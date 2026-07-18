سنتکام از پایان هفتمین موج حملات به مواضع جمهوری اسلامی خبر داد
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد هفتمین دور پیاپی عملیات نظامی این کشور علیه مواضع جمهوری اسلامی به پایان رسیده است. به گفته سنتکام، در این مرحله مراکز نظارتی، زیرساختهای لجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندیهای دریایی هدف حملات قرار گرفتهاند. همزمان، گزارشهایی از حملات به یزد، بندرعباس، سیریک، قشم، جاسک، جزیره لارک، اهواز، امیدیه، بوشهر، چغادک و خرمآباد منتشر شده است.
جزییات بیشتر با اردوان روزبه، خبرنگار ایراناینترنشنال: