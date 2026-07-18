او در این مراسمی که در برج ترامپ در نیویورک برگزار شد، گفت: «دوباره آمریکا را انتخاب کنید. این بار کانادا و مکزیک را کنار می‌گذاریم.»

ترامپ سپس، بدون آنکه دقیقا مشخص کند منظورش از «فرد دیگر» چیست، گفت: «برای دوره بعد فرد دیگری را انتخاب کنید؛ این کار بخشی از خشم، نفرت و تنش‌ها را کاهش می‌دهد.»

نخستین دوره جام جهانی مردان که هنوز برای میزبانی آن درخواست پذیرفته می‌شود، رقابت‌های سال ۲۰۳۸ است.

فیفا میزبانی جام جهانی ۲۰۳۰ را به‌طور مشترک به شش کشور واگذار کرده است؛ اسپانیا، پرتغال و مراکش میزبان اصلی خواهند بود و مسابقات افتتاحیه نیز به مناسبت صدمین سالگرد جام جهانی در آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه برگزار می‌شود. عربستان سعودی نیز میزبان جام جهانی ۲۰۳۴ خواهد بود.

ترامپ همچنین فاش کرد جانی اینفانتینو، رییس فیفا، پیشنهاد داده بود آمریکا و چین به‌طور مشترک میزبان یک دوره جام جهانی باشند. او با لحنی طنزآمیز گفت بازیکنان در این صورت «بین مسابقات فقط یک پرواز کوتاه خواهند داشت.»

فرآیند انتخاب میزبان جام جهانی سال‌ها پیش از برگزاری مسابقات آغاز می‌شود و انتظار می‌رود رقابت برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۸ بسیار فشرده باشد؛ حتی با وجود تلاش آشکار ترامپ برای جلب نظر فیفا. بر اساس مقررات، مناطقی که به‌تازگی میزبان بوده‌اند، امکان نامزدی ندارند، اما کشورهای آمریکای شمالی و اقیانوسیه در آن سال واجد شرایط خواهند بود.

ترامپ در ماه‌های اخیر بارها تلاش کرده در روایت‌های مربوط به جام جهانی نقش‌آفرینی کند. او در این مراسم تایید کرد پس از دریافت کارت قرمز فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، در دیدار برابر بوسنی و هرزگوین، با اینفانتینو تماس گرفته و خواستار بازبینی این تصمیم شده است؛ کارت قرمزی که به‌طور خودکار یک جلسه محرومیت در پی داشت.

فیفا بعدا این محرومیت را به حالت تعلیق درآورد و به بالوگان اجازه داد در دیدار برابر بلژیک به میدان برود؛ تصمیمی کم‌سابقه که با انتقادهای گسترده در سطح جهان روبه‌رو شد.

ترامپ در مراسم برج ترامپ از نقش اینفانتینو در این پرونده تمجید کرد و خطاب به او گفت: «یک تصمیم عالی دیگر گرفتی. هیچ‌وقت بابت آن اعتباری که سزاوارش هستی را دریافت نخواهی کرد.»