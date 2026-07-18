حملات جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های غیرنظامی در کشورهای خلیج فارس با موج تازه‌ای از محکومیت‌های منطقه‌ای روبه‌رو شد. کویت اعلام کرد حمله به نیروگاه برق، تاسیسات آب‌شیرین‌کن، بخش نفت و دیگر زیرساخت‌های حیاتی این کشور خسارت‌های گسترده‌ای بر جای گذاشته است. اردن، عربستان، امارات و قطر نیز این حملات را محکوم کردند و شورای همکاری خلیج فارس آنها را «جنایت جنگی» خواند. امارات هم خواستار بازگشت فوری به مذاکرات و حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز شد.

هم‌زمان، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، از کشته شدن دو نظامی آمریکایی در حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در اردن خبر داد و اعلام کرد یک نظامی دیگر همچنان مفقود است. سنتکام همچنین اعلام کرد محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ادامه دارد و تاکنون مسیر حرکت پنج کشتی تجاری را تغییر داده و یک شناور را از کار انداخته است. رسانه‌های ایران نیز از حملات جنگنده‌های آمریکا به نقاطی در شهرستان سیریک در استان هرمزگان خبر دادند.

در تهران، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت با آغاز حملات نظامی آمریکا، اجرای تفاهم‌نامه میان تهران و واشینگتن به حالت تعلیق درآمده است. او گفت قرار بود بر اساس این تفاهم بخشی از دارایی‌های مسدودشده ایران آزاد شود و مدیریت آینده تنگه هرمز با مشورت کشورهای منطقه انجام گیرد، اما به گفته او، آمریکا پیش از پایان مهلت اجرای توافق حملات نظامی را آغاز کرد.

در ادامه تنش‌ها، خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران، فرودگاه‌های دبی و ابوظبی و بنادر فجیره و جبل‌علی باید تخلیه شوند. محمد مرندی نیز هشدار مشابهی درباره احتمال هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های کشورهای حامی آمریکا مطرح کرد. هم‌زمان، مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه متهم کرد و بر حفظ وحدت داخلی تاکید داشت؛ مسعود پزشکیان نیز پیام او را «وحدت‌آفرین» توصیف کرد.

در تحولات اقتصادی، هم‌زمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای، نرخ دلار در بازار آزاد ایران رکورد تازه‌ای ثبت کرد و تا ۱۹۵ هزار تومان افزایش یافت. بهای یورو، پوند و سکه طلا نیز به بالاترین سطوح خود رسید. در همین حال، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس جمهوری اسلامی، از پیگیری طرح افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان از ابتدای مرداد خبر داد و نسبت به اجرای آن انتقاد کرد.



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