ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، شنبه ۲۷ تیر با انتشار تصویری از ناوشکن «یواساس دونالد کوک» در شبکه ایکس نوشت این ناو در حال عبور از دریای عرب است و یک بالگرد اماچ-۶۰ اس سیهاوک نیز در نزدیکی آن پرواز میکند.سنتکام افزود نیروهای آمریکا به اجرای سختگیرانه محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ادامه میدهند و تا امروز مسیر حرکت پنج کشتی تجاری را تغییر داده و یک شناور را از کار انداختهاند.
کانال ۱۳ اسرائیل شنبه ۲۷ تیر به نقل از یک مقام ارشد این کشور گزارش داد که آمریکا در حال آماده شدن برای گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی است و حدود ۱۰۰ هواپیمای سوخترسان را به منطقه اعزام میکند. این شبکه به نقل از مقامهای اسرائیلی، هفته پیش رو را «هفتهای سرنوشتساز» توصیف کرد.
بر اساس این گزارش، در اسرائیل برآورد میشود که پس از یک هفته انجام حملات آمریکا در خاک ایران، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحد، قصد دارد دامنه عملیات نظامی را گسترش دهد.
یک مقام ارشد ارتش اسرائیل به کانال ۱۳ گفت: «ایرانیها تلاش زیادی میکنند اسرائیل را وارد این درگیری نکنند، اما اگر آمریکاییها حملات را تشدید کنند، این وضعیت ممکن است تغییر کند.» همزمان، سفارت آمریکا در اسرائیل از شهروندان آمریکایی خواسته است با توجه به احتمال تشدید غیرقابل پیشبینی تنشها، درباره سفر به خاورمیانه و بهویژه اسرائیل تجدیدنظر کنند.
کانال ۱۳ همچنین گزارش داد که تلاشهای میانجیگرانه قطر برای کاهش تنشها ادامه دارد، اما منابع سیاسی اسرائیلی بر این باورند که این تلاشها در کوتاهمدت بر تصمیمهای دونالد ترامپ تاثیری نخواهد گذاشت.
همزمان با ششمین روز حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که به دست ایراناینترنشنال رسیده، از رسانهها خواسته شده است از انتشار جزییات آسیب به زیرساختها، میزان تخریب و اثرگذاری حملات خودداری کنند.
گفتوگو با محسن مدیرشانهچی، تحلیلگر سیاسی، و مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، شنبه ۲۷ تیر اعلام کرد که در پی حملات جمهوری اسلامی به اردن، دو نظامی آمریکایی کشته و یک نفر دیگر مفقود شده است. این نخستین تلفات نظامی آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی از اواسط فروردین ماه تاکنون به شمار میرود.
سنتکام در پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد: «در ۱۷ ژوئیه (۲۶ تیر)، دو تن از نیروهای نظامی آمریکا در اردن، هنگام دفاع نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا و نیروهای شریک در برابر حملات موشکهای بالستیک و پهپادهای ایران، در عملیات کشته شدند. علاوه بر این، یک نظامی دیگر نیز در حال حاضر مفقودالاثر است.»
بهگفته سنتکام، چهار نظامی آمریکایی دیگر نیز برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستانهایی در اردن منتقل شدند، اما پس از درمان مرخص شدهاند. همچنین تعدادی دیگر از نیروها جراحات جزئی برداشته و به محل خدمت خود بازگشتهاند.
سنتکام اعلام کرد هویت نظامیان کشتهشده تا ۲۴ ساعت پس از اطلاعرسانی به خانوادههای آنها منتشر نخواهد شد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در واکنش به بیانیه سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خدا نگهدار قهرمانان. فداکاری آنها فقط عزم ما را راسختر میکند.»
با کشته شدن این دو نفر، شمار نظامیان آمریکایی کشتهشده در جنگ با جمهوری اسلامی در نزدیک به پنجماه گذشته به ۱۵ نفر رسیده است. دستکم ۴۰۰ نظامی آمریکایی نیز در جریان این جنگ مجروح شدهاند.
در اول مارس، شش سرباز نیروی ذخیره ارتش آمریکا در پی حمله مستقیم جمهوری اسلامی به یک مرکز عملیاتی موقت در بندر الشعیبه کویت کشته شدند.
چند روز بعد نیز یک گروهبان ارتش آمریکا در اثر جراحاتی که در جریان حملهای در عربستان سعودی برداشته بود، جان خود را از دست داد.
آخرین تلفات آمریکا پیش از این مربوط به روز ۱۲ مارس بود؛ زمانی که شش نظامی آمریکایی در سانحه سقوط یک هواپیمای سوخترسان KC-135 Stratotanker نیروی هوایی آمریکا در غرب عراق کشته شدند. با این حال، ارتش آمریکا اعلام کرده بود این حادثه «در نتیجه آتش دشمن یا آتش خودی» رخ نداده است.
دو نظامی دیگر آمریکا در شرایطی کشته شدند که آتشبس شکننده میان جمهوری اسلامی و آمریکا در این هفته عملا فروپاشیده و دو طرف بار دیگر حملات متقابل را از سر گرفتهاند.
حملات مرگبار آمریکا با موجهایی از حملات پهپادی و موشکی ایران پاسخ داده شده و دامنه اهداف نیز به کشورهای بیشتری که میزبان پایگاههای نظامی آمریکا هستند، گسترش یافته است.
وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۲ نفر در ایران کشته شدهاند و بدین ترتیب شمار قربانیان مرحله اخیر جنگ به ۵۰ نفر رسیده است.
سنتکام دقایقی پس از انتشار پیام مکتوب مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی که از زمان به قدرت رسیدن دیده نشده است، خبر کشته شدن دو نظامی آمریکا را تایید کرد.
مجتبی خامنهای، در پیامی که شنبه ۲۷ تیر منتشر شد، گفت: «ملت ایران و جبهه مقاومت برای دشمن آمریکایی درسهای فراموشنشدنی در اختیار دارند.»
مجتبی خامنهای افزود آمریکا با نقض مکرر تفاهمنامه امضاشده میان روسای جمهوری ایران و آمریکا، بار دیگر بیارزش و نامعتبر بودن امضای رییسجمهوری آمریکا را ثابت کرده است.
او همچنین آمریکا را به جنگافروزی متهم کرد و گفت «رشادتهای رزمندگان اسلام و غیرت مردمان شجاع خطه جنوب» نمونهای از درسهایی است که جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت برای آمریکا در اختیار دارند.
در ادامه روند صعودی قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران، نرخ دلار آمریکا شنبه ۲۷ تیر با افزایش حدود ۲ هزار تومانی نسبت به ظهر امروز به ۱۹۵ هزار تومان رسید و رکورد جدیدی ثبت کرد.
هر پوند بریتانیا از ۲۶۲ هزار تومان عبور کرد و یورو نیز به ۲۲۳ هزار تومان رسید.
قیمت هر سکه طلای طرح جدید، موسوم به «امامی»، به ۱۹۰ میلیون تومان رسید.
آندرس اینیستا، اسطوره فوتبال اسپانیا، پیش از دیدار فینال جام جهانی برابر آرژانتین هشدار داد که متوقف کردن کامل لیونل مسی تقریبا غیرممکن است. قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰ معتقد است اسپانیا بهجای تمرکز بیش از حد روی مهار کاپیتان آرژانتین، باید با تحمیل سبک بازی خود به پیروزی برسد.
اینیستا که این روزها در آستانه آغاز دوران مربیگری خود در دبی قرار دارد، در گفتوگو با برنامه «ال پارتیداسو» شبکه کوپه از نیویورک درباره فینال جام جهانی صحبت کرد. او ضمن تحلیل این مسابقه حساس، به مهمترین تهدید آرژانتین و راهکاری که اسپانیا برای قهرمانی باید در پیش بگیرد، پرداخت.
هافبک پیشین بارسلونا درباره بهترین روش برای مهار همتیمی سابقش گفت: «مهار کامل او غیرممکن است. مهمتر این است که اسپانیا تا چه اندازه بتواند با سبک بازی خودش به آرژانتین ضربه بزند، موقعیت خلق کند و از فرصتهایی که به دست میآورد، بهترین استفاده را ببرد.»
اینیستا همچنین درباره عملکرد درخشان مسی که در این جام هشت گل زده و چهار پاس گل داده است، افزود: «واقعا کلمهای برای توصیفش ندارم یا نمیدانم چگونه باید او را توصیف کنم. اراده، باور و هر کاری که در هر مسابقه انجام میدهد، فقط باعث میشود کلاه از سر برداری و به او احترام بگذاری.»
اسطوره فوتبال اسپانیا در ادامه تاکید کرد که بازیکنان لاروخا نباید با ترس وارد میدان شوند. او گفت: «نه، هرگز نباید با ترس بازی کنید. اعتمادبهنفسی که بازیکنان به تیم منتقل میکنند و روند رو به رشدشان در طول جام جهانی باعث شده با بالاترین میزان اعتمادبهنفس به فینال برسند.»
او ادامه داد: «همه دقیقا میدانند چه کاری باید انجام دهند. فرقی نمیکند چه کسی بازی کند یا در چه پستی باشد؛ همه نقش خود را میشناسند و این حس را منتقل میکنند که همه چیز تحت کنترل است.»
اینیستا در پایان، در پاسخ به این سوال که اگر اسپانیا تنها با یک گل اختلاف قهرمان شود، چه کسی باید گل پیروزی را بزند، گفت: «اصلا برایم مهم نیست چه کسی گل بزند. همانطور که سال ۲۰۱۰ مهم نبود، حالا هم مهمترین چیز این است که قهرمان شویم. زننده گل اهمیت ثانویه دارد، به شرطی که همان گل، گل قهرمانی باشد.»