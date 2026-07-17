خبرگزاری رویترز به نقل از پنج منبع آگاه گزارش داد کویت و پاکستان در حال مذاکره برای گسترش پیمان دفاعی خود هستند؛ مذاکراتی که در ازای همکاریهای گستردهتر در حوزه انرژی و سرمایهگذاری دنبال میشود. پاکستان از جمله با عربستان سعودی نیز پیمان دفاعی دوجانبه دارد.
بر اساس این گزارش که جمعه ۲۶ تیر منتشر شد، گفتوگوها هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و تشدید تنشها میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتواند روند مذاکرات را با پیچیدگی روبهرو کند.
رویترز نوشت هرگونه توافق دفاعی جدید میان کویت و پاکستان میتواند درباره نقش اسلامآباد در میانجیگری احتمالی میان تهران و واشینگتن در آینده پرسشهایی ایجاد کند.
دو کشور از سال ۲۰۲۳ یک توافق دفاعی محدود برای آموزش نیروها و برگزاری رزمایشهای مشترک دارند، اما کویت اکنون خواهان توافقی گستردهتر، مشابه پیمان دفاعی پاکستان و عربستان سعودی است.
به گفته یکی از مقامهای دولت پاکستان، خواستههای کویت شامل استقرار «هزاران نیروی پاکستانی، جنگندهها، پهپادها، یک سامانه پدافند هوایی و دیگر تجهیزات دفاعی» در خاک این کشور است.
با این حال، هنوز مشخص نیست اسلامآباد تا چه اندازه حاضر است چنین تعهدی را بپذیرد، زیرا توافق دفاعی با ریاض حاصل دههها همکاری راهبردی و روابط نزدیک دو طرف بوده است.
به گزارش رویترز، پاکستان توافقهای دفاعی با کشورهای منطقه را راهی برای جذب سرمایهگذاریهای مورد نیاز اقتصاد خود میداند.
این رسانه نوشت در چارچوب مذاکرات با کویت، اسلامآباد همچنین بهدنبال همکاری در زمینه امنیت انرژی است؛ موضوعی که بخشی از برنامه این کشور برای افزایش ذخایر راهبردی نفت و سوخت خود محسوب میشود.
یک منبع پاکستانی گفت کویت در حال بررسی ایجاد انبار سوخت تحت نظام «ذخیرهسازی امانی» در پاکستان است؛ طرحی که بر توافق موجود دو کشور برای تامین گازوئیل استوار خواهد بود.
ذخیرهسازی امانی سازوکاری است که در آن کالا یا سوخت بدون پرداخت فوری عوارض و مالیات در انبار نگهداری میشود و حقوق گمرکی هنگام ترخیص یا مصرف آن پرداخت خواهد شد.
دو منبع آگاه خبر دادند انتظار میرود پس از کاهش تنشها میان واشینگتن و تهران، مذاکرات با سرعت بیشتری ادامه یابد.
با این حال، تحلیلگران هشدار دادهاند این خوشبینی ممکن است واقعبینانه نباشد. محمد فیصل، پژوهشگر مسائل جنوب آسیا در دانشگاه فناوری سیدنی، در همین رابطه گفت پاکستان باید نسبت به خطرات پذیرش «تعهدات بیش از حد» آگاه باشد.
رویترز در ادامه گزارش داد پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس طی یک سال گذشته مزایای ایجاد پیمانهای دفاعی جدید را مورد توجه قرار دادهاند.
پاکستان با برخورداری از ارتشی بزرگ و توان تولید جنگنده، برای برخی کشورهای عربی به گزینهای جایگزین یا مکمل برای چتر امنیتی آمریکا تبدیل شده است.
یک منبع آگاه به رویترز گفت مقامهای کویتی پاکستان را گزینهای مطمئن میدانند، زیرا این کشور علاوه بر همکاری دیرینه با ریاض، روابط مناسبی نیز با ایالات متحده دارد، مسلمان و سنیمذهب است و همکاری با آن نسبت به برخی گزینههای دیگر حساسیت کمتری ایجاد میکند.
رویترز افزود ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی نیز در حال تهیه پیشنویس یک پیمان دفاعی سهجانبه هستند که جدا از توافق دوجانبه کنونی اسلامآباد و ریاض خواهد بود.
همچنین بحرین به انعقاد توافقی مشابه علاقهمند است و اردن نیز برای همکاری با پاکستان در زمینه خرید تسلیحات و آموزش نظامی ابراز تمایل کرده است.
بحرین و اردن نیز از جمله کشورهایی هستند که در ماههای اخیر هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
جو ویلسون، نماینده کنگره آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با رهبری تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، خطوط لوله جدید از عراق به سوریه میتواند بخشی از کاهش صادرات انرژی ناشی از حملات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را جبران کند.»
ویلسون همچنین گفت عراق بیش از گذشته به سوریه و کمتر به جمهوری اسلامی متکی خواهد شد و یکپارچگی اقتصادی با سوریه به کاهش نفوذ گروههای افراطی کمک میکند.
او افزود احیای خط لوله کرکوک-بانیاس امکان صادرات روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت را فراهم میکند.
به گزارش رجانیوز، امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس، گفت اشغال برخی جزایر ایران و نقاط کلیدی کشور زمانی ممکن است که پیش از آن زیرساختهای مواصلاتی آسیب دیده باشند، تا «دشمن» از طریق «گروههای تجزیهطلب» یا عملیات هلیبرن بتواند آسانتر به اهداف خود برسد و در جابهجایی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی اخلال ایجاد کند.
ثابتی با اشاره به پایان جام جهانی، روزهای پیش رو را «بسیار حساس» توصیف کرد و از کسانی که به گفته او تصور میکردند توافق با آمریکا به پایان جنگ منجر میشود، انتقاد کرد.
او گفت این توافق، برخلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی، به کاهش قیمت نفت، ایجاد اختلاف در داخل کشور و طرح وعدههای تحققنیافته درباره مذاکره، پایان جنگ و لغو تحریمها منجر شده است.
او همچنین گفت در صورت وقوع حمله زمینی، جمهوری اسلامی توان پاسخگویی دارد.
ثابتی در پایان خطاب به مسعود پزشکیان، و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، گفت مردم در انتظار تحقق وعدههای پایان جنگ و لغو تحریمها هستند و از آنها خواست یا به این وعدهها عمل کنند یا بپذیرند که تشخیصشان نادرست بوده و رویکرد خود را تغییر دهند.