس از آنکه برخی دیگر از متحدان منطقهای واشینگتن استقرار نیروهای آمریکایی و استفاده از حریم هوایی خود را محدود کردند، اهمیت اردن در عملیات آمریکا افزایش یافت.
جمهوری اسلامی از اوایل ژوئیه [اواخر خرداد] و برای نخستین بار پس از امضای توافق آتشبس با آمریکا در ماه ژوئن [خرداد]، دامنه حملات منطقهای خود را به اردن گسترش داد. همزمان، ترامپ نشان داده است که قصد دارد طی هفته آینده حملات به ایران را افزایش دهد و زیرساختهایی از جمله پلها، نیروگاههای برق و شبکههای توزیع را هدف قرار دهد. نیویورکتایمز نوشت کشتهشدن دو نظامی آمریکایی احتمال اجرای این تهدیدها را افزایش داده است، هرچند ترامپ پیشتر در مواردی تهدیدهای مشابهی مطرح کرده و سپس از اجرای آنها عقب نشسته است.