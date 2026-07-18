حمله جمهوری اسلامی به نیروگاه و تاسیسات آب شیرینکن کویت
وزارت برق کویت اعلام کرد حمله ایران باعث آتشسوزی و آسیب دیدن بخشهایی از یک نیروگاه برق شده است. این وزارتخانه همچنین از حمله ایران به یک نیروگاه دیگر برق و آبشیرینکن در صبح شنبه خبر داد.
وزارت برق کویت اعلام کرد حمله ایران باعث آتشسوزی و آسیب دیدن بخشهایی از یک نیروگاه برق شده است. این وزارتخانه همچنین از حمله ایران به یک نیروگاه دیگر برق و آبشیرینکن در صبح شنبه خبر داد.
ارتش اردن گزارش داد سامانههای پدافند هوایی این کشور بامداد شنبه ۲۷ تیر، ۱۰ موشک ایرانی را که وارد حریم هوایی اردن شده و خاک این کشور را هدف قرار داده بودند، رهگیری و سرنگون کردند.
بر اساس اعلام اردن، این حمله تلفاتی نداشته است.
به گزارش رسانههای لبنان، جنگندههای اسرائیل در دو نوبت جنوب لبنان را هدف حمله قرار دادند.
از زمان توافق اسرائیل و لبنان، گروه حزبالله و اسرائیل چندین نوبت حملات متقابلی به یکدیگر کردهاند.
بر اساس توافق، دولت لبنان باید حزبالله را خلع سلاح کند. موضوعی که تاکنون محقق نشده است.
در روزهای گذشته، سوریه یک محموله سلاح پیشرفته و موشک ارسال شده از عراق برای حزبالله را توقیف کرد.
پس از ماهها جنگ منطقهای که بار دیگر عراق را میان جمهوری اسلامی، کشورهای خلیج فارس و آمریکا گرفتار کرده است، بغداد میکوشد با میزبانی گفتوگوهای تازه، نقش خود را از میدان درگیری به میانجی دیپلماتیک تغییر دهد.
فواد حسین، وزیر خارجه عراق، پیشنهاد کرده است نشستی با حضور عراق، جمهوری اسلامی و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس برگزار شود تا طرفها درباره امنیت منطقهای و همکاریهای اقتصادی گفتوگو کنند.
عربنیوز شنبه ۲۷ تیر ماه نوشت که تهران از این ابتکار استقبال کرده و آن را بخشی از چارچوبی امنیتی دانسته است که کشورهای منطقه، نه قدرتهای خارجی، آن را هدایت کنند.
برای بغداد نیز این طرح فرصتی است تا عراق را فراتر از صحنه رقابت قدرتهای منطقهای نشان دهد.
با این حال، تحلیلگران معتقدند موفقیت عراق تنها به آمادگی آن برای میزبانی گفتوگوها بستگی ندارد، بلکه به پاسخ این پرسش نیز وابسته است: آیا بغداد میتواند کشورهای خلیج فارس را متقاعد کند که قادر به مهار گروههای مسلح فعال در خاک خود است؟
لحیب هیگل، تحلیلگر ارشد عراق در گروه بینالمللی بحران، گفت بغداد از گشودن مسیر تازهای برای گفتوگو میان جمهوری اسلامی و کشورهای خلیج فارس سود دیپلماتیک خواهد برد، بهویژه آن که روابط بغداد با شورای همکاری، پس از جنگ ایران آسیب دیده است.
این ابتکار در مقطع حساسی برای دولت تازه عراق به نخستوزیری علی الزیدی مطرح شده است. او میکوشد روابط با کشورهای خلیج فارس را گسترش دهد، سرمایهگذاری خارجی جذب کند و توانایی بغداد را برای ایفای نقشی منطقهای، نشان دهد.
الزیدی همچنین در پی بازتعریف مناسبات عراق با واشینگتن است.
او در دیدار با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت هدفش این است که «نیروهای آمریکایی [از عراق] خارج شوند و شرکتهای آمریکایی وارد شوند». رویکردی که نشاندهنده تلاش او برای انتقال روابط دو کشور از محور امنیتی به سرمایهگذاری و بازسازی است.
مانع اصلی: گروههای مسلح
جنگ ایران، تلاش عراق برای نزدیک شدن به کشورهای حوزه خلیج فارس را دشوار کرده است.
هر شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس از حملات، رهگیریها یا خسارتهای مرتبط با موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی خبر دادهاند. گزارشهایی مبنی بر انجام برخی حملات از خاک عراق نیز نگرانیها را درباره توانایی بغداد در مهار گروههای مورد حمایت تهران افزایش داده است.
هیگل گفت این موضوع ممکن است برای کشورهای خلیج فارس تعیینکننده باشد، هرچند آنها مایلاند به دولت تازه عراق فرصت بدهند.
عربستان سعودی نیز از تعهد بغداد برای جلوگیری از استفاده از خاک عراق علیه کشورهای خلیج فارس استقبال کرده است.
عراق سالها تلاش کرده است میان واشینگتن و تهران توازن برقرار کند و همزمان روابط خود را با همسایگان عرب گسترش دهد، اما تا زمانی که خصومت میان جمهوری اسلامی از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر ادامه دارد، تبدیل عراق از میدان رقابت به بازیگری موثر در امنیت منطقه، دشوار خواهد بود.
حمایت تهران از ابتکار بغداد نیز برداشتهای متفاوتی ایجاد کرده است. جان کالابرس، پژوهشگر ارشد موسسه خاورمیانه، گفت جمهوری اسلامی این طرح را فرصتی برای کاهش تنشهای منطقهای، مقابله با انزوای دیپلماتیک، کسب مشروعیت بیشتر و دور زدن آمریکا میبیند.
تهران مدتهاست با نقش مسلط آمریکا در امنیت خلیج فارس مخالفت میکند. از این منظر، نشست بغداد به جمهوری اسلامی امکان میدهد بر این موضع تاکید کند که امنیت منطقه باید به دست کشورهای منطقه برقرار شود.
در عین حال، کشورهای عربی، عراق را صرفا امتداد نفوذ جمهوری اسلامی نمیدانند و عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر، در سالهای اخیر روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود را با بغداد، بهویژه در حوزه انرژی و زیرساخت، گسترش دادهاند.
از میزبان تا میانجی
عراق پیشتر نیز میزبان گفتوگوهای ایران و عربستان سعودی بوده است، اما میزبانی مذاکرات با ایجاد یک چارچوب پایدار امنیتی تفاوت دارد.
چنین چارچوبی مستلزم رسیدگی به فعالیتهای موشکی و پهپادی، گروههای مسلح، امنیت دریایی و بیاعتمادی عمیق پس از ماهها درگیری است.
کالابرس گفت بدون اقدامات ملموس اعتمادساز، سخنان سیاسی به تنهایی ارزشی ندارد.
الزیدی وعده داده است پس از پایان ماموریت ائتلاف به رهبری آمریکا، هیچ گروه مسلحی خارج از کنترل دولت فعالیت نکند. برخی گروههای نزدیک به تهران برای همکاری اعلام آمادگی کردهاند، اما برخی دیگر همچنان با خلع سلاح مخالفت میکنند.
در نهایت، موفقیت ابتکار بغداد به توانایی دولت عراق در کنترل تحولات خارج از میز مذاکره وابسته است.
اگر عراق نتواند مانع شود گروههای مسلح فعال در خاکش این کشور را به تنشهای تازه بکشانند، نقش بغداد ممکن است به میزبانی محدود بماند، نه میانجیگری.
با این همه، فرصت عراق هرچند محدود، واقعی است. کشورهای خلیج فارس آمادهاند به دولت تازه فرصت بدهند، تهران از یک مسیر منطقهای استقبال کرده و بغداد نیز برای جذب سرمایهگذاری و افزایش اعتبار منطقهای خود انگیزه کافی دارد.
ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با تهدیدهای موشکی و پهپادی هستند و افزود صداهای انفجار احتمالی ناشی از رهگیری اهداف متخاصم است.
ستاد کل ارتش کویت از شهروندان خواست دستورالعملهای ایمنی را رعایت کنند.
شرکت هواپیمایی کویت اعلام کرد به دلیل بسته شدن حریم هوایی کویت در روز شنبه، برنامه بیشتر پروازهای خود را تغییر داده است.
در همین حال، سپاه پاسداران در اطلاعیهای اعلام کرد به اسکله پشتیبانی سوخت ناوگان آمریکا در بندر الاحمدی کویت و محل تجمع پرندههای جنگی آمریکا در شیخ عیسی بحرین حمله کرده است.
العربیه نیز گزارش داد آژیرهای هشدار در کویت به صدا درآمده است.
همزمان با پایان هفتمین دور حملات آمریکا به مواضع نظامی و لجستیکی جمهوری اسلامی، گزارشهایی از حمله به بندرعباس، سیریک، قشم، جاسک، جزیره لارک، اهواز، امیدیه، بوشهر، چغادک، خرمآباد و یک مرکز نظامی در حاشیه شهر یزد منتشر شده است. همچنین معاون استاندار هرمزگان اعلام کرد تاسیسات برق و پمپهای آبشیرینکن مستقر در اسکله روستای بونجی از توابع جاسک نیز هدف اصابت موشک قرار گرفتهاند.
جزییات بیشتر با سامان رحمتیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال