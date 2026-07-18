حمله به خودروی ارتش لبنان یک کشته و دو زخمی بهجا گذاشت
ارتش لبنان اعلام کرد یک سرباز در پی انفجار مهمات در منطقه منصوری در جنوب این کشور کشته شد و دو سرباز دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش رسانههای لبنان، یک وسیله انفجاری به خودروی حامل این سربازان برخورد کرده است.
عطا محمد، کارشناس روابط بینالملل، به ایراناینترنشنال گفت هدف دور جدید حملات آمریکا تنها زیرساختهای نظامی نیست، بلکه با هدف قرار دادن پلها، مسیرهای مواصلاتی و شبکه لجستیکی، توان اقتصادی و ظرفیت کنترل جمهوری اسلامی را تضعیف میکند.
او همچنین معتقد است در صورت ادامه این روند، دامنه حملات میتواند از نوار ساحلی به مناطق مرکزی ایران گسترش یابد و همزمان، فشار برای وادار کردن جمهوری اسلامی به عقبنشینی افزایش یابد.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، ۱۴ زندانی روز شنبه ۲۷ تیرماه از بند عمومی زندان دستگرد اصفهان به سلول انفرادی منتقل شدهاند. به گفته منابع آگاه، ۱۲ تن از این افراد از متهمان پرونده «میدان علیخانی» اصفهان هستند و دو زندانی دیگر نیز همراه آنان به انفرادی منتقل شدهاند.
بنا بر این گزارش، این انتقال نگرانیها درباره اجرای قریبالوقوع احکام اعدام را افزایش داده است. منابع مطلع میگویند احتمال دارد احکام اعدام این زندانیان طی دو روز آینده اجرا شود.
اسامی ۱۲ متهم محکوم به اعدام پرونده «میدان علیخانی» عبارتاند از: علیرضا سپاهی، ابوالفضل سپاهی، قائم حسینی، گلمحمد محمدی، شروین باقریان، عرفان اسفندیاری، امیرحسین صفری، امیرحسین ملکی، علی دشتی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا رئیسی و امیرحسین ابراهیمی آنالوچه.
پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داده بود که این ۱۲ تن از بازداشتشدگان اعتراضات انقلاب ملی در پرونده «میدان علیخانی» اصفهان، پس از تایید احکام اعدام در دیوان عالی کشور، در آستانه اجرای حکم قرار گرفتهاند.
جمهوری اسلامی پس از هفتمین شب پیاپی حملات آمریکا به مواضع نظامی و تدارکاتی در ایران، موج تازهای از حملات موشکی و پهپادی را علیه متحدان واشینگتن در خلیج فارس آغاز کرد. این حملات یک هفته پس از فروپاشی آتشبس، خطر بازگشت به جنگ تمامعیار را افزایش داده است.
شنبه ۲۷ تیر، کویت هدف حملات مستمر قرار گرفت و در پی اصابت پرتابه به یک تاسیسات آبشیرینکن و تکرار تهدیدهای موشکی و پهپادی حکومت ایران، فعالیت فرودگاه بینالمللی این کشور متوقف شد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد یک مرکز پشتیبانی نظامی آمریکا در اردوگاه عریفجان و یک تاسیسات راداری در پایگاه هوایی علیالسالم کویت را هدف قرار داده است.
بر اساس گزارش رسانههای حکومتی ایران، سپاه پاسداران همچنین پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین را که شماری از هواپیماهای رزمی آمریکا در آن مستقر بودند، همراه با یک مرکز دادههای اطلاعاتی، هدف قرار داد.
سپاه پاسداران مدعی شد در حمله موشکی و پهپادی بامداد ۲۷ تیر به پایگاه آمریکا در الازرق اردن، دستکم دو جنگنده و سه هواپیمای دیگر آمریکایی را منهدم کرده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که نتوانسته است صحت این ادعاها را مستقلا تایید کند.
سپاه پاسداران همچنین در بیانیهای اعلام کرد با توجه به اینکه به گفته این نهاد، هیچ سازمان بینالمللیای مانع «خشونت ارتش آمریکا» نمیشود، راهی جز پاسخ متقابل باقی نمانده است.
این نهاد به متحدان منطقهای واشینگتن هشدار داد منتظر حملات بیشتری باشند.
همزمان با تشدید دوباره جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پنتاگون جنگندههای اف-۱۶ و اف-۳۵ و هواپیماهای سوخترسان بیشتری به خاورمیانه اعزام میکند.
این تحرکات نشان میدهند واشینگتن خود را برای ادامه یا گسترش عملیات هوایی علیه حکومت ایران آماده میکند.
ایالات متحده و حکومت ایران، ۲۶ تیر حملات خود را به کشتیرانی گسترش دادند. آمریکا اعلام کرد در حال اجرای محاصره دریایی است و جمهوری اسلامی گفت کشتیهایی را هدف قرار داده که مقررات مورد نظر تهران را برای عبور از تنگه هرمز نقض کردهاند.
تنگه هرمز مسیر انتقال حدود یکپنجم نفت جهان است. قیمت نفت ۲۷ تیر افزون بر چهار درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح در بیش از یک ماه رسید. این تحول فشار سیاسی را بر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در آستانه انتخابات کنگره در ماه نوامبر افزایش داده است.
واشینگتن و تهران از زمان فروپاشی توافق آتشبس در هفته گذشته، دامنه واکنشهای یکدیگر را آزمایش کردهاند.
در همین حال، با افزایش حملات به زیرساختهای غیرنظامی، نگرانیها درباره احتمال نقض قوانین جنگ بیشتر شده است.
رسانههای جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام محلی گزارش دادند ۲۷ تیر چند موشک به تاسیسات برق و پمپهای آبشیرینکن در شهر جاسک اصابت کردهاند.
خبرگزاری تسنیم اعلام کرد حدود ۱۰ هزار نفر در ۲۰ روستا در پی این حملات بدون آب ماندهاند.
وزارت برق، آب و انرژیهای تجدیدپذیر کویت نیز اعلام کرد یک نیروگاه تولید برق و تاسیسات آبشیرینکن این کشور در حمله جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است.
این دومین مورد حمله به مراکز آبشیرینکن کویت در دو روز بود.
ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، اعلام کرد هفتمین روز متوالی حملات خود را با هدف قرار دادن مراکز نظارتی، زیرساختهای لجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی سلاح و تواناییهای دریایی جمهوری اسلامی به پایان رسانده است.
ترامپ پیشتر تهدید کرده بود حملات هوایی گستردهای را علیه زیرساختهای ایران انجام میدهد.
او احتمال حمله زمینی به سواحل یا جزایر ایران را نیز رد نکرده است.
مقامهای آمریکایی گفتهاند حملات به جنوب ایران تا حدی با هدف فراهم کردن گزینههای بیشتر برای ترامپ انجام میشود. با این حال، چنین اقداماتی ممکن است جمهوری اسلامی را به حمله به زیرساختهای حیاتی کشورهای آسیبپذیر خلیج فارس ترغیب کند یا زمینه را برای تشدید حملات حوثیهای یمن به کشتیرانی در دریای سرخ فراهم آورد.
شبکه الحدث به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، این گزینه را مطرح کرده است که حکومت ایران یا ضعیف بماند یا در آستانه فروپاشی قرار گیرد. همچنین گزینه حملهای گستردهتر به زیرساختهای ایران نیز مطرح شده است.
این گزارشبه بهنقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد چین و روسیه نتوانستهاند به جمهوری اسلامی کمک کنند و قادر نخواهند بود آن را به وضعیت پیشین بازگردانند.
این گزارش به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد آمریکا برای حفظ آزادی کشتیرانی در آبهای بینالمللی، تجهیزات نظامی بیشتری به خاورمیانه منتقل میکند. این در حالی است که تهران اکنون توان بستن تنگه هرمز یا انجام حملات گسترده مانند چند ماه گذشته را ندارد.
در پی حملات شنبه ۲۷ تیر جمهوری اسلامی به کویت، این کشور اعلام کرد جمهوری اسلامی با رویکردی تهاجمی و نظاممند، اماکن غیرنظامی و زیرساختهای حیاتی را هدف قرار داده است.
وزارت خارجه کویت هم اعلام کرد وزیر خارجه این کشور، و محمد اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه پاکستان، درباره تشدید تنشهای منطقه، راههای کاهش تنش، مهار بحران و تقویت راهحلهای دیپلماتیک گفتوگو کردند.
امارات متحده عربی نیز با شدیدترین لحن، حملات جمهوری اسلامی با موشک و پهپاد به پادشاهی بحرین، دولت کویت و پادشاهی اردن را محکوم کرد.