خبرگزاری ایرنا گزارش داد بامداد شنبه صدای انفجار در بخشهایی از شهرستان امیدیه در استان خوزستان شنیده شده است.
تاکنون منابع رسمی درباره محل احتمالی اصابت و خسارات یا تلفات احتمالی اظهارنظر نکردهاند.
ایرنا اعلام کرد خبرنگاران این خبرگزاری در حال بررسی میدانی موضوع و پیگیری جزئیات هستند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اعلام کرد حملات بامداد شنبه به چند نقطه در این استان، سه کشته و هشت زخمی بر جای گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، این مقام استانی گفت آمار و جزئیات تکمیلی پس از پایان بررسیهای میدانی و جمعبندی نهایی اعلام خواهد شد.
او افزود نیروهای راهداری در حال بازگشایی مسیرهایی هستند که بر اثر حملات مسدود شدهاند.
استانداری هرمزگان اعلام کرد در حملات هوایی بامداد شنبه آمریکا، سه پل و تونل دیگر در این استان هدف قرار گرفتند و بخشهایی از مسیرهای ارتباطی مسدود شدند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، پل رودخانه شور در مسیر بندرعباس به سیرجان و پل محور رفت سهراهی میناب بهسمت رودان، پس از دوراهی سرزه، هدف حمله قرار گرفتهاند.
همچنین تونل «شهید میرزایی» در محور بندرعباس به حاجیآباد بر اثر حمله مسدود شده و تردد در هر دو مسیر رفت و برگشت آن امکانپذیر نیست.
استانداری هرمزگان از مردم خواست تا اطلاع بعدی از تردد در این مسیرها خودداری کنند. تلاش برای ایجاد کنارگذر و مسیرهای جایگزین ادامه دارد.
گزارشهای ارسالشده از سوی شهروندان حاکی از شنیده شدن صدای جنگندهها و چند انفجار در استانهای هرمزگان و یزد در نخستین ساعات بامداد شنبه ۲۷ تیر است.
براساس این روایتها، ایستگاه رادیویی تپه اللهاکبر بندرعباس بامداد شنبه هدف قرار گرفته است. یکی از شهروندان نیز از شنیده شدن صدای جنگنده و یک انفجار شدید در ساعت یک و ۱۰ دقیقه بامداد در بندرعباس خبر داد.
یک گزارش دیگر از هرمزگان حاکی است که حدود ساعت یک و ۱۵ دقیقه صدای جنگنده شنیده شد و پنج دقیقه بعد، مکانی در شهرک نیروی دریایی بندرعباس هدف قرار گرفت. شهروند ارسالکننده این گزارش، صدای انفجار را بسیار شدید توصیف کرده است.
در یزد نیز شهروندان از شنیده شدن صدای پنج انفجار حدود ساعت یک بامداد خبر دادند. در گزارشی دیگر، زمان شنیده شدن یکی از انفجارها ساعت ۴۸ دقیقه بامداد اعلام شده است.
همچنین گزارشی از شنیده شدن صدای انفجاری مهیب در نزدیکی روستای دوستکو، در غرب جزیره قشم، دریافت شده است. جزئیات این گزارشها هنوز بهطور مستقل تایید نشده و اطلاعاتی درباره خسارات یا تلفات احتمالی در دست نیست.
گروه «دانشجویان متحد» اعلام کرد خوابگاه دخترانه دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز تنها پس از حمله آمریکا به مکانی در نزدیکی آن تخلیه شده است.
این گروه به نقل از گزارشهای دریافتی نوشت در جریان حملات چهارشنبهشب ۲۴ تیر به جنوب ایران، مکانی متعلق به اطلاعات سپاه در مجاورت این خوابگاه هدف قرار گرفت. به گفته دانشجویان متحد، این محل پیشتر نیز هدف حمله قرار گرفته و سابقه حضور در فهرست اهداف نظامی را داشته است.
براساس این گزارش، با وجود خطر حمله دوباره، دانشگاه پیش از آغاز حملات اقدامی برای تخلیه خوابگاه یا انتقال دانشجویان به محل امن انجام نداد.
دانشجویان متحد افزود دانشگاه پس از وقوع حمله، خوابگاه را تخلیه و امتحانات دانشجویان را به تعویق انداخت. این گروه با انتقاد از عملکرد سپاه و مسئولان دانشگاه، آنها را به بیتوجهی به امنیت دانشجویان متهم کرد.