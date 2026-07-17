بر اساس این گزارش که جمعه ۲۶ تیر منتشر شد، گفت‌وگوها هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و تشدید تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی می‌تواند روند مذاکرات را با پیچیدگی روبه‌رو کند.

رویترز نوشت هرگونه توافق دفاعی جدید میان کویت و پاکستان می‌تواند درباره نقش اسلام‌آباد در میانجی‌گری احتمالی میان تهران و واشینگتن در آینده پرسش‌هایی ایجاد کند.

دو کشور از سال ۲۰۲۳ یک توافق دفاعی محدود برای آموزش نیروها و برگزاری رزمایش‌های مشترک دارند، اما کویت اکنون خواهان توافقی گسترده‌تر، مشابه پیمان دفاعی پاکستان و عربستان سعودی است.

به گفته یکی از مقام‌های دولت پاکستان، خواسته‌های کویت شامل استقرار «هزاران نیروی پاکستانی، جنگنده‌ها، پهپادها، یک سامانه پدافند هوایی و دیگر تجهیزات دفاعی» در خاک این کشور است.

با این حال، هنوز مشخص نیست اسلام‌آباد تا چه اندازه حاضر است چنین تعهدی را بپذیرد، زیرا توافق دفاعی با ریاض حاصل دهه‌ها همکاری راهبردی و روابط نزدیک دو طرف بوده است.

یک مقام امنیتی پاکستان در مصاحبه با رویترز گفت فهرست خواسته‌های کویت «همه چیز» را در بر می‌گیرد، اما اسلام‌آباد در شرایط فعلی قادر به بررسی اعزام نیروهای رزمی نیست.

یک منبع خاورمیانه‌ای نیز تایید کرد کویت در حال مذاکره با اسلام‌آباد از جمله درباره خرید تجهیزات دفاعی است، اما مشخص نیست این گفت‌وگوها به امضای یک پیمان دفاعی منجر شود.

پیش‌تر در ۲۵ تیر، رویترز گزارش داده بود این نگرانی در اسلام‌آباد وجود دارد که پیمان دفاعی پاکستان و عربستان سعودی که سال گذشته به امضا رسید، پای این کشور را به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی بکشاند.

بر پایه این گزارش، پس از حمله حوثی‌های یمن به عربستان سعودی در ۲۲ تیر، اسلام‌آباد به تهران اطلاع داد هرگونه حمله به عربستان سعودی را حمله به خود تلقی خواهد کرد.

از زمان آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، کویت بارها هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته است. این حملات به‌ویژه در روزهای اخیر تشدید شده است.

همکاری دفاعی در برابر امنیت انرژی

به گزارش رویترز، پاکستان توافق‌های دفاعی با کشورهای منطقه را راهی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز اقتصاد خود می‌داند.

این رسانه نوشت در چارچوب مذاکرات با کویت، اسلام‌آباد همچنین به‌دنبال همکاری در زمینه امنیت انرژی است؛ موضوعی که بخشی از برنامه این کشور برای افزایش ذخایر راهبردی نفت و سوخت خود محسوب می‌شود.

یک منبع پاکستانی گفت کویت در حال بررسی ایجاد انبار سوخت تحت نظام «ذخیره‌سازی امانی» در پاکستان است؛ طرحی که بر توافق موجود دو کشور برای تامین گازوئیل استوار خواهد بود.

ذخیره‌سازی امانی سازوکاری است که در آن کالا یا سوخت بدون پرداخت فوری عوارض و مالیات در انبار نگهداری می‌شود و حقوق گمرکی هنگام ترخیص یا مصرف آن پرداخت خواهد شد.

دو منبع آگاه خبر دادند انتظار می‌رود پس از کاهش تنش‌ها میان واشینگتن و تهران، مذاکرات با سرعت بیشتری ادامه یابد.

با این حال، تحلیلگران هشدار داده‌اند این خوش‌بینی ممکن است واقع‌بینانه نباشد. محمد فیصل، پژوهشگر مسائل جنوب آسیا در دانشگاه فناوری سیدنی، در همین رابطه گفت پاکستان باید نسبت به خطرات پذیرش «تعهدات بیش از حد» آگاه باشد.

کشورهای خلیج فارس در پی شرکای امنیتی

رویترز در ادامه گزارش داد پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس طی یک سال گذشته مزایای ایجاد پیمان‌های دفاعی جدید را مورد توجه قرار داده‌اند.

پاکستان با برخورداری از ارتشی بزرگ و توان تولید جنگنده، برای برخی کشورهای عربی به گزینه‌ای جایگزین یا مکمل برای چتر امنیتی آمریکا تبدیل شده است.

یک منبع آگاه به رویترز گفت مقام‌های کویتی پاکستان را گزینه‌ای مطمئن می‌دانند، زیرا این کشور علاوه بر همکاری دیرینه با ریاض، روابط مناسبی نیز با ایالات متحده دارد، مسلمان و سنی‌مذهب است و همکاری با آن نسبت به برخی گزینه‌های دیگر حساسیت کمتری ایجاد می‌کند.

رویترز افزود ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی نیز در حال تهیه پیش‌نویس یک پیمان دفاعی سه‌جانبه هستند که جدا از توافق دوجانبه کنونی اسلام‌آباد و ریاض خواهد بود.

همچنین بحرین به انعقاد توافقی مشابه علاقه‌مند است و اردن نیز برای همکاری با پاکستان در زمینه خرید تسلیحات و آموزش نظامی ابراز تمایل کرده است.

بحرین و اردن نیز از جمله کشورهایی هستند که در ماه‌های اخیر هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.