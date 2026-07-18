خبرگزاری رویترز شنبه ۲۷ تیر به نقل از یوگنی پرویشوف، فرماندار منطقه تامبوف، نوشت که پهپادهای اوکراینی به انبار شرکت «وایلدبریس»، بزرگ‌ترین خرده‌فروش آنلاین روسیه، در شهر کوتوفْسک برخورد کردند.

پرویشوف گفت: «هفت کارگر شیفت شب در محل کشته و ۲۵ نفر زخمی شدند.»

او افزود نیروهای روسیه ۲۸ پهپاد دیگر را پیش از رسیدن به هدف سرنگون کردند و در صورت موفقیت کامل حمله، «شمار تلفات غیرنظامیان» می‌توانست بیشتر باشد.

در حمله‌ای جداگانه به انبار دیگری از همین شرکت در شهر الکتروستال، در شرق مسکو، ۲۴ نفر زخمی شدند.

تاتیانا کیم، از بنیان‌گذاران و مدیرعامل وایلدبریس، این حادثه را «شبی هولناک» برای روسیه و شرکت خود خواند و به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفت.

از سوی دیگر، آندری ووروبیوف، فرماندار منطقه مسکو، اعلام کرد سقوط بقایای یک پهپاد در شهر نوگینسک باعث آتش‌سوزی در یک مخزن نفت شد.

او درباره میزان خسارت به این تاسیسات توضیحی نداد، اما گفت دو نفر زخمی و یک زایشگاه در نزدیکی محل حادثه، تخلیه شد.

حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه مسکو در سوم تیر نیز سبب وارد آمدن خسارت‌های گسترده به این مجموعه نفتی شد و به تعطیلی این پالایشگاه دست‌کم تا پایان سال ۲۰۲۶ انجامید.

حملات روسیه به بنادر دریای سیاه

همزمان، مقام‌های اوکراینی گفتند حملات روسیه به دو شهر بندری در دریای سیاه در ۲۶ تیر دست‌کم سه کشته بر جای گذاشت.

دادستانی منطقه‌ای اعلام کرد حمله پهپادی روسیه به زیرساخت‌های بندری شهر میکولایف به سه کشتی غیرنظامی با پرچم خارجی آسیب زد.

در یکی از این حملات، دو شهروند اوکراینی که در یک کشتی خارجی حضور داشتند، کشته شدند.

در حمله‌ای دیگر به اودسا، بزرگ‌ترین بندر اوکراین، یک نفر جان باخت.

روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

اوله کیپر، فرماندار اودسا، گفت حمله دیگری که به یک کشتی با پرچم جزایر مارشال در یکی از بنادر منطقه انجام شد، موجب آتش‌سوزی در این کشتی شد و چهار نفر از ۱۷ خدمه آن را زخمی کرد.

تمامی خدمه این کشتی تخلیه شدند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور در حملاتی شبانه، تاسیسات بندری در اودسا و چورنومورسک را هدف گرفتند.

روسیه از آغاز جنگ بارها به مسیرهای صادرات دریایی اوکراین حمله کرده است، اما این حملات در هفته‌های اخیر شدت یافته و بیشتر متوجه بنادری شده است که بخش عمده غلات و دیگر کالاهای صادراتی اوکراین را جابه‌جا می‌کنند.

اداره بنادر اوکراین اعلام کرد حملات روسیه در ماه ژوئیه به بنادر و کشتی‌های غیرنظامی، ۱۱ کشته از جمله کارکنان بندر و خدمه خارجی بر جای گذاشته است.

به گفته بازرگانان و تحلیلگران، ادامه حملات باعث توقف بخشی از صادرات غلات و تقریبا تعلیق کامل خرید غله در پایانه‌های بندری شده است.

پیش از این و در حمله موشکی دیگری به یک ساختمان مسکونی در اودسا نیز دو نفر کشته و چند نفر زخمی شدند.

ویکتوریا، یکی از ساکنان اودسا، به رویترز گفت تعداد هشدارهای حمله هوایی بی‌سابقه شده و هشدارها تقریبا یکی پس از دیگری به صدا درمی‌آیند.

اوکراین نیز کارزار خود را برای مختل کردن پشتیبانی لجستیکی ارتش روسیه و منزوی کردن شبه‌جزیره کریمه، ادامه داده است.

رابرت برودی، فرمانده نیروهای سامانه‌های بدون سرنشین اوکراین، گفت نیروهای این کشور ۲۶ تیر ۱۲ شناور روسی دیگر را در دریای سیاه هدف قرار دادند.

به گفته او، شمار شناورهای هدف قرار گرفته در ماه جاری در دریای آزوف و دریای سیاه به ۱۵۹ مورد رسیده است.

وزارت دفاع روسیه در مقابل اعلام کرد نیروهای این کشور طی یک هفته گذشته ۲۴ شناور مورد استفاده ارتش اوکراین را هدف قرار داده‌اند.