ارتش کویت: رهگیری موشکها و پهپادهای شلیکشده از ایران آغاز شد
ارتش کویت اعلام کرد رهگیری موشکها و پهپادهای شلیکشده از ایران را آغاز کرده است.
ارتش کویت اعلام کرد رهگیری موشکها و پهپادهای شلیکشده از ایران را آغاز کرده است.
وزارت کشور بحرین اعلام کرد آژیرهای هشدار در این کشور به صدا درآمدهاند.
پیش از این، ارتش جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیهای اعلام کرده بود مراکز و پایگاههای آمریکا در بحرین را با پهپاد هدف قرار داده است.
تاکنون مقامهای بحرین جزئیاتی درباره ماهیت تهدید یا خسارات و تلفات احتمالی منتشر نکردهاند.
وزارت کشور بحرین اعلام کرد آژیرهای هشدار در این کشور به صدا درآمدهاند.
پیش از این، ارتش جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیهای اعلام کرده بود مراکز و پایگاههای آمریکا در بحرین را با پهپاد هدف قرار داده است.
تاکنون مقامهای بحرین جزئیاتی درباره ماهیت تهدید یا خسارات و تلفات احتمالی منتشر نکردهاند.
روزنامه کیهان که زیر نظر «نماینده ولیفقیه» اداره میشود، با انتقاد از تحلیلهای سیاسی و نظامی درباره پیامدهای جنگ، مسئولان و تحلیلگران را متهم کرد که در ارزیابیهای خود نقش «توکل و قدرت الهی» را نادیده میگیرند.
کیهان نوشت رسانهها در روزهای اخیر بر خطرات محاصره دریایی، احتمال کمبود سوخت و گندم، آسیبپذیری زیرساختهای آب و برق و برتری تسلیحاتی، فناوری و بودجه نظامی آمریکا تمرکز کردهاند. این روزنامه چنین ارزیابیهایی را مبتنی بر «فرمولهای مادی» دانست و نتیجهگیری از آنها درباره احتمال شکست جمهوری اسلامی را رد کرد.
کیهان با اشاره به انقلاب سال ۱۳۵۷، جنگ ایران و عراق، واقعه طبس، جنگ نفتکشها و سرنگونی شماری از پهپادها، مدعی شد رویدادهای تاریخی بارها محاسبات متعارف سیاسی و نظامی را بر هم زدهاند. این روزنامه همچنین حفظ کنترل تنگه هرمز را دستاوردی دانست که بهگفته آن، نمیتوان تنها با توان فنی و نظامی توضیح داد.
در این یادداشت آمده است آمادگی تسلیحاتی و مادی ضروری است، اما نباید سلاح را عامل نهایی پیروزی دانست. کیهان، نادیده گرفتن «خدا و سنتهای الهی» در تحلیل جنگ را خطایی اساسی و نگرانی از محاصره، برتری نظامی دشمن و آسیب به زیرساختها را بدون در نظر گرفتن این عامل، «نگاهی سکولار» توصیف کرد.
این روزنامه در پایان از تحلیلگران خواست در کنار محاسبات سیاسی، اقتصادی و نظامی، برای آنچه «قدرت پروردگار» خواند نیز سهمی قائل شوند و نوشت شکست واقعی نه در کمبود سوخت و گندم، بلکه در فراموش کردن توکل رخ میدهد.
احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان از اصابت چند موشک به تاسیسات برق و پمپهای آبشیرینکن مستقر در اسکله روستای بونجی در شهرستان جاسک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این حمله فعالیت تاسیسات آبشیرینکن را مختل کرده و به قطع آب چند روستا منجر شده است.
تاکنون جزئیاتی درباره میزان خسارات، شمار روستاهای آسیبدیده یا زمان برقراری دوباره آب منتشر نشده است.
خبرگزاری ایرنا گزارش داد حوالی ساعت پنج، صدای دو یا سه انفجار در خرمآباد شنیده شده است.
تاکنون جزئیاتی درباره محل احتمالی اصابت یا خسارات و تلفات احتمالی منتشر نشده است.
سنتکام ساعتی پیش اعلام کرد که موج تازه حملات آمریکا در ساعت ۵ بامداد ایران به پایان رسیده است.