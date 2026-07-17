علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در یک تجمع شبانه حکومتی اعلام کرد همه آزادگان جهان و مسلمانان، از جمله شیعیان، «بهدنبال انتقام» از عاملان و آمران کشتن علی خامنهای هستند و تاکید کرد این انتقام «به فضل الهی محقق خواهد شد».
او افزود: «از این پس دونالد ترامپ در هیچ کجای جهان امنیت ندارد.»
قیمت جهانی نفت در پی ادامه حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار گرفته است. بهای نفت برنت، شاخص جهانی نفت، به نزدیک ۸۵ دلار در هر بشکه رسیده و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز به حدود ۸۰ دلار افزایش یافته است.
برنت در پایان معاملات هفته گذشته ۷۶ دلار و نفت آمریکا ۷۱ دلار معامله میشد.
تحلیلگران بانک دویچه اعلام کردند اگر روند کنونی ادامه یابد، نفت برنت برای نخستین بار در بیش از یک ماه گذشته بالاتر از ۸۵ دلار در هر بشکه بسته خواهد شد.
همزمان، نگرانی سرمایهگذاران از افزایش ریسکهای ژیوپلیتیک و تداوم فشارهای تورمی، بازارهای سهام آسیا را نیز تحت تاثیر قرار داد. شاخص بورس تایوان با افت ۶٫۵ درصدی بیشترین کاهش را در میان بازارهای منطقه ثبت کرد.
وزارت نیرو جمعه ۲۶ تیر با انتشار بیانیهای حمله به تاسیسات تامین برق در جنوب ایران را تایید کرد، اما جزییاتی درباره محل آسیبدیده یا میزان خسارت منتشر نکرد.
این وزارتخانه از شهروندان خواست برای کمک به تامین پایدار برق در مناطق جنوبی، در ساعات اوج مصرف هر خانواده دستکم یک ساعت کولر خود را خاموش کند.
وزارت نیرو در این بیانیه توضیحی درباره زمان، محل دقیق یا عامل حمله ارائه نکرد و تنها بر ضرورت همکاری شهروندان برای مدیریت مصرف برق تاکید کرد.
روزنامه اسرائیلی معاریو، در گزارشی نوشت در پی آغاز دور جدید حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، حکومت ایران به دلیل نگرانی از واکنش اسرائیل، از حمله مستقیم و فعال کردن نیروهای نیابتی خودداری کرده است.
گفتوگو با اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد اگر زیرساختهای جمهوری اسلامی هدف قرار بگیرد، «دیگر در منطقه زیرساختی باقی نخواهد ماند.»
باهنر گفت: «هر تجاوزی که به ایران انجام شود و از هر نقطهای که این تجاوز آغاز شده باشد، آن نقطه هدف مشروع ما است.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این گفتوگو اعلام کرد جمهوری اسلامی هم مذاکره میکند و هم «دست به ماشه» است.
باهنر افزود: «هر لحظهای که آنها تفاهم را نقض کنند ما آمادگی مقابله را داریم؛ این را در گذشته و اکنون نشان دادیم و در آینده نیز ممکن است گامهای تندتر و سختتری برداریم.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «مساله تنگه هرمز مربوط به ایران و عمان است و سایر کشورها نمیتوانند درباره آن تصمیم بگیرند. اینکه کسی بخواهد از آن طرف دنیا بیاید و بگوید ما شریک اینجا هستیم، دستش را قطع میکنیم.»
همزمان با تشدید حملات نظامی در ایران، پیامهای متعددی از شهرهای مختلف به ایران اینترنشنال رسیده که حاکی از افزایش اختلال در دسترسی به اینترنت است.
بر اساس روایتهای شهروندان، کاربران در تهران، شیراز، اهواز، اراک، همدان، بندر ماهشهر و بخشهایی از استان هرمزگان از کاهش شدید سرعت اینترنت، قطع و وصل شدن مکرر ارتباط و دشوار شدن استفاده از بسیاری از پلتفرمهای اینترنتی خبر میدهند.
برخی نیز گفتهاند که همزمان با قطعی برق، ارتباط اینترنت نیز از دسترس خارج شده و در برخی مناطق امکان استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ نیز بهشدت محدود شده است.
پیش از این نیز در جریان جنگ پیشین جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا و ماههای پس از آن، دسترسی سراسری به اینترنت با قطع گسترده سه ماهه مواجه بود.