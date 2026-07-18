بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق، شنبه در بیانیه‌ای حملات موشکی ایران به اقلیم کردستان عراق را به‌شدت محکوم کرد و آن را «نقض جدی و غیرقابل قبول» امنیت و حاکمیت اقلیم خواند.

به گزارش شبکه خبری «روداو»، او هشدار داد که امنیت مردم کرد «مرزی است که نمی‌توان از آن عبور کرد.»

طالبانی در بیانیه خود حمله موشکی «عمدی» جمعه شب جمهوری اسلامی را «نقض شدید» هنجارهای بین‌المللی و تشدید بی‌دلیل تنش توصیف کرد.

او ضمن تأکید بر اینکه «منطقه کردستان به دنبال درگیری گسترده‌تر نیست»، گفت که خویشتن‌داری آن «نباید با فقدان عزم یا توانایی اشتباه گرفته شود» و افزود که مقامات در حال هماهنگی با متحدان و شرکای خود هستند تا «یک پاسخ دیپلماتیک و دفاعی سنجیده، قاطع و قوی» را برای محافظت از مردم تضمین کنند.