شبکه الحدث به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، این گزینه را مطرح کرده است که حکومت ایران یا ضعیف بماند یا در آستانه فروپاشی قرار گیرد. همچنین گزینه حمله‌ای گسترده‌تر به زیرساخت‌های ایران نیز مطرح شده است.

این گزارشبه به‌نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد چین و روسیه نتوانسته‌اند به جمهوری اسلامی کمک کنند و قادر نخواهند بود آن را به وضعیت پیشین بازگردانند.

این گزارش به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد آمریکا برای حفظ آزادی کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی، تجهیزات نظامی بیشتری به خاورمیانه منتقل می‌کند. این در حالی است که تهران اکنون توان بستن تنگه هرمز یا انجام حملات گسترده مانند چند ماه گذشته را ندارد.