وزارت خارجه آمریکا: احتمال تشدید پیشبینی نشده تنشها در خاورمیانه وجود دارد
وزارت خارجه ایالات متحده شنبه در اطلاعیهای به شهروندان آمریکایی در سراسر جهان توصیه کرد که احتیاط بیشتری به خرج دهند، زیرا «به دلیل افزایش تنشها در خاورمیانه، محیط امنیتی همچنان پیچیده است و احتمال تشدید پیشبینی نشده تنشها وجود دارد.»
وزارت خارجه ایالات متحده به شهروندان آمریکایی در منطقه خاورمیانه گفت که «همچنان نیاز به احتیاط دارند» و آنها را تشویق کرد که اخبار مربوط به تحولات فوری را دنبال کنند.
در این اطلاعیه گفته شد: «گروههای حامی ایران ممکن است سایر منافع ایالات متحده در خارج از کشور یا مکانهای مرتبط با ایالات متحده و/یا آمریکاییها در سراسر جهان را هدف قرار دهند.»