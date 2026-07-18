تشدید حملات به کویت و لغو پروازها در این کشور
ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با تهدیدهای موشکی و پهپادی هستند و افزود صداهای انفجار احتمالی ناشی از رهگیری اهداف متخاصم است.
ستاد کل ارتش کویت از شهروندان خواست دستورالعملهای ایمنی را رعایت کنند.
شرکت هواپیمایی کویت اعلام کرد به دلیل بسته شدن حریم هوایی کویت در روز شنبه، برنامه بیشتر پروازهای خود را تغییر داده است.
در همین حال، سپاه پاسداران در اطلاعیهای اعلام کرد به اسکله پشتیبانی سوخت ناوگان آمریکا در بندر الاحمدی کویت و محل تجمع پرندههای جنگی آمریکا در شیخ عیسی بحرین حمله کرده است.
العربیه نیز گزارش داد آژیرهای هشدار در کویت به صدا درآمده است.